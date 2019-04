Stiri pe aceeasi tema

- Omul spune ca a inceput sa se simta rau in timp ce conducea, asa ca a tras pe dreapta. Deci nu a fost implicat in niciun accident. Incidentul s-a produs in urma cu mai bine de trei ani. Insa, de atunci si pana acum, omul se straduieste sa afle cum a fost ranit in cele cateva zile in care a fost inconstient.

- Un barbat din Argentina a mers impreuna cu soția sa sa-și ia copilul de la gradinița, insa imediat ce au ajuns acolo au fost atacați de un individ inamrmat, care le-a furat mașina. Incidentul a avut loc in localitatea El Palomar, acolo unde familia respectiva a mers sa-și ia baiețelul de la gradinița.…

- Un om de afaceri din stanga Nistrului se zbate intre viata si moarte la Institutul de Medicina Urgenta.Acesta a fost impuscat de patru ori, de catre niste persoane necunoscute. Incidentul a avut loc aseara la ora 20.30.

- Incidentul a avut loc dupa ce barbatul a ajuns la Unitatea Primiri Urgențe cu o ambulanța, dupa ce a produs un accident rutier in oraș, scrie Agerpres. Barbatul violent a fost ulterior transferat la Spitalul de Psihiatrie. "Ieri dimineata (joi dimineata n.r.), in jurul orei 7,30 un pacient…

- Fostul procuror-șef DNA Laura Codruța Kovesi a declarat joi, la ieșirea de la Secția de investigare a infracțiunilor din justiție, ca in timp ce studia dosarul in care urmarita penal, i-a fost adus la cunoștința faptul ca este invinuita intr-un nou dosar pentru constituirea de grup infracțional organizat.Kovesi…

- Oprit in trafic de un echipaj de poliție, un medic abia se putea ține pe picioare. Incidentul a fost filmat și facut public, iar in imagini se vede cum omul, vizibil baut și fara a avea control asupra faptelor sale, insista ca trebuie sa ajunga la un caz medical grav.

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, astazi, arestarea preventiva a doi tineri din Craiova, suspectati ca, impreuna cu alti doi barbati, au atacat cu batele un craiovean de 28 de ani. Incidentul a avut loc in dimienata zilei de ...

- Un barbat a fost arestat in Marea Britanie pentru ca ar fi pilotat o drona in apropierea aeroportului Heathrow din Londra, pe 24 decembrie. George Rusu (38 de ani) este acuzat ca ar fi ridicat o drona pe un teren aflat in apropierea uneia dintre pistele aeroportului Heathrow, scrie BBC. Rusu locuiește…