- La data de 9 martie 2018, in jurul orei 22.30, politistii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au intervenit pentru solutionarea unui eveniment rutier, produs pe raza localitatii Tauti, comuna Metes. Un barbat de 49 de ani, din Zlatna, in timp ce conducea un autoturism pe strada Principala din localitate,…

- O femeie a fost accidentata mortal pe o trecere de pietoni din Gaesti, iar soferul a fugit de la locul accidentului, masina fiind gasita in zona localitatii Mogosani. Tanarul nu are permis de conducere, dar mașina cu care a lovit victima era a lui. Spune ca ar fi fost prima data cand a condus…

- Polițiștii din Gaești sunt in alerta și cauta un șofer care a fugit de la locul accidentului, dupa ce a lovit, chiar pe trecerea de pietoni, o femei . Accidentul a avut loc joi dupa-amiaza, pe trecerea de pietoni din zona fabricii Arctic din Gaești.Imediat oamenii legii au pornit pe urmele șoferului…

- Accident grav in Gaești. O femeie a fost lovita de un autoturism al carui șofer a fugit de la locul Post-ul Femeie accidentata grav pe trecerea de pietoni. Șoferul a fugit și a abandonat mașina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O femeie de 72 de ani a ajuns, miercuri, la spital, dupa ce a incercat sa ajute o alta femeie lovita de o masina, intr-o statie de autobuz din Medias, judetul Sibiu, Romania si a cazut in sant. Soferul care a lovit femeia a fugit, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Conducatorul unui vehicul implicat intr-un accident de circulatie in urma caruia a rezultat moartea sau vatamarea corporala a unei persoane este obligat sa ia masuri de anuntare imediata a politiei, sa nu modifice sau sa stearga urmele accidentului si sa nu paraseasca locul faptei. Ieri dimineata,…

- Un șofer din Oradea a uitat unde și-a parcat mașina și a alertat Poliția crezand ca i s-a furat automobilul din incinta unui centru comercial. Marți, in jurul orei 13:00, un barbat a sunat la 112 și a anunțat ca i s-a furat mașina din parcarea unui cnetru comercial din Oradea. Dupa ce a ieșit din centrul…

- Politistii dorneni au depistat sambata, in trafic, un autoturism furat, dupa ce soferul acestuia a virat brusc intr-o benzinarie la vederea acestora si a incercat sa scape de vigilenta lor.In urma verificarilor facute, a fost depistat faptul ca autoturismul fusese furat din judetul Bistrita-Nasaud,…

- Pentru o femeie din Chisinau primavara a inceput altfel. Indignata de cele intamplate aceasta a cerut ajutorul internautilor pentru a gasi o soferita care i-a avariat automobilul si aceasta a fost deja identificata.

- Un baiețel de șapte ani a murit noapte trecuta în drum spre spital, dupa ce a fost lovit de o mașina. Tragicul accident a avut loc duminica seara în jurul orei 20:00 în apropiere de satul Corjeuți. Potrivit ofițerului de presa al IP Briceni, Dina Fomin, copilul se…

- Polițiștii suceveni au inceput cercetarile in vederea identificarii unui șofer care a lovit cu mașina o batrana dupa care a fugit de la locul accidentului. Vineri dimineața, in jurul orei 10.35, in timp ce se deplasa pe aleea care face legatura intre strada Universitații și Aleea Saturn din municipiul…

- Suntem obișnuiți cu șoferii care parcheaza anapoda, insa un sofer din Prahova a reușit performanța de a parca pe locul destinat pentru patru mașini, in parcarea mall-ului Coresi. Șoferul neglijent a avut parte de o surpriza cand s-a intors la mașina. Acesta a fost pedepsit de un brașovean cu un mesaj…

- Trei romani au spart geamurile unei mașini in Londra, pentru ca șoferul a parcat pe locul lor și au dorit ca in felul acesta sa determine autoritațile sa ridice mașina și sa elibereze locul, scrie Daily Mail. Barbații au fost nemulțumiți ca mașina a fost lasata pe locul lor de parcare in cartierul Barking…

- Un grav accident de circulație s-a produs luni pe Bulevardul Garii din Focșani, in apropierea Muzeului Vrancei. Din primele date, vinovat pare sa fie șoferul unui Porsche Cayenne cu numere de Austria, care ar fi lovit un Audi inmatriculat in Vrancea, care era parcat. Impactul a fost atat de…

- La data de 16.02.2018, ora 08.30, in timp ce acționa pe raza municipiului Falticeni, un echipaj rutier a efectuat semnal regulamentar de oprire unui autoturism inmatriculat in strainatate, ocazie cu care, conducatorul auto a oprit pe partea dreapta a strazii, a coborat de la volan și a fugit, procedandu-se…

- Un șofer care circula pe D.J. 675 Ticleni, din directia Pesteana Jiu catre Targu Carbunesti, nu a oprit la semnalul poliției. Polițiștii au pornit in urmarirea sa, autovehiculul fiind gasit abandonat pe raza orașului Țicleni. "Din ce...

