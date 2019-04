Stiri pe aceeasi tema

- Venezuela a anuntat ca productia sa de titei a scazut la cel mai scazut nivel, in ultima luna, din cauza sanctiunilor americane si a intreruperilor de curent, accentuand presiunile asupra pietei globale si a livrarilor, transmite miercuri Reuters.

- Rezervele valutare ale Chinei, cele mai mari din lume, au inregistrat luna trecuta o crestere peste asteptari, pe fondul optimismului cu privire la perspectivele unui acord comercial intre SUA si China, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit datelor publicate duminica de Banca centrala a…

- Expedierile de smartphone-uri catre China au inregistrat cel mai slab nivel din ultimii șase ani in luna februarie, arata datele de piața, consumatorii continuand sa renunțe la achizițiile de telefoane pe fondul incetinirii economiei, relateaza Reuters preluata de mediafax.Livrarile catre…

- Sprijinul popular pentru premierul irlandez Leo Varadkar a ajuns la cel mai scazut nivel din iunie 2017, cand si-a inceput mandatul, arata un sondaj de opinie comandat de ziarul Irish Times, citat joi de Reuters. Cu toate acestea, el este in continuare liderul de partid cel mai agreat de cetateni. Procentul…

- Carrefour, cel mai mare retailer alimentar european, ar putea concedia aproximativ 4% din angajații din Italia si ar putea renunta la cinci din cele 51 de hipermarketuri din aceasta tara, conform planului sau de afaceri pentru perioada 2019 - 2022, transmite Reuters. Planul, prezentat sindicatelor luna…

- Cancelarul german Angela Merkel a chemat sambata la eforturi de dezarmare care sa-i includa pe rusi, americani, europeni, dar si pe chinezi, in urma suspendarii Tratatului ruso-american privind interzicerea fortelor nucleare intermediare (INF), relateaza AFP, dpa si Reuters. 'Dezarmarea…

- Guvernul german a inrautatit estimarea privind evolutia economiei in 2019, de la 1,8% la 1%, din cauza avansului mai lent al PIB-ului mondial si a incertitudinilor legate de Brexit, a anuntat joi publicatia germana Handelsblatt. Noile prognoze privind cea mai mare economie europeană, care ar urma…

- 2018 a fost un an atipic pentru industria auto. Creșterile puternice inregistrate in prima jumatate a anului au fost urmate de scaderi abrupte incepand din luna septembrie, ca urmare a introducerii noilor teste de emisii WLTP in Europa și a scaderii vanzarilor in China, cea mai mare piața auto din lume.…