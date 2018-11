Stiri pe aceeasi tema

- Stacey Peoples, 49 de ani, nu mai vede deloc cu ochiul stang dupa ce a inotat purtand lentile de contact. Un parazit microscopic i-a patruns in ochi și a ramas fixat in cornee. In timpul unei vacanțe de familie in luna iunie a anului 2014, femeia a inotat fara sa-și scoata lentilele de contact. La scurt…

- Iurie Leanca a menționat in cadrul unui interviu ca dicuțiile pe dimensiunea relațiilor bilaterale, inclusiv in contextul Anului Centenar, au fost focusate pe realizarea unor proiecte comune sociale, culturale și de infrastructura cu impact major pentru ameliorarea vieții

- Programul incarcat, dorinta de a fi mai competitivi, dar si accesul la tehnologia care permite conectarea permanenta la sarcinile de serviciu ii fac pe aproape 70% dintre angajatii romani din sectorul privat sa lucreze si dupa terminarea orelor de lucru, la birou sau acasa, arata un sondaj remis luni.…

- Aproape jumatate dintre romani vad ca pe un lucru bun apartenenta la UE, iar in cazul unui referendum pe aceasta tema, 65% ar vota pentru ramanerea in Uniune, conform unui Eurobarometri facut public miercuri de Parlamentul European. De asemeneaa, daca la nivel european, temele consideratew prioritare…

- Solidaritatea regionala in vederea asigurarii securitatii este un lucru primordial pentru noi. Declaratia a fost facuta de premierul Pavel Filip dupa reuniunea șefilor de Guverne ai țarilor membre GUAM.

- Un grup format din șase procurori straini au efectuat o vizita de lucru la unitațile de parchet din circumscripția Parchetul de pe langa Curtea de Apel Alba Iulia, precum și la alte instituții cu atribuții judiciare din județul Alba. Vizita are loc in cadrul Programului european de schimb al autoritaților…

- Jumatate dintre angajatii romani fac cumparaturi online in timp ce se afla la birou. Cei mai multi isi cumpara imbracaminte si incaltaminte, iar comenzile le plaseaza, in general, de pe telefonul personal.

- Ochii sunt sensibili, iar folosirea ecranelor și modul in care suntem in permanența conectați la ele ne afecteaza vederea. Lumina albastra poate cauza oboseala, roșeața și iritații, simptome ce ne afecteaza activitațile de zi cu zi. Unul din trei adulți iși petrece cea mai mare parte a zilei, adica…