- Un șofer este cautat pe Facebook dupa ce in urma cu vreo trei saptamani și-a parcat mașina pe un loc privat din Feldkirchen bei Graz. De atunci, autoturismul sta pe același loc. Mașina are numar de Satu Mare. „SM-76-SAB – FORD MONDEO. Cunoaște cineva proprietarul mașinii ? A parcat-o in Feldkirchen…

- Mai mult, in zona exista un indicator rutier prin care se interzice staționarea, iar șoferii sunt avertizați ca mașinile le vor fi ridicate de acolo. Soferul nu pare sa fie impresionat de indicatoare și nici de faptul ca vin mașini de pe contrasens. Abia in momentul in care iși da seama ca…

- Un barbat cere ajutorul internautilor dupa ce, masina sa a fost avariata serios in partea frontala, in Tasaul, zona postei judetul Constanta. Soferul vinovat a fugit de la fata locului dupa eveniment. Daca stie cineva sau vede un mercedes A Class sau B class argintiu lovit pe partea dreapta este rugat…

- Ivanciu Corcioveiu (24 de ani) a fost identificat si retinut de politisti in aceeasi localitate in care a produs tragicul accident de circulatie, in urma caruia doi copii au fost spulberati de bolidul pe care il conducea.

- Amenzile nu-i prea responsabilizeaza pe șoferi. Astfel, aceștia parcheaza mașinile unde apuca. Un asemenea incident a fost și pe str. București din capitala, unde un șofer și-a lasat autovehicolul pe intreg trotuarul. Imaginile au fost trimise de catre un cititor UNIMEDIA.

- Curtea de Apel Galati l-a condamnat definitiv astazi pe Ivanciu Corcioveiu, un tanar de 24 de ani, pentru ucidere din culpa si fuga de la locul accidentului. Acesta a comis in ultimele doua zile mai multe infractiuni, incercand sa fuga din tara, desi era sub control judiciar, si fiind prins conducand…

- Ivanciu Corcioveiu a fost surprins de politisti la volanul unui autoturism de teren, in timp ce tracta o caruta de lemne. In urma cu cateva zile, politistii din vama Oancea l-au prins cand incerca sa fuga din tara pentru a scapa de pedeapsa pe care a primit-o pentru uciderea a doi copii cu bolidul pe…

- Ivanciu Corcioveiu se afla sub control judiciar, avand interdictia de a parasi Romania, si cu doar o saptamana inainte de pronuntarea verdictului definitiv in cazul sau a incercat sa scape de raspunderea penala, fugind din tara, dar a fost prins in vama Oancea.

- Enervat de faptul ca o tanara i-a cerut sa mute masina, pentru a putea iesi din propria curte, un barbat a facut un adevarat circ, s-a urcat apoi la volan si a acrosat un autoturism parcat in apropiere. Barbatul recalcitrant s-a ales cu un dosar penal, dupa ce politistii au constatat ca acesta ...

- O angajata a Politiei Locale Ploiesti a ajuns la spital, joi dupa-amiaza, dupa ce a fost lovita cu masina de un sofer care a pornit de pe loc in momentul in care i s-a cerut sa se legitimeze pentru ca a parcat intr-o zona unde nu avea voie sa-si lase autoturismul. Barbatul, care a fugit de la locul…

- O femeie, in varsta de 41 de ani, susține ca a fost lovita de un funcționar al Consiliului Județean Satu Mare, in zona Gradiniței 14 Mai. Femeia susține ca și-a parcat mașina in fața unei case, intr-un mod care sa permita accesul in curte, pentru a-și duce copilul de trei ani la gradinița. Doar ca,…

- Judecatoria Galati a decis ca Ivanciu Corcioveiu sa fie plasat sub control judiciar in cazul unui accident rutier fara victime, dar de la care a fugit, in incercarea de a scapa de raspunderea penala.

