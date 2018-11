Şi-a recăpătat darul vorbirii după 33 de ani Sigalit Ben-Atar, o femeie din orasul Nahariya (nord), a suferit rani severe in regiunea capului si gatului in urma accidentului de masina in care a fost implicata pe cand avea 10 ani, iar de atunci si-a pierdut abilitatea de a vorbi, simtul mirosului si nu a mai putut respira pe nas sau gura. Femeia respira printr-un tub atasat de medici in regiunea gatului.



De-a lungul timpului, femeia a fost tratata de mai multi doctori, in diferite spitale, dar starea sa nu s-a imbunatatit pana la interventia chirurgicala suferita recent. Operatia, realizata la spitalul Kaplan din centrul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Sigalit Ben-Atar, o femeie din orasul Nahariya (nord), a suferit rani severe in regiunea capului si gatului in urma accidentului de masina in care a fost implicata pe cand avea 10 ani, iar de atunci si-a pierdut abilitatea de a vorbi, simtul mirosului si nu a mai putut respira pe nas sau gura. Femeia…

- Medicii i-au redat vocea unei femei din Israel, dupa 33 de ani de tacere. Ea respira printr-un tub atasat de medici in regiunea gatului, dar o interventie chirurgicala complexa, realizata chiar in țara sa natala, i-a redat abilitatea de a vorbi și nu doar atat. Cand avea doar 10 ani, Sigalit Ben-Atar,…

- O interventie chirurgicala complexa realizata in Israel i-a redat unei femei abilitatea de a vorbi dupa 33 de ani, potrivit informatiilor publicate vineri in Yedioth Ahronoth si preluate de Xinhua. Sigalit Ben-Atar, o femeie din orasul Nahariya (nord), a suferit rani severe in regiunea capului si gatului…

- Florin Busuioc a fost operat in cursul nopții la Spitalul de Urgența din Craiova. Medicii i-au montat un stent, dupa ce actorul a suferit un infarct pe scena, in Craiova, și a fost resuscitat de trei ori de medici. Purtatorul de cuvant al spitalului unde a fost operat Busu a oferit detalii despre starea…

- O echipa de cercetatori americani a explicat, recent, de ce persoanele inalte sunt mai expuse riscului de a face cancer. Totuși, ei au precizat ca inaltimea nu este un factor principal in ceea ce priveste riscul de a suferi de aceasta boala, de cele mai multe ori, incurabila. Principalii factori de…

- Procurori, politisti, medici legisti sunt implicati in ancheta declansata pe marginea mortii directoarei de scoala din Bihor despre care s-a crezut initial ca s-a intoxicat de la o conserva de ton. In urma cercetarilor declansate la locuinta invatatoarei, anchetatorii au gasit pesticid sub forma solida,…

- Miercuri de dimineata, sotul directoarei adjuncte a fost supus unei evaluari cardiologice, la Spitalul Dr. Gavril Curteanu. Barbatul a suferit si el o intoxicatie chimica, se pare, dupa ce, saptamana trecuta, ar fi manipulat substante chimice destinate culturilor agricole. Omul ar fi administrator…

- Starea femeii de 32 de ani, în al carei apartament a avut loc deflagratia, continua sa fie grava. Medicii de la Spitalul de Urgența spun ca, în urma exploziei, tânara s-a ales cu numeroase rani și cu arsuri pe 40 la suta din suprafata corpului. De asemenea, a fost afectat si sistemul…