Și-a operat Delia nasul? A răspuns fără să stea pe gânduri Delia a fost luata la intrebari de prietenii ei virtuali. Aceștia au fost curioși sa afle daca artista și-a operat sau nu nasul. Delia a postat mai multe fotografii pe contul sau de Instagram, iar cei care ii urmaresc activitatea pe rețelele de socializare au inceput sa comenteze despre forma nasului vedetei. Mulți s-au intrebat daca nu cumva Delia a apelat la vreo operație estetice pentru a-și aranja nasul. „Vai, vai, Delia, ce nasuc operat ai”, „Pe bune!??? Nasul este operat vara asta. Chiar și așa e frumoasa și era și inainte. Personal, cred ca nu trebuia operat pentru ca avea nasul frumos… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

