- De cand Andreea Marin formeaza un cuplu cu Adrian Brancoveanu, fanii vedetei s-au intrebat cu anume se ințelege fiica ei, Violeta, cu acesta. Intr-un interviu acordat pentru viva.ro, Andreea Marin a povestit cum l-a primit fiica ei pe Adrian, in familia lor!

- Isabel, romanca gasita moarta in condiții cumplite, in apartamentul ei din Spania, a lasat in urma o fiica de 8 ani. Fetița vrea sa se faca polițist cand va crește mare, in timp ce apropiații și prietenii femeii jura ca vor face dreptate.

- Un barbat de 87 de ani din Barlad, parasit de fiica si cunoscut cu afectiuni medicale, s-a stins din viata in propria locuinta si a fost gasit de pompieri in stare avansata de putrefactie.

- Un barbat care a fost parasit de soție a decis sa se razbune pe copilul lor, un baiețel de 20 de luni, pe care l-a inchis intr-o cușca și l-a lovit in repetate randuri, dovada fiind imaginile pe care i le-a trimis femeii.

- Gestul unui tata a starnit controverse in mediul online. Barbatul si-a lasat fiica de doi ani la restaurant ca o garantie pentru angajati, dupa ce si-a dat seama ca nu are bani sa plateasca mancarea, scrie spynews.ro.

- Un barbat de 38 de ani din Romania, Targoviste a fost retinut pentru viol, acuzat ca si-ar fi abuzat fiica adoptiva in varsta de numai 13 ani, pe care a si lasat-o insarcinata, scrie spynews.ro.