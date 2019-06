Stiri pe aceeasi tema

- Geraldine Chingosho a fost diagnosticata cu o boala cronica la rinichi la doar cateva zile dupa ce incepuse sa se intalneasca cu Aldo Cataldi, in varsta de 27 de ani. Tanara de 23 de ani, din...

- Tatal celor doi copii care au murit in urma accidentului de sambata, 27 aprilie, produs pe raza localitații clujene Huedin, a postat un mesaj pe Facebook. „Ingerași lui Tati și Mami ați plecat la ceruri, mult prea devreme iar noua ne-ați lasat un gol imens in suflet!”, a scris acesta, pe Facebook. In…

- O familie din județul Cluj traiește o adevarata drama. Cei doi copii pe care ii aveau au murit intr-un accident rutier produs pe DN1E60. Un copil avea cinci ani și altul 11 luni. Tatal celor doi a fost externat din spital imediat dupa accident, insa mama lor mai are nevoie de ingrijiri medicale.Citește…

- Kim Kardashian, in varsta de 38 de ani, a inaugurat, alaturi de familia ei, centrul medical academic UCLA Health din Los Angeles. Vedeta a anunțat ca facilitatea va purta numele tatalui ei, Robert Kardashian, decedat in 2003 in urma unui cancer esofagianm. Vedeta a declarat ca centrul a fost planificat…

- O bona de la o creșa din Taiwan, a sufocat unul dintre copii, in timp ce apasa cu putere corpului bebelușul de 11 luni. Filmarile inregistrate de camerele de supraveghere, din interiorul creșei aflate in...

- Gestul impresionat facut de doi frați din Vatra Dornei! Satui sa vada drumul catre școala presarat cu gunoaie, doi copii cu varsta de 6 ani, respectiv 9 ani, s-au decis sa stranga gunoaiele pe care oamenii needucați le-au aruncat și sa le dea tuturor o lecție de bun simț

- O femeie din Carolina de Nord ii va dona in curand un rinichi celui care a adoptat-o in urma cu 27 de ani. O intamplare miraculoasa a facut ca organele celor doi sa se potriveasca deși nu au legaturi de sange. DeLauren McKnight povestește ca a fost surprinsa sa afle ca este compatibila cu tatal sau…