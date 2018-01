Stiri pe aceeasi tema

- Braila a fost lovita de un nou caz cutremurator, dupa ce un barbat in varsta de 57 de ani si-a agresat fiica, provocandu-i leziuni la nivelul capului. Acesta a fost retinut de autoritatile brailene.

- Un barbat de 57 de ani a fost retinut sub acuzatiile de distrugere si violenta in familie dupa ce si-a ranit fiica vitrega in varsta de 9 ani si a incendiat o parte din gospodaria unde locuia impreuna cu concubina sa.

- Adrian Titieni este unul dintre cei mai solicitați actori romani ai momentului, are doi copii care au avut roluri in filme, dar niciunul nu-i calca pe urme. Actorul a vorbit deschis despre familie și sanatate și recunoaște ca, deși au aparut ”mici probleme”, nu prea ajunge sa-și faca analize. Actorul…

- O femeie a povestit clipele infricosatoare prin care a trecut, atunci cand sotul ei s-a decis sa-i taie ambele maini cu toporul. Femeia in varsta de 25 de ani din Rusia a povestit experienta traumatizanta prin care a trecut, cu doua saptamani inainte de Craciun.

- Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Vorbim de actrița care a jucat-o din anul 1978 pe nabadaioasa Lucy Ewing din celebra familie de petroliști texani, pe numele ei Charlene Tilton. Charlene, in tinerețe Sex-simbol al anilor 80 Miniona și voluptuoasa actrița de altadata a ajuns la varsta…

- Lenny Kravitz ramane un cuceritor, chiar si la 53 de ani. Artistul demonstreaza inca o data faptul ca are stofa de Don Juan, reusind sa cucereasca un model Victori rsquo;s Secret cu 23 de ani mai tanar decat el.

- Medic de profesie și prezentatoarea emisiunii „Ce se intampla, doctore?”, Oana Cuzino este una dintre cele mai apreciate vedete autohtone, insa puțini știu cum arata fiica ei adolescenta. Discreta cu viața ei personala, Oana Cuzino posteaza rar imagini pe rețelele de socializare cu fiica ei Naomi, o…

- Criza din Iran, țara macinata de mai multe zile de proteste extinse, a creat o furtuna pe piața petroliera internaționala. Prețurile au explodat, iar România nu poate evita unda de șoc.

- Tanara in varsta de 27 de ani a vrut sa efectueze o depașire, dar s-a izbit violent de o alta mașina. In urma impactului, mama ei, in varsta de 59 de ani, a murit pe loc. Cornelia Rapițeanu era profesoara la Liceul Tehnologic "Grigore C. Moisil" (Liceul Contactoare) fiind diriginta clasei…

- Carmen Franco, unica fiica a dictatorului spaniol de extrema dreapta Francisco Franco, a murit la Madrid la varsta de 91 de ani, au anuntat vineri biografa si unul dintre nepotii ei, citati de AFP. "Dumnezeu a luat-o pe Man", a anuntat nepotul ei Louis Alphone de Bourbon pe contul lui…

- Condamnare in prima instanța pentru doi gorjeni care acum trei luni au terorizat un barbat ca in filmele cu mafioți. Mihai Ionel Șerban și Costel Ghiocel au fost condamnați pentru lipsirea de libertate a lui Dumitru Culin. L-au legat cu b...

- Nici macar o luna nu a mai ramas, iar Eliza, fiica celei mai batrane mame din Romania, va implini frumoasa varsta de 13 ani. Adriana Iliescu, la varsta de 67 de ani, este foarte fericita ca a reusit sa ii indeplineasca o dorinta foarte mare.

- Un barbat in virsta de 47 de ani a vrut sa-si puna capat zilelor in centrul capitalei. Acesta s-a stropit cu benzina in Piata Marii Adunari Nationale si a incercat sa-si dea foc, insa a fost oprit de carabinierii care patruleaza zona. Potrivit politiei, barbatul avea un comportament neadecvat si a fost…

- Azi noapte, la 00,51, politistii au intervenit pe raza comunei Rozavlea, la un accident de circulatie. In urma cercetarilor efectuate s-a stabilit ca un barbat de 36 de ani din localitate, pe fondul consumului de alcool s-a cercetat cu sotia, si-a luat fiica de doi ani, si fara sa tina cont de pericolul…

- Caz ieșit din comun in Piața Marii Adunari Naționale. Un barbat in varsta de 47 de ani a incercat sa iși dea foc chiar sub Pomul de Craciun. Incidentul a avut loc ieri in jurul orei 15:30.

