Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Președintele Klaus Iohannis a facut marele anunț. In public. Nu s-a adresat deci doar staff-ului restrans din conducerea PNL. A ținut sa informeze intreaga clasa politica, populația Romaniei și, pana la urma, lumea intreaga ca moțiunea de cenzura va trece. Și imediat va…

- In seara de 27 iulie 2018, trei surori și-au ucis tatal in timp ce acesta dormea. Barbatul le-a agresat, sechestrat și violat timp de trei ani zile. Acuzate de crima, surorile au fost condamnate la inchisoare, cazul acestora a devenit unul viral in Rusia.

- • Detalii in exclusivitate despre cea mai ciudata moarte din Iasi • Ancheta in cazul Sabin Serban este aproape de final, iar reporterii BZI au aflat detalii incredibile • Ultima cautare pe GOOGLE pe care tanarul a facut-o a dus ancheta pe o pista ce nu va fi niciodata acceptata de familia adolescentului…

- Cazul cutremurator de la Sapoca, unde un barbat a ucis cinci persoane și a ranit alte opt, scoate la iveala detalii teribile despre spitalele din Romania. Mai exact, la Spitalul de Psihiatrie Padureni-Grajduri, din județul Iași, sunt internați 410 pacienți, in 240 de paturi.

- Ce ar trebui sa facem pentru a evita evenimentele de genul celui petrecut la Caracal? Specialiștii ne indica o serie de masuri pe care parinții trebuie sa le ia pentru a-și proteja copiii de mințile bolnave din societate.

- Cazul „Larisa” a șocat o țara intreaga in 2005. Fata de 8 ani a fost data disparuta in luna octombrie, iar doua luni mai tarziu trupul i-a fost gasit chiar in tomberonul de langa blocul in care locuia. Tanarul de 17 ani care a ucis-o a fost condamnat la 20 de ani inchisoare, iar acum este liber,…

- In iunie 2019 au beneficiat de acest ajutor social 3.540.742 copii, cei mai multi beneficiari din Bucuresti - 326.764 si din judetele Iasi - 179.597, Suceava - 131.853 si Bacau - 127.800. La finele lunii iunie erau suspendati de la plata 163.851 beneficiari, cei mai multi din Bucuresti - 12.383,…

- Un barbat a decis intr-o zi sa ii faca soției sale o surpriza și sa vina acasa in pauza de la serviciu. Cand a intrat in locuința, omul și-a gasit soția in pat cu amantul. Reacția soțului inșelat a șocat tot internetul, dar mai ales pe cei vinovați! Ce s-a intamplat?