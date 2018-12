Stiri pe aceeasi tema

- O crima infioratoare s a petrecut intr o benzinarie din Iasi. Un tanar de 34 de ani a fost ucis in bataie de un individ despre anchetatorii spun ca ii era prieten, conform Antena3.ro. Acestia se intorceau de la o petrecere atunci cand a avut loc altercatia care a dus la crima. "In cursul noptii de 25…

- O mașina in care se aflau mai mulți tineri care se intorceau de la discoteca a oprit in jurul orei 04:30 la benzinaria MOL din Nicolina, in zona Belvedere, pentru alimentare, scrie zdi.ro. Tinerii din autoturism erau beți, iar intre doi dintre ei s-a iscat o cearta. Cei doi s-au luat ulterior la…

- Polițiștii efectueaza cercetari dupa ce in aceasta dimineața un barbat a fost omorat ca urmare a unei altercații ce s-a derulat intr-o benzinarie din municipiul Iași Incidentul s-a produs in apropiere de Belvedere. Pe fondul unor certuri, doi tineri, aflați in stare de ebrietate, s-au luat la bataie.…

- Incident cu final tragic in aceasta dimineata in incinta unei benzinarii din Iasi! Un barbat a fost ucis in bataie. Doi soferi au ajuns in jurul orei 04:30 la benzinaria MOL din Nicolina, in zona Belvedere. Din cauze deocamdate necunoscute, cei doi au inceput sa se certe, apoi s-au luat la bataie. In…

- Din cauza cetii, traficul pe Aeroport a fost intarziat. Administratia aerogarii se asteapta la ridicarea cetii in aproximativ o ora (11.00-11.30), astfel incat avioanele care asteapta sa primeasca pe diverse aeroporturi acordul de zbor sa poata ateriza la Iasi.

- Un copil din satul Mangești, comuna Mogoșești, județul Iași, a fost mușcat de cap de un porc, scrie libertatea.ro.Copilul a fost descoperit de parinți plin de sange. Porcul l-a mușcat de urechi, lasandu-l intr-o balta de sange.

- Maratonul International al Iasului – 28 octombrie 2018 Serviciul Voluntar de Ambulanta organizeaza duminica, 28 octombrie, intre orele 09:00 si 15:00, Maratonul International al Iasului. Astfel, iesenii dar si oaspetii din alte judete sunt invitati sa ia parte la un proiect de utilitate publica ce isi…

- Circulatia feroviara a fost inchisa vineri dimineata, incepand cu ora 10:15, pe raza SRCF Iasi, intre statiile CF Iacobeni - Argestru, din cauza unui autocamion care s-a rasturnat pe calea ferata,...