- Parlamentarul independent Adrian Dohotaru, care a sustinut ca spectacolul-omagiu dedicat lui Florin Piersic a fost „de un kitsch grotesc”, iar acesta este „un actor mediocru”, spune ca reactiile la postarea sa pe Facebook, printre care si cateva amenintari cu moartea, arata ca, in ciuda aspiratiei de…

- COMUNICAT DE PRESA Echipa Partidului Social Democrat Dambovița ramane unita in ciuda eforturilor disperate și ale atacurilor neprincipiale comise de unii politicieni cu pretenții de lideri. Toate tentativele de dezbinare promovate prin declarații cu iz de mahala au ramas fara ecou in randul primarilor,…

- Un barbat din Ploiești a fost condamnat, saptamana trecuta, sa execute peste 3 ani de inchisoare dupa ce, in vara, a sarit cu toporul la polițiști și jandarmi. Acesta spunea ca vrea sa omoare un polițist de la Secția 2, care il amendase.

- Polițiști din cadrul Postului de Poliție Transporturi Feroviare Targu Jiu au reținut vineri noapte pentru 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 51 de ani, din municipiu, banuit de ...

- Polițiști de investigații criminale și ordine publica, din cadrul Poliției Municipiului Tg Jiu au reținut pt 24 de ore și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva al IPJ Gorj, doi tineri de 27 și 35 de ani, din Caransebeș, respectiv comuna Obreja, jud. Caras Severin, banuiți de savarșirea…

- Politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucurest fac, miercuri, 18 perchezitii pe raza municipiului Bucuresti si in judetele Ilfov, Giurgiu, Calarasi, Dambovita, Prahova, intr-un dosar privind savarsirea infractiunilor de inselaciune cu credite de nevoi personale. Vor fi…

- Intr-o ședința festiva, joi 28, noiembrie, la sediul IPJ Alba, 17 polițiști au fost avansați in grad inaintea indeplinirii stagiului minim. In cursul zilei de ieri, 28 noiembrie, in cadrul unei sedinte festive prilejuite de sarbatorirea, la IPJ Alba, a Zilei Nationale a Romaniei, 1 Decembrie, 17 politisti…