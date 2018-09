Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a fost surprins pe camerele de supraveghere. Un șofer din Sibiu nu s-a asigurat intr-o intersecție și s-a lovit brutal cu un alt autoturism. Patru oameni au fost transportați la spital.

- Politistii lugojeni cauta un individ care luni dimineata a rasturnat cu intentie o motocicleta in cartierul Stadion. Momentul in care barbatul impinge motocicleta a fost surprins de camerele de supraveghere montate in cartier. Oamenii legii roaga lugojenii care il recunosc pe individ sa furnizeze la…

- Accident grav într-un oras din Siberia. Un camion încarcat cu sticle de vodca a intrat cu viteza într-un monument din beton. În urma impactului, soferul a murit pe loc. Momentul tragediei a fost surprins de o camera de supraveghere instalata…

- Femeia pagubita avea un telefon nou pe care l-a pus la vanzare pe siteurile de anunțuri. Ea a fost contactata de catre unul dintre tineri care i-a spus ca ar vrea sa se intalneasca pentru a vedea gadgetul. In momentul in care barbatul a pus mana pe dispozitiv, acesta a luat-o la fuga și s-a…

- Petru Panait a fost dat disparut de familie in data de 9 iulie. Petru Panait s-a deplasat in data de 6 iulie in orașul Gura Humorului, pentru un turneu de rugby. Potrivit martorilor spre seara profesorul a plecat de la locul de cazare intr-o directie necunoscuta si nu a mai fost gasit. Soția…

- Soferul s-a implicat intr-o depasire, moment in care una dintre anvelope a explodat. Viteza mare nu i-a mai permis sa redreseze masina, asa ca a pierdut controlul volanului. A intrat cu masina intr-un cap de pod, s-a rostogolit in aer, apoi a aterizat cu rotile pe asfalt. Din fericire, nimeni…

- Un autobuz nou-nout din Iasi a fost vandalizat la doar cateva zile de cand a fost pus in circulatie. Camerele de supraveghere au surprins momentul in care un barbat arunca pietre in geamurile si in caroseria mijlocului de transport in comun, in care se aflau si mai multi pasageri.

- Accidentul a fost inregistrat de o camera de supraveghere de la benzinaria Xtra Mile, din orasul Brandon, Mississippi. Autoturismul ruleaza cu viteaza, iar la un moment dat soferita pierde controlul, vehiculul derapeaza, loveste o bordura, se rasuceste in aer si, miraculos, aterizeaza intre doua…