- O femeie care iși pierduse speranța ca mai poate ieși din flacarile ce au cuprins California, și-a sunat soțul sa-și ia ramas bun. Raspunsul barbatului i-a salvat viața. Nichole Jolly, o asistenta din orașul Paradise, se afla la spital cand a izbucnit incendiu ce a facut ravagii in California. Le-a…

- Nichole Jolly, o asistenta din California, a crezut ca va muri in incendiul de vegetație care a facut ravagii in orașul Paradise, dupa ce a fost evacuata din spitalul unde lucra și mașina i-a luat foc, scrie skynews.co.uk.

- Incendiile devastatoare din California par de nestavilit. 42 de oameni au murit, iar orasele Paradise si Malibu sunt practic mistuite de flacari. Autoritatile au anuntat ca 228 de persoane sunt date disparute.

- Cel putin cinci oameni au murit vineri, prinsi de flacari in masinile lor, intr-un incendiu violent ce afecta nordul Californiei in timp ce, mai la sud, statiunea Malibu era amenintata de asemenea de flacari ce se propagau rapid, transmite AFP. Echipa serifului din comitatul Butte a decoperit cele cinci…

- Un barbat de 33 de ani din Lugoj a murit, joi dimineata, intr-un cumplit accident rutier in apropierea localitatii Orsova, pe DN6. Conform primelor informatii intrate in posesia Lugojinfo.ro, lugojeanul si-a pierdut viata dupa ce a intrat intr-o depasire neregulamentara, trecand cu autoturismul peste…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta seara sa intervina in municipiul Constanta. Din primele informatii un autoturism a fost cuprins de flacari pe strada Caraiman din Constanta. ...