Stiri pe aceeasi tema

- Melissa Gentz a publicat pe Instagram o fotografie in care apare cu decolteu. "Mi-a spus ca femeile care au iubiți nu pot sa publice fotografii in care iși arata sanii", a marturisit tanara. Melissa și Eric erau impreuna de trei luni de zile, iar incidentul teribil a avut loc pe 23…

- Barbatul cercetat pentru ca ar fi omorat-o in bataie pe concubina sa, in localitatea Tetoiu, in noaptea de 29/30 septembrie, a fost arestat preventiv, au anuntat luni reprezentantii Parchetului de pe langa...

- Un accident cumplit a avut loc in aceasta dimineata, in localitatea Cracaoani, judetul Neamt. O adolescenta de 16 ani a murit pe loc, dupa ce a fost lovita in plin de o masina. Nenorocirea a avut loc pe DN 15C. Fata din Cracaoani nu a avut nicio sansa, fiind spulberata de un autoturism la volanul […]…

- Adela Popescu este insarcinata in al doilea trimestru cu al doilea copil. Actrița și soțul ei, Radu Valcan, sunt in culmea fericirii. Cei doi fac și videoclipuri amuzante in care iși joaca foarte bine regulile. Adela Popescu și Radu Valcan au avut un dialog savuros in mașina. Totul a fost in gluma,…

- Inventivitatea unor semeni are urmari foarte grave. Un american din Pennsylvania s-a ales cu un dosar penal pentru omucidere dupa ce a taiat o parte din sistemul de franare al mașinii sale. Pur și simplu, respectivul dorea sa confecționeze iubitei sale o… pipa pentru cocaina crack. Nenorocirea a facut…

- Un vanzator ambulant de sare a murit, iar fiul sau a ajuns la spital, dupa ce au fost batuți de un grup de romi, intr-o localitate din județul Braila. Conflictul a izbucnit duminica seara, iar barbatul mai in varsta a murit din cauza loviturilor primite. Cei doi comercianți ambulanți de sare au intrat…

- Un barbat l-a omorat in bataie pe un altul pentru ca iubita lui fugise si se adapostise la acesta. Crima in zona localitatii Harsova. Un barbat de 67 de ani a fost omorat de un individ care a fost identificat si retinut de catre politisti. Autorul s-a certat seara trecuta cu concubina lui, iar femeia…

- Autorul s-a certat seara trecuta cu concubina lui, iar femeia a fugit si s-a adapostit la barbatul mai in varsta, scrie ziuaconstanta.ro. Citeste si Un barbat in varsta de 32 de ani s-a inecat in zona plajei Modern din Constanta. Salvamarii au arborat steagul rosu La 5 dimineata, iubitul…