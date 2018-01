Stiri pe aceeasi tema

- Despartirea dintre Maria Constantin si Marcel Toader a socat showbiz-ul romanesc. Mereu impreuna, cu zambetul pe buze, cei doi nu tradau adevaratele probleme ale cuplului. Insa lucrurile au evoluat in cel mai urat mod. Rufe spalate la televizor, acuzații grave și zvonuri peste zvonuri.

- Interpreta de muzica Maria Constantin a ajuns sa fie facuta de ras de fosta sa cumnata. Maria Constantin a fost casatorita prima oara cu solistul d muzica populara Ciprian Tapota . Din mariajul lor a rezultat un copil, un baiat care se numește Codruț și care locuiește impreuna cu tatal sau. Maria Constantin,…

- Cantareața de muzica populara Maria Constantin a marturisit cine este persoana care i-a fost alaturi atunci cand i-a fost foarte greu. Interpreta de muzica populara Maria Constantin este in divorț cu cel de-al doilea soț al sau, omul de afaceri Marcel Toader . Ultimele luni din viața Mariei Constantin,…

- Marcel Toader a afirmat ca a fost amenințat de actualul iubit al fostei lui soacre, mama cantareței de muzica populara Maria Constantin. Despre mama interpretei de muzica populara Maria Constantin se spune ca ar avea o idila cu un pușcariaș pe nume Silvian . Omul de afaceri Marcel Toader, fostul partener…

- Maria Constantin a avut parte de o perioada dificila din viata ei, dupa ce s-a despartit de MarceL Toader, care a acuzat-o de infidelitate. Cantareata este foarte trista, deoarece se implinesc doi ani de cand tatal ei s-a stins din viata, iar acum ii simte lipsa mai mult ca niciodata.

- Marcel Toader a scapat, in sfarsit, de bunurile Mariei Constantin. Fostul sportiv a lasat, marti dimineata, 10 saci cu haine si alte articole la poarta casei unde locuieste mama interpretei de muzica populara. A

- Mesajul Mariei Constantin dupa ce mama ei a ajuns la spital. Satula ca cea care i-a dat viața sa fie atacata de fostul ei barbat, Marcel Toader, interpreta a reacționat dur și a trecut la amenințari. Maria Constantin a avut o reacție dura pe contul de socializare, dupa ce mama ei a fost internata de…

- Cu cateva ore inainte de ziua in care s-a oficializat divorțul dintre Marcel Toader și Maria Constantin, afaceristul a luat o decizie neașteptata cu privire la o parte din bunurile cantareței. El cere primarului comunei Livezi sa returneze niște saci cu lucruri care aparțin Mariei, potrivit click.ro.…

- Marcel Toader a facut un gest cu totul neașteptat legat de lucrurile fostei sale partenere de viața, solista de muzica populara Maria Constantin. Omul de afaceri Marcel Toader, care a dezvaluit ce are de gand sa faca in procesul cu fosta sa partenera de viața , a luat o decizie cu totul neașteptata…

- Marcel Toader si Maria Constantin sunt in plin divort, dar scandalul este departe de a se termina. Fostul sportiv este ferm convins ca a fost inselat de sotie, motiv pentru care i-a redactat o scrisoare mamei interprete de muzica populara. A

- Scrisoare lui Marcel Toader pentru mama Mariei Constantin i-a lasat masca pe toți. Afaceristul a citit totul in direct la tv, spre surprinderea celor prezenți in platou. Marcel Toader nu se lasa și continua seria dezvaluirilor despre Maria Constantin, in direct la tv. Pana acum, cei doi nu au divorțat…

- Ocupat pana peste cap in aceasta perioada in a dovedi vinovația și infidelitatea Mariei Constantin, Marcel Toader a decis ca este cazul sa se bucure totuși și de cateva momente de liniște, scrie spynews.ro. Și, cum altfel, daca nu in compania singurului om care, cu siguranța, il admira și il iubește…

- Maria Constantin a facut cea mai emoționanta declarație de dragoste pentru cea mai importanta persoana din viața sa. Cantareața de muzica populara Maria Constantin, care a fost acuzata de furt , a trecut printr-un scandal monstruos legat de divorțul de omul de afaceri Marcel Toader, cel de-al doilea…

- Marcel Toader vorbește la Xtra Night Show despre presupusul amantlac din prima casatori a Mariei Constantin. ”Mi se fare de domeniul fantasticului, dar de ce nu infirma, de ce nu are nicio reacție?”, s-a intrebat acesta.

- Maria Constantin este inca in plin divort de Marcel Toader, iar perioada sensibila prin care trece ii aduce aminte de tatal sau, care s-a stins din viata. Cantareata a recunoscut ca ii duce foarte mult lipsa parintelui.

