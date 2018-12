Stiri pe aceeasi tema

- Carly Ann Harris a suferit o tulburare mentala și a crezut ca salveaza lumea prin uciderea fiicei sale, se arata in sentința data de jurații britanici care au judecat cazul femeii. Ei au gasit-o nevinovata pentru acuzația de omor, pe mama care și-a ucis fiica de patru ani și au decis inchiderea acesteia…

- „Fetița mea vreau sa mearga in plasamnet deoarce imi este teama de fostul soț ca nu cumva sa abuzeze de ea!” E o dorinta care-i sfasie sufletul mamei Tincuta. Femeia de 40 de ani se vede nevoita sa se desparta de fetita ei, ca sa o... protejeze. Culmea, chiar de tatal ei. Motivul?

- Decizie a Curții de Apel Targu Mureș: Cum au scapat 20 de inculpați din dosarul de criminalitate organizata privind gruparea ”Bologa” din Sebes, dupa mai bine de 10 ani de judecata Instanta din Targu Mures a decis in 6 decembrie 2018 sa mentina decizia anterioara a Tribunalului Harghita, unde s-a pronuntat,…

- Decizie importanta a Curtii de Apel: instanta elimina pentru toti clauza de modificare a dobanzii in cazul BCR. Astfel, banca va fi obligata sa elimine pentru toate contractele din 2006-2008 in curs de desfasurare modul de calcul al dobanzii din teza a II-a a clauzei contractuale, avocatul Adrian Cuculis.…

- Norica Nicolai a apreciat, intr-o intervenție la RFI, ca fiind normala decizia instantei supreme: „Este foarte corecta, este o decizie normala, de respectare a legii. In nici un stat european care actioneaza conform principiilor statului de drept nu se pune problema nerespectarii legii in materie…

- Razvan Botezatu, un prezentator cunoscut de la Antena Stars, a vrut sa se sinucida. Acesta a povestit momentele negre prin care a trecut cand era doar un copil. O persoana apropiata de Razvan Botezatu, prezentator la Antena Stars, a facut marturisiri pentru CANCAN. Potrivit spuselor acesteia, dupa ce…

- Tom Cruise, unul dintre cei mai iubiți și apreciați actori din intreaga lume, este adeptul unei religii ciudate, ar spune unii. La prima vedere, acest lucru este absolut normal, insa cand religia este mai presupus de propria fiica nu mai pare atat de in regula.

- Andreea Berecleanu a dezvaluit care a fost motivul pentru care a decis ca fiica sa, Eva, sa plece in strainatate. Adolescenta studiaza in Marea Britanie. Prezentatoarea principalului jurnal de știri de la Antena 1, Andreea Berecleanu, are o fiica, Eva, care este adolescenta. Vedeta și-a dorit ca Eva…