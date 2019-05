Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din Taraclia a ars de vie, dupa ce casa i-a fost cuprinsa de flacari. Informatia a fost confirmata de purtatorul de cuvant IGSU, Liliana Puscasu. Potrivit angajatilor IGSU, flacarile au cuprins lenjeria de pe patul unde a fost gasit cadavrul carbonizat al persoanei.

- Un sofer al Regiei Autonome de Transport in Comun (RATC) Constanta a fost agresat, vineri seara, de mai multi tineri, iar in urma loviturilor el si-a pierdut cunostinta si a fost transportat de urgenta la spital.

- Cea mai cunoscuta actrita de origine romana din lumea telenovelelor Joana Benedek Godeanu (48 de ani), care locuieste de mai multi ani in Mexic, a vorbit despre comunism in termeni duri, intr-un text postat in mediul online.

- Sfarșit tragic pentru un barbat. Acesta i-ar fi furat bijuteriile fostei iubite, iar femeia a decis sa il pedepseasca intr-un mod crunt. Femeia in varsta de 46 de ani a angajat mai mulți asasini ai...

- O fetița de opt ani, obligata sa se prostitueze de bunica ei. Printre clienți, tatal vitreg al acesteia.Patru persoane au fost arestate in localitatea Tulua, Columbia. Acestea sunt acuzate de agresarea unei fetițe de doar opt ani.

- Cruzime de nedescris! Acestea sunt cuvintele pentru ceea ce a facut Cosmin, iubitul Valentinei, tanara arsa in apartamentul sau din Buzau. Rezultatul necropsiei arata ca a murit arsa de vie, in timp ce striga dupa ajutor.

- E oficial. Cosmin i-a dat foc Valentinei stropind-o cu benzina in timp ce aceasta se afla inca in viața. Rezultatul necropsiei a aratat ca tanara a murit in urma unui stop cardio-respirator provocat de intoxicația cum monoxid de carbon. Fata a murit in chinuri groaznice, strigand dupa ajutor. Potrivit…

- Scene de groaza s-au petrecut intr-un azil privat din Italia! O romanca, impreuna cu alte 3 persoane au maltratat mai mulți batrani și i-au suspus pe aceștia unor chinuri greu de imaginat. Acum, totul a ieșit la suprafața, iar romanca a fost predata autoritaților.