- IMAGINI ACCIDENT GRAV la Viseu de SUS! ȘOFERUL vinovat a fugit de la locul accidentului. O MAȘINA facuta PRAF Politistii au fost sesizati ca la Viseu de Sus a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in jurul orei 1,00 noaptea. Din informatiile primite o masina se afla rasturnata pe carosabil…

- Un tanar de 23 de ani s-a trezit vineri seara ca i-a fost sustrasa mașina de pe strada unde o parcase cu doar cateva ore inainte. Autoturismul a fost dat in consemn, iar sambata, a fost depistata pe drumul spre Ungaria. Un autoturism Volskwagen Touareg a fost sustras in seara de vineri, 12 ianuarie,…

- Va propunem sa le dam atenția cuvenita – in ordinea gesturilor comise -, celor doi șoferi din imaginile pe care vi le prezentam, imagini pe care le-am primit pe adresa redacției Jurnal aradean/Aradon de la alți șoferi din traficul aradean suparați de gestul celor doi bizoni. DA! Și de aceasta data vorbim…

- Nu a durat mult pâna când glumele au început sa apara pe rețelele de socializare, care de care mai haioase: „A vrut sa citeasca bannerele mai de-aproape. Ce-aveți cu el/ea”? „Gurile rele spun ca ar fi fost nemulțimit de programul lunar afișat”.…

- La data de 6 ianuarie a.c., în jurul orei 20:35, pe DC 140, pe raza comunei Gârbau, în afara localitatii, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul unei persoane, conducatorul autovehiculului parasind locul accidentului, fara încuviintarea politiei. Conform verificarilor…

- Un accident foarte grav a avut loc noaptea trecuta, in județul Buzau, la ieșirea din localitatea Satuc. O fetița de 11 ani a decedat, fiind proiectata din mașina. Șoferul autoturismul a fugit de la locul accidentului. UPDATE. Potrivit polițiștilor, la volanul mașinii se afla un barbat de 27 de ani,…

- Accident grav in noaptea de joi spre vineri. Din primele date oferite de IPJ Buzau, accidentul s-ar fi produs in jurul orei 2.00, cand un autoturism care se deplasa dinspre Berca spre Buzau a pierdut controlul directiei de mers, a lovit o conducta de gaze pe care a fisurat-o si s-a rasturnat in afara…

- Un accident grav de circulatie a avut loc astazi dimineata in jurul orei 6.00 pe raza orasului Viseu de Sus, pe DN 18. Din primele informatii se pare ca soferul unui autoturism de lux inmatriculat in Germania din cauza vitezei excesive a pierdut controlul volanului, a patruns pe contrasens unde s-a…

- Șoferii care au trecut prin localitatea clujeana Gilau în aceasta dimineața au putut sa vada o imagine ieșita din comun. Un șofer, „a parcat” mașina în gardul unei case. Martorii la incident spun ca pe fondul oboselii, șoferul a adormit și astfel mașina a ieșit de pe partea…

- Șoferul unui Ford Focus a parcat mașina chiar pe o parte din calea ferata, apoi a plecat. Pasagerii din Mocanița au fost nevoiți sa se dea jos și sa îl caute pe proprietarul mașinii, asfel încât sa poata continua calatoria. Incidentul a fost surprins de un utilizator Facebook,…

- Totul a pornit de la o poveste scrisa pe instagram de Mihai Bendeac care a povestit ca Marius Niculae ar fi parcat pe un loc destinat persoanelor cu handicap. "Eram, zilele trecute, in parcarea unui Mall. Cautam un loc de parcare. Ma invarteam de ceva timp. La un moment dat, exact in fata…

- In urma impactului, partea din spate a mașinii a fost distrusa. Paradoxal, cel care se afla la volan a disparut cu mașina cu tot de la fața locului, inainte de sosirea ambulanțelor și a echipajelor de pompieri, potrivit Romania TV. Citeste si Un barbat a murit si doi au fost raniti intr-un…

- Un tanar a murit si alti doi sunt raniti, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat intr-o rapa, in noaptea de vineri spre sambata, si s-a izbit de arbori, in Muntii Apuseni. Pasagerii au declarat ca soferul a fugit, iar politistii il cauta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Revolta unui salariat care nu si-a primit salariul la timp i-ar putea aduce omului si un dosar penal. Angajatul unei firme din Sibiu s-a gandit sa-i sanctioneze pe patroni si a plecat cu masina acasa. Autoturismul a fost declarat furat, iar politistii l-au depistat in doar cateva ore in comuna Muereasca,…

- O moldoveanca de 20 de ani a intrat cu mașina intr-o farmacie. Speriata de ceea ce a facut, tinara a fugit de la locul accidentului. Accidentul s-a produs in weekend in comuna Viverone, provincia Biella. Potrivit informațiilor preliminare, tinara a pierdut controlul volanului și a intrat cu mașina in…

- Daca inregistrarile video nu reprezinta obligatoriu probe in instanța, de ce sa mai mai platești dupa ce ai alimentat mașina la stația de benzina? Așa s-a gandit, luni dimineața, un barbat din Caraș Severin. A alimentat și a plecat.

- Un accident rutier a avut loc astazi pe DN3 in apropiere de localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Din primele informatii un autoturism a intrat in copacii de pe marginea drumului. La fata locului au intervenit cadrele medicale de la Ambulanta. Se pare ca soferul autoturismului ar fi fugit…