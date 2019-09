Și-a luat adio prin telefon, și-a tăiat venele în Bucium, dar a avut un înger păzitor Tentativa de sinucidere a avut loc luni seara, in jurul orei 20. Un tanar in varsta de 17 ani a mers la Sectia 1 Politie din Dacia unde a sesizat faptul ca un prieten al sau in varsta de 36 de ani i-a trimis pe Internet o fotografie si un mesaj prin care isi anunta intentia de a se sinucide. Politistii au luat legatura cu colegii lor de la Sectia 6 CUG, unde domicilia sinucigasul, iar acestia au mers la barbat acasa. La domiciliul sau, politistii au b (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, in jurul orei 20, un tanar in varsta de 17 ani s-a prezentat la Sectia 1 de Politie din Dacia cerand ajutor pentru gasirea urgenta a prietenului sau. El primise o poza si un mesaj prin care prietenul de 36 de ani il anunta ca vrea sa se sinucida. Politistii din Dacia au luat legatura cu cei…

- Polițiștii timișoreni au fost anunțați in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 1, despre faptul ca pe strada Romulus a izbucnit un scandal intre romi. La fața locului s-a deplasat un echipaj de la Secția 3 Poliție Timișoara, echipaj format din doi polițiști. Oamenii legii au gasit…

- Un barbat din Bistrița Birgaului a fost reținut de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrița-Nasaud, luni, dupa ce, pe fondul consumului de alcool și a unor neințelegeri mai vechi, l-a lovit pe un tanar din aceeași localitate cu un cuțit. Barbatul este acuzat de tentativa de…

- Un batran in varsta de 81 de ani din Constanța a sunat ieri, in jurul orei 15.50, a sunat la Secția 5 de poliție din oraș pentru a reclama faptul ca a fost victima unei agresiuni. Cel care l-a snopit in bataie a fost chiar nepotul sau, un barbat in varsta de 41 de ani, a notat replicaonline.ro! Polițiștii…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului Brașov desfașoara activitați pentru depistarea unui barbat in varsta de 54 ani din județul Hunedoara, care locuia cu chirie pe raza municipiului Brașov. Acesta a plecat in data de 25 iunie a.c. din imobilul in care locuia și nu a mai revenit…

- La data de 10 iunie a.c., in jurul orei 08.30, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 36 de ani, din Constanta, despre producerea unui conflict la domiciliul sau.Potrivit IPJ Constanta, ajunsi la fata locului, politistii au identificat un barbat, in varsta…