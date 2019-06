Şi-a prins soţul cu amanta în maşină şi s-a agăţat de autovehicul. Reacţia neaşteptată a bărbatului infidel Potrivit politistilor constanteni, sesizarea a fost facuta de o femeie de 50 de ani, care a reclamat faptul ca „in timp ce se afla pe strada Soveja din municipiul Constanta, l-ar fi surprins pe sotul acesteia, in autoturismul personal, in timp ce statea de vorba cu o alta persoana”. Reprezentantii IPJ Constanta sustin ca femeia ar fi incercat sa deschida portiera masinii si a fost tarata pe o distanta scurta. „In momentul in care ar fi vrut sa deschida portiera autoturismului, pentru ca nu ar mai fi reusit sa dea drumul manerului, femeia ar fi fost tarata pe o distanta scurta”, sustin reprezentantii… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

