Stiri pe aceeasi tema

- Caz tragic in China, acolo unde o femeie, care iși ținea bebelușul cu un singur brațe, s-a dezechilibrat și a scapat copilul, peste marginea unei scari rulante. Momentul șocant a fost surprins de camerele de supraveghere din centrul comercial.

- Momente socante au fost surprinse la Paris in timpul ultimei actiuni de protest a „Vestelor galbene“, cand o mama si bebelusul ei au ajuns in mijlocul unui incendiu provocat de manifestanti la parterul unei cladiri.

- Imaginea cu bebelușul de opt luni care a stat ore in șir la pieptul tatalui mort a emoționat o lume intreaga. Barbatul de 42 de ani și-a gasit sfarșitul in somn, in timp ce-și ținea fiul in brate. Ii spusese soției ca se intinde puțin in pat și ca o iubește mult și ea pe și pe cel mic.

- O mama s-a filmat in timp ce iși chinuia bebelușul turnandu-i apa pe fața. Femeia a spus ca a facut acest lucru pentru a se razbuna pe fiica ei in varsta de noua luni, deoarece a trezit-o de multe ori in timpul nopții.

- Un incident grav a avut loc, joi seara, in mall-ul Grand Arena din București. Placile de marmura de pe un stalp s-a desprins și au cazut pe scarile rulante, martorii declarand ca mai multe persoane au fost la un pas sa fie ranite. Un martor la intreaga scena a declarat ca bucați mari de marmura s-au…

- Un incident grav a avut loc, joi seara, in mall-ul Grand Arena din București. Placile de marmura de pe un stalp s-a desprins și au cazut pe scarile rulante, martorii declarand ca mai multe persoane au fost la un pas sa fie ranite, informeaza Observator.TV. Un martor la intreaga scena a declarat,…

- Adriana Ochisanu a trecut in dupa amiaza zilei de miercuri prin momente de groaza. Artista s-a prabusit cu liftul de la etajul patru al unui centru comercial din Capitala Republicii Moldova. Din fericire, interpreta de muzica populara s-a ales doar cu cateva rani usoare.

- Ipostaza de-a dreptul incendiara in care au fost doi polițiști. Cei doi faceau amor in mașina instituției și chiar in timpul programului. Incidentul a fost surprins de un barbat, in Santa Fe, Argentina, iar imaginile au ajuns in scurt timp virale. cei doi nu s-au jenat nicio clipa ca se…