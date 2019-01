Stiri pe aceeasi tema

- Madonna a susținut un recital in barul Stonewall Inn din New York, imadiat dupa miezul nopții, de Anul Nou. Pe scena a urcat și fiul artistei, David Banda, ambii aparand neanunțați. Madonna, care este ambasadoarea comemorarii a50 de ani de la revoltele izbucnite in barul din Greenwich Village, a ținut…

- Madonna a sustinut un recital-surpriza imediat dupa miezul noptii, de Anul Nou, in barul Stonewall Inn din New York, dupa ce a aparut pe neanuntate alaturi de fiul sau, David Banda, anunta platforma Hollywood Reporter.

- "Buna dimineata tuturor prietenilor mei. Contrar celor aparute pe internet referitor la persoana mea, va anunt ca sunt foarte bine, am avut in aceste zile multe evenimente la care am participat cu drag, filmari de care sper sa va bucurati de sfintele sarbatori care se apropie. Bunul Dumnezeu m-a…

- Cantareata americana Ariana Grande a fost desemnata de Billboard femeia anului 2018, iar distinctia ii va fi acordata pe 6 decembrie, in cadrul unei gale ce va avea loc la New York, informeaza News.ro.Este pentru al 13-lea an cand Billboard organizeaza dineul Women in Music si gala de premiere.…

- Adela Popescu va deveni mama pentru a doua oara și, acum, ea este in culmea fericirii. Deși este insarcinata in ultimul trimestru, vedeta este foarte activa și face mișcare in fiecare zi. Vezi galeria foto + 2 + 2 Adela Popescu o sa devina din nou mamica in curand. Totuși, acest lucru nu o impiedica…

- Tara Reid a ieșit din lumina reflectoarelor, dar continua sa fie subiect pentru ziarele tabloide de peste Ocean. Deși nu mai joaca in seriale, actrița s-a facut iar de bafta in timpul unui zbor intern in Statele Unite. Vedeta a fost data afara din avionul care urma s-o duca la New York. Motivul este…

- Madonna arata fabulos pentru cei 60 de ani ai sai. Mulți se intreaba cum reușește diva muzicii pop sa se mențina tanara. Iar Tarin Graham, esteticianul sau personal, a impartașit cateva din secretele ei de ingrijire personala. Cantareața se ascunde cat poate de mult de soare, deoarece, crede Tarin,…