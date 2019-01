Stiri pe aceeasi tema

- Un baiețel de doar trei ani a fost omorat de iubitul mamei sale, chiar in mașina cu care aceștia calatoreau. Alfie Lamb, un baiețel in varsta de trei ani, a murit in cel mai cumplit mod. Acesta a fost strivit de unul dintre scaunele mașinii in care se afla impreuna cu mama sa și cu iubitul acesteia,…

- Un tata a inscenat o crima propriului sau copil in varsta de 12 ani. Incidentul incredibil a avut loc in anul 2009, iar inițial a fost catalogat ca un accident. Criminaliștii au strans dovezile unei crime și l-au arestat cațiva ani mai tarziu, descoperind și grozavia. Miza crimei a fost averea de patru…

- Trupurile a doua persoane au fost gasite fara suflare in strada, iar din primele indicii ar reieși ca s-au sinucis. Un student de 18 ani la aviatie si sora geamana a iubitei lui s-au aruncat de la balconul un...

- Locuitorii unui sat din sud-vestul Japoniei se confrunta cu un caz ingrozitor de crima in masa, dupa ce șase persoane, inclusiv cinci membri al aceleiași familii, au fost gasite moarte in interiorul unei ferme, scrie The Guardian.

- O certa pornita pe fondul consumului de alcool a dus la o tragedie. O tanara din Targoviște și-a injunghiat iubitul din București in gat și in picior. Victima tinerei in varsta de 20 de ani a fost transportata la spital și se afla in stare grava. Tanara și iubitul ei, in varsta de 20 de ani, s-au…

- ISU Arges a fost solicitat sa intervina intr-un apartament din Pitesti, acolo unde doua persoane au fost gasite fara suflare. La apelul de urgenta 112 a sunat o femeie, al carei sot si copilul de trei ani au fost gasiti decedati. Citeste mai mult pe RTV.NET: http://www.romaniatv.net/crima-odioasa-in-pitesti-un-politist-si-a-impuscat-copilul-de-numai-trei-ani-apoi-s-a-sinucis_446125.html#ixzz5VncDBXGF

- Politia din New York ancheteaza moartea misterioasa a doua surori din Arabia Saudita, ale caror corpuri, legate intre ele cu banda adeziva, au fost gasite pe faleza din New York, saptamana trecuta, scrie The Guardian.