- Interpreta de muzica populara Maria Constantin are sufletul sfașiat de durere din cauza uneia dintre cele mai dragi persoane din viața ei, pe care nu o poate avea aproape. Maria Constantin a fost in centrul atenției in ultimele luni din cauza divorțului cu mare scandal de omul de afaceri Marcel Toader,…

- Una calda, una rece pentru Maria Constantin (31 de ani)! Despartirea de Marcel Toader (54 de ani) i-a adus contracte bune si bani frumosi. Dar iata ca artista nu mai face fata solicitarilor si a intrat in bucluc. Patronul unui local din Bucuresti o acuza ca i-ar fi dat teapa cu spectacolul…

- Ce a facut Maria Constantin imediat ce a anunțat divorțul de Toader. Artista a dezvaluit ca a consultat un psiholog și ca starea ei nu a fost deloc una buna. La aproape doua luni de cand a decis sa divorțeze de Marcel Toader și in urma acuzațiilor de infidelitate din partea acestuia, interpreta a recunoscut…

- Marcel Toader crede ca, deși a ajutat-o pe Maria Constantin sa devina cunoscuta la nivel național și ca i-a crescut imaginea, dar și tariful, ea l-a inșelat și l-a abandonat. Marcel Toader a primit testul ADN pentru lenjeria Mariei Constantin. Ce urme au descoperit anchetatorii Recent…

- Presupusul amant al Mariei Constantin, mesaj pentru Marcel Toader, dupa ce a fost implicat intr-un accident rutier. Soțul Emiliei Dorobanțu a transmis mesajul prin avocatul Daniel Ionașcu. In cadrul emisiunii „Xtra Night Show”, avocatul Daniel Ionascu a transmis un mesaj din partea lui Catalin Tutilescu.…

- Omul de afaceri Marcel Toader a recunoscut ca a fost infidel persoanei care a fost langa el. Marcel Toader este, de ceva vreme, in centrul atenției, din cauza divorțului de cantareața de muzica populara Maria Constantin . Omul de afaceri a avut, insa, o viața amoroasa tumultuoasa, cu multe neveste.…

- Omul de afaceri Marcel Toader trece, de cateva luni, printr-un scandal monstru de divorț cu interpreta de muzica populara Maria Constantin, despre care, de altfel, a și facut dezvaluiri șocante, scrie libertatea.ro. Citeste si Marcel Toader a primit testul ADN pentru lenjeria Mariei Constantin.…

- Raspunsul l-a primit chiar soțul fostei interprete de la Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului” la sfarșitul saptamanii trecute. Marcel Toader a mers la laborator pentru ridica testul ADN cu care credea ca o sa le demonstreze tuturor ca fosta sa soție, targujianca Maria Constantin, l-a inșelat.…

- Maria Constantin a marturisit ca viata tumultoasa de artist a ajutat-o sa depaseasca perioada de depresie, scrie spynews.ro. "Am avut momente in care imi doream sa schimb absolut tot. Momentele in care stateam cu capul pe perna si imi doream ca a doua zi sa nu mai fiu in viata mea", a declarat Maria…

- In timp ce omul de afaceri s-a dus la laborator pentru a ridica rezultatele testului AND, Maria Constantin era citata la Politie pentru a fi audiata, scrie vip24.ro. Citeste si Marcel Toader a dus la testul ADN lenjeria intima a Mariei Constantin din ziua in care se presupune ca l-a inselat.…

- Solista de muzica populara Maria Constantin i-a impresionat pe toți cu niște verusir care exprima durerea prin care a trecut. Cantareața de muzica populara Maria Constantin nu a trecut lunile acestea prin cea mai fericita perioada din viața sa. Ba dimpotriva. Dupa ce s-a aflat ca se separa de omul de…

- Odata cu divrotul de Marcel Toader, frumoasa blonda nu a stat deloc departe de scandaluri si a devenit instant subiect de controversa, scrie wowbiz.ro. Artistei i-a fost pregatita o farsa de zile mari, pentru a-i mai aduce zambetul pe buze, desi farsa a fost una...destul de amaruie! Citeste…

- Maria Constantin s-a mutat cu chirie vara trecuta intr-o locuinta a unei cunostinte de-a lui Marcel Toader. Proprietara o acuza ca artista i-ar fi furat mai multe lucruri din casa. Marcel Toader a facut publica hotararea de DIVORT. Este acuzat ca A BATUT-O si A SECHESTRAT-O pe Maria Constantin…

- Acuzatii grave au fost formulate impotriva Mariei Constantin, sotia lui Marcel Toader, si de data aceasta nu vin din partea afaceristului. Proprietara garsonierei unde a locuit dupa despartirea de Marcel Toader i-a facut plangere la Politie, pentru furt!