- Andreea Marin a oferit in emisiunea "Dincolo de aparente", primul interviu la varsta de 43 de ani. Aceasta a marturisit ca ii multumeste lui Dumnezeu cu fiecare ocazie pe care o are pentru faptul ca i-a oferit multe sanse in viata.

- Un barbat de 44 de ani a recurs la un gest extrem. In urma unor certuri cu fosta concubina, plecata la munca in strainatate, barbatul din localitatea Untești, comuna Bogdanești s-a stropit cu benzina și și-a dat foc in fața fiului sau de 17 ani.

- SI-A DAT FOC LA SUPARARE… Un barbat de 44 de ani, din localitatea Untesti, comuna Bogdanesti, a recurs la un gest extrem. Acesta s-a stropit cu benzina si, pur si simplu, si-a dat foc. Fiul acestuia, de 17 ani, a sunat la 112 si a solicitat o ambulanta. Barbatul a fost gasit constient, cu arsuri [...]

- Bianca Dragușanu i-a transmis un mesaj categoric fiicei sale, pentru atunci cand va fi mare. Bianca Dragușanu are o fiica, Sofia natalia, din povestea de dragoste pe care o traiește cu prezentatorul de televiziune Victor Slav. Sofia Natalia, care a inceput sa vorbeasca de cateva luni , este dragalașenia…

- Dragos Bucur si Dana Nalbaru au infiat, de curand, o fetita. Inconjurata doar de dragoste, micuta pare sa se fi integrat perfect in familie. Dana si Dragos mai au impreuna o fetita, Sofia, in varsta de 11 ani si un baietel, Kadri, in varsta de doi ani si jumatate.

- Incidentul s-a petrecut pe 28 august 1944, pe fondul retragerii armatei germane. Un tren cu munitie si provizii a fost atacat de locuitorii legendarului cartier Brailita. La un moment dat, pe fondul nebuniei, o scanteie a aprins praful de pusca imprastiat peste tot si a declansat dezastrul.

- Inspectoratul Județean de Poliție Prahova cauta o tanara de 21 de ani, care a parasit locuința impreuna cu fiica ei in varsta de 2 ani și nu a mai revenit. Persoana disparuta se numește Mircioiu Iuliana Alexandra, are 21 de ani, a plecat de la locuința din Magurele impreuna cu fiica ei, Aldea Raluca…

- O angajata a Penitenciarului Poarta Alba și-a taiat venele, miercuri, la locul de munca, pe fondul unor probleme emoționale. Femeia a fost transportata la spital, unde i s-au acordat ingrijirile medicale necesare. Purtatorul de cuvant al Penitenciarului Poarta Alba, Gabi Botezan, a declarat ca in cursul…

- Videoclipul postat de Richard Abraham, un kickboxer profesionist și luptator Muay Thai, pe o rețea de socializare, in care apare antrenandu-se alaturi de fiica lui in varsta de opt ani, a scandalizat mediul online, scrie digisport.ro.

- S-a intamplat la Ploiești. O mama și fiica sa in varsta de doar trei ani au ajuns de urgența la spital, miercuri, in urma unui accident casnic mai puțin obișnuit. Conform pompierilor care au intervenit la fața locului, femeia, in varsta de 37 de ani, și fiica sa au avut nevoie de ingrijiri medicale…

- Duminica seara, tanarul de 17 ani a ramas peste noapte sa doarma la prietenul sau. Luni dimineata, fratele in varsta de sase ani al tanarului decedat a fost cel care i-a gasit pe cei doi tineri. Si-a anuntat mama, iar femeia a sunat imediat la 112, scrie vremeanoua.ro. Tanarul in varsta…

- „Veneam cu doua ore inaintea tuturor la filmarile pentru „Aniela” pentru ca eram de nerecunoscut si trebuia sa mi se faca costumatia si machiajul pentru personajul Coana Chiva. Pot sa spun ca eram de nerecunoscut cu peruca, basma si imbracata in costum popular. M-am indragostit de rolul din “Aniela”…

- Un barbat de 47 de ani din comuna Miraslau, judetul Alba, a fost retinut de politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Aiud – Postul de Politie Miraslau dupa ce acesta ar fi agresat-o pe fiica sa in varsta de 16 ani si a ignorat un ordin de protecție, emis de catre Judecatoria Aiud, prin […]

- Vestea i-a socat pe fanii serialului si ai actorului Kristoff St. John, interpretul lui Neil Winters Kristoff St. John aka Neil Winters L-a interpretat pe Neil Winters intre 1991 si 2016, personajul cu care aproape se identifica starul in varsta de 51 de ani. In viata personala, a trecut prin doua divorturi.…

