Şi-a pârât soacra la spovedania de Paşte. Povestea virală pe reţelele de socializare O crestina s-a dus la duhovnicul ei sa se spovedeasca. Acolo, la biserica, parintele a intrebat-o cu blandete: – Ia spune, sora Tincuta, ce-ai mai patit? – Parinte, maruntisuri din astea. Eu stau, precum stiti, cu soacra mea in casa si cele mai multe pacate le fac din cauza ei. Am mintit, parinte; sa vedeti cum. Intr-o zi a venit o vecina si a intrebat de soacra-mea. Voia sa-i ceara un ciur de malai, iar eu i-am spus ca nu e acasa, caci asta batrana o face pe milostiva si da din ale noastre. N-avem nici noi parinte. Asa ca, din cauza ei am mintit. – Inteleg, zise… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Spovedania este esentiala pentru orice crestin, botezat în numele Preasfintei Treimi. Prin Botez omul primeste un vesmânt de lumina necreata, un înger pazitor si un loc în rai, si mai ales este înfiat de Dumnezeu,

- UPDATE Circulația pe DN10 a fost redeschisa. Incepand cu orele 13.15, a fost reluata in condiții normale circulația rutiera pe DN 10 intre Buzau-Brașov, pe tronsonul inchis in urma inundațiilor produse in zona localitații Sita Buzaului, jud. Covasna. Se menține filtrul rutier la ieșirea din Siriu catre…

- Scoli inchise in Bucuresti din cauza vremii. Marti si miercuri, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, cursurile scolare raman suspendate integral in mai multe judete. In Capitala, elevii se vor intoarce la scoala luni, saptamana viitoare. "Am luat decizia ca toata saptamana scolile sa…

- Gripa face victime și in județul Ialomița. O batrana de 71 de ani a murit dupa ce a fost diagnosticata cu gripa. Direcția de Sanatate Publica Ialomița susține faptul ca batrana a fost diagnosticata la inceputul lunii februarie 2018, cand a fost transferata la Spitalul de Urgența Floreasca din București,…

- Din cauza ninsorilor abundente care au cazut noaptea trecuta, șase curse școlare, in cinci raioane ale țarii, au fost suspendate. Astfel 136 de elevi nu au ajuns in aceasta dimineata la ore.

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, a fost blocat, in aceasta dimineata, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o…