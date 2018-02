Stiri pe aceeasi tema

- Detalii halucinante ies la iveala in cazul barbatului de 31