- Este vorba de o cantareața, care ce credeți, este tot blonda. Pare exact tiparul de femeie pe care il place Marcel Toader, insa relația lor se bazeaza doar pe prietenie și incredere. Surse din anturajul afaceristului au marturisit ca, de cand s-a desparțit de Maria Constantin, Marcel Toader a gasit…

- Marcel Toader traiește un coșmar și este convins ca fosta lui soacra i-a facut farmece. Afaceristul a povestit in direct la tv, amanunte incredibile. Marcel Toader și Maria Constantin se afla in proces de divorț, iar afaceristul continua seria dezvaluirilor uimitoare despre cea pe care susținea ca…

- Maria Constantin, dezvaluiri interesante despre viața de dupa divorț. Artista și mama ei au fost invitate in cadrul emisiunii de la Kanal D, unde au vorbit despre amanunte mai puțin știute din viața vedetei. Mama Mariei Constantin a declarat ca nu se mai lasa afectata de lucrurile urate pe care le aude…

- Marcel Toader si Maria Constantin s-au casatorit in urma cu doi ani si au decis sa se desparta la inceputul lunii august. Maria Constantin sustine in cererea de divort ca Marcel Toader ar fi batut-o si ar fi sechestrat-o in casa, scrie WOWbiz.ro. Marcel Toader a dus la testul ADN lenjeria…

- Interpreta de muzica populara Maria Constantin a izbucnit in lacrimi in direct la o emisiune de televiziune. Maria Constantin a trecut prin cea mai neagra perioada din viața sa dupa ce s-a aflat despre divorțul de cel de-al doilea soț al sau, omul de afaceri Marcel Toader. Solista de muzica populara…

- Marcel Toader a fost la un institut privat pentru a supune lenjeria intima a Mariei Constantin la un test ADN, scrie spynews.ro. Afaceristul dorește sa afle daca exista urme ale unui cromozom masculin strain. Citeste si Marcel Toader iubeste din nou. Tot o cantareata de muzica populara i-a…

- Mircea, prietenul presupusului amant al Mariei Constantin, a vorbit telefonic in emisiunea "Xtra Night Show" despre convorbirea pe care a avut-o acesta in ziua in care cei doi s-ar fi vazut. Barbatul susține ca Maria Constantin minte și ca il considera pe Marcel Toader nevinovat.

- Omul de afaceri Marcel Toader nu și-a pierdut speranța ca iși va gasi liniștea dupa separarea de Maria Constantin. Marcel Toader, care este tatal unui baiat , a șocat pe toata lumea dupa ce s-a aflat ca divorțeaza de cantareața de muzica populara Maria Constantin. Dupa anunțul-bomba, Marcel Toader i-a…

- „Viata merge inainte”, asa pare sa-si spuna Marcel Toader dupa despartirea de Maria Constantin. Totusi, de cand s-a separat de sotie, celebrul om de afaceri intampina dificultati. Ramas singur, barbatul incearca sa se descurce asa cum poate.

- Marcel Toader s-a indragostit, dupa cum chiar el spune pe contul de socializare. Deși toți au crezut ca este vorba despre o femeie, se pare ca lucrurile stau altfel. Marcel Toader nu a divorțat oficial de Maria Constantin insa incearca sa depașeasca aceasta perioada grea din viața lui. Afaceristul…

- Maria Constantin și fiul sau au petrecut momente foarte importante impreuna. Dupa ce cantareața de muzica populara și-a mai revenit dupa unul dintre cele mai mari divorțuri din showbizul romanesc, a decis sa fie alaturi de baiețelul sau, Codruț.

- Se pare ca vorba potrivit careia ”ghinion in dragoste inseamna noroc la bani” e reala. Maria Constantin simte din plin beneficiile divorțului. Artista o duce bine pe plan profesional (și implicit finaciar) dupa ce s-a desparțit de Marcel Toader. Maria Constantin a ajuns in timp record sa devina una…

- Marcel Toader, la prima ieșire in lume de la desparțire. Inca soțul Mariei Constantin, pana cand cei voi vor oficializa divorțul, și-a facut apariția luni seara la evenimentul de lansare a clinicii Oanei Zavoranu . Marcel Toader trece printr-o perioada mai grea, de cand a anunțat ca va divorța de Maria…

- Maria Constantin a reușit sa ajunga acolo unde și-a propus. Artista de muzica populara a decis in urma cu doua luni sa se desparta de soțul ei, insa pana acum, cei doi nu au divorțat oficial. Interpreta este optimista și a trecut peste suferința provocata de desparțirea de Marcel Toader. Vedeta este…

- Marcel Toader, imagine de colecție alaturi de fiul lui, Maximilian. Fostul soț al Mariei Constantin a scris și un mesaj in dreptul fotografiei. Marcel Toader pare ca s-a obișnuit cu divorțul de Maria Constantin și iși vede in continuare de copii și nepoți. Afaceristul a postat pe contul de socializare…