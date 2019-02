Și-a ucis bebeluşul după naştere. Femeia, găsiă de poliție Deși a fost indentificata, polițiștii continua ancheta și asta pentru ca femeia a parasit țara imediat dupa comiterea faptei. Conform reprezentanților IPJ Harghita, scrie Agerpres, incidentul a avut loc in luna octombrie a anului trecut, cand, in apropierea unui loc de joaca din Miercurea Ciuc, a fost gasit cadavrul unui bebelus. O echipa complexa a efectuat cercetari in acest caz si, dupa o munca laborioasa, s-a reusit identificarea celei in cauza. Este vorba de o femeie de 48 ani, din Miercurea Ciuc. Politistii au confirmat ca au informatii despre tara in care se afla femeia,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

