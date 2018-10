Stiri pe aceeasi tema

- Din probleme in probleme pentru Dinamo! Jaime Penedo (37 de ani) si Armando Cooper (30 de ani) au cerut, marti dimineata, rezilierea contractelor cu gruparea din Stefan cel Mare, invocand cele petrecute in timpul si la finalul meciului cu Concordia, 0-0 la Chiajna.

- Armando Cooper (30 de ani - mijlocaș) și Jaime Penedo (37 de ani - portar) au pornit revolta la Dinamo dupa scandalul din timpul și de la finalul meciului cu Chiajna, termina la egalitate, scor 0-0. Ambii au cerut rezilierea contractului cu Dinamo, fiind afectați dupa scenele rasiste de la meciul de…

- Mircea Rednic (56 de ani) nu a ratat ocazia de a-l taxa pe Florin Bratu si la conferinta de presa pe care a sustinut-o dupa egalul dezamagitor de la Chiajna, 0-0 cu Concordia. "Puriul", care a anuntat deja ca mai multi jucatori sunt in drum spre Dinamo, ii reproseaza fostului sau...

- Mircea Rednic, antrenorul lui Dinamo, a vorbit la conferința de presa de dinaintea meciului contra Chiajnei, de luni, despre transferurile pe care le pregatește la echipa roș-alba. Intrebat daca l-ar putea readuce pe Ante Puljici, 30 de ani, Rednic a spus ca fundașul croat este o varianta pentru transfer,…

- Dinamo va juca impotriva Chiajnei, luni, de la ora 21:00. Mircea Rednic, antrenorul "cainilor", a vorbit despre meciul cu formația din Ilfov și a dezvaluit ce probleme de lot are echipa roș-alba. "Urmatorul meci e cu Chiajna, e greu. Toate meciurile sunt grele. Chiajna arata mult mai bine de la venirea…

- Mircea Rednic (56 de ani) nu are timp de pierdut in incercarea de a redresa Dinamo si a duce echipa in play-off si a luat deja primele masuri drastice. Nu a mai asteptat pauza de iarna si a "ordonat" plecarile a doi jucatori care l-au dezamagit in meciul de debut, 1-1 cu Dunarea...

- Numit la conducerea tehnica in luna februarie a acestui an, Florin Bratu a debutat pe banca ros-albilor in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, 0-1 cu CS U Craiova, a adunat 11 victorii, o remiza si doua esecuri, sezonul trecut, in 14 partide programate in campionat (play-out) si trei victorii,…

- Ivan Pesic (26 de ani) va ramane la Dinamo, desi a primit o oferta de la Bate Borisov. Mijlocasul a declarat ca este pregatit sa se dedice 100% clubului si spera ca Florin Bratu sa-l ia in considerate pentru partidele ce vor urma.