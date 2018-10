Stiri pe aceeasi tema

- Batrana de 80 de ani, din localitatea damboviteana Bucuiumeni, acuzata ca si-a omorat concubinul, in varsta de 77 de ani, va fi supusa unei expertize psihiatrice, pentru a se vedea daca ea constientizeaza ceea ce a facut, potrivit unor surse judiciare.

- La doar cateva zile de la atacul din Lanciano comis de grupul de romani care au torturat o familie de medici, Italia este din nou in soc din cauza unui barbat care ar fi violat si jefuit o batrana de 70 de ani. Acesta tocmai iesise din inchisoare.

- Un recidivist din județul Vaslui a ajuns din nou dupa gratii, dupa ce a talharit și violat o femeie de 66 de ani. Dupa ce a scapat din mainile atacatorului, victima și-a sunat fiica și i-a povestit ce i s-a intamplat. Tanara de 34 de ani, care locuiește in Iași, a alertat autoritațile, care l-au […]…

- Cutremurator: Un tanar a fost ucis de socru sub ochii politistilor Un tanar in varsta de 29 de ani a fost omorat, de socru, dupa ce a fost lovit cu mai multe lovituri de cutit in fata politistilor veniti sa aplaneze conflictul izbucnit intre cei doi. Rafuiala incheiatav tragic langa Timisoara, vineri…

- Rafuiala incheiatav tragic langa Timisoara, vineri la orele pranzului. O cearta apriga intre doi barbati s-a sfarsit cu o crima. Un tanar a fost omorat de socru chiar sub ochii politistilor veniti sa aplaneze conflictul. Nenorocirea s-a petrecut in curtea socrului. Cei doi barbati lucrau…

- Un tanar de 24 de ani este autorul unei crime infioratoare, care i-a socat si pe anchetatori. Agresorul a lovit o batrana de 82 de ani de nenumarate ori, strivindu-i practic organele interne, iar apoi a violat-o, abandonand-o in toaleta unei biserici.