- Un roman din Spania este acuzat ca și-a ucis fiica in varsta de doi ani. Anchetatorii spun ca este vorba despre o razbunare. Un tanar in varsta de 28 de ani este acuzat de autoritațile spaniole ca și-a ucis fiica in varsta de doi ani. Potrivit anchetatorilor, romanul se afla la reședința familiei din…

- Fiica afaceristului din Falticeni gasit cu gatul taiat și-a recunoscut fapta. Ea le-a povestit anchetatorilor și care a fost motivul care a impins-o sa iși ucida tatal intr-un asemenea mod.

- Un camatar din Falticeni a avut parte de o moarte violenta iar ancheta se dovedește imposibila. Pe lista suspecților se afla inclusiv fiica victimei, o adolescenta de 17 ani, cu probleme psihice. Misterul este cu atat mai mare cu cat tanara a fost gasita la cațiva kilometri departare, plina de rani.…

- Un batran de 84 de ani este cercetat penal pentru distrugere dupa ce nu s-a asigurat intr-o intersectie, intrand direct intr-un camion. Din fericire, soferul neatent a scapat cu rani usoare, dar a fost totusi spitalizat pentru investigatii suplimentare.

- Barbatul care si-a dat foc, marti dimineata, suferind arsuri pe aproape toata suprafata corpului a murit dupa cateva ore la spital, fiind internat in sectia de Terapie Intensiva. El a recurs la acel gest dupa ce se certase cu iubita sa si consumase bauturilor alcoolice. Potrivit reprezentantilor…

- Manat de gelozie si incurajat de alcool, un barbat de 31 de ani din satul Lanurile si-a ales o soarta cumplita. Si-a turnat benzina pe haine si si-a dat foc, doar pentru ca suspecta ca femeia pe care o iubea l-ar fi inselat. A fost dus la spital cu arsuri pe 95 la suta din corp si, desi a fost operat…

- Berbece, la vârsta de doar 18 ani, este una dintre piesele de baza de la naționala de tineret. Fiica lui Dumitru Berbece, unul dintre cei mai mari jucatori ai României pe postul de extrema dreapta, a debutat în Liga Naționala la doar 16 ani, în meciul dintre SCM Craiova…

- Cine este iubitul Elenei Basescu. Fiica fostului președinte este din nou fericita dupa divorțul de fostul soț. Chiar daca nu a confirmat relația cu tanarul in varsta de 25 de ani, cei doi au fost surprinși recent in tandrețuri, semn ce lasa loc de interpretari. Este vorba de un barbat cu 10 ani mai…

- Fostul supermodel se teme ca faimoasa familie i-ar putea influenta negativ fiica Kaia, alaturi de mama sa Pana acum, Cindy s-a remarcat ca o mama extrem de relaxata, declarand ca nu are nicio problema cu faptul ca fiica ei are deja un iubit la varsta de 16 ani. Si nici cu faptul ca a intrat deja in…

- Marea interpreta de muzica populara are o fata frumoasa, care i-a moștenit și talentul. Irinuca, care se pregatește sa se casatoreasca cu un tanar originar din Targu-Jiu, este o blonda extrem de draguța, eleganta și discreta. Irina Loghin, care abia așteapta sa-și marite fata , este casatorita cu fostul…

- Actrita americana Mila Kunis (34 de ani) a dezvaluit ca fiica ei in varsta de trei ani bea „o gura de vin“ in fiecare vineri ca parte a unei traditii religioase pe care intreaga familie o respecta cu sfintenie.

- Un barbat in varsta de 31 de ani din satul Vanatori – comuna Gorbanesti a fost retinut, astazi, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, dupa ce si-a ucis fetita in varsta de cinci ani, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al institutiei, procurorul Valeriu Chihaia. Potrivit…

- Un barbat in varsta de 31 de ani din satul Vanatori - comuna Gorbanesti a fost retinut, duminica, de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, dupa ce si-a ucis fetita in varsta de cinci ani, a declarat purtatorul de cuvant al institutiei, procurorul Valeriu Chihaia. Potrivit…

- O romanca in varsta de șapte ani a devenit vedeta in China, unde traiește alaturi de parinții ei. Siena Vușcan, care are numele de scena Xie Na, a participat la mai multe emisiuni de talente, fiind extrem de apreciata de telespectatori. Fiica unor profesori, Siena s-a nascut in Statele Unite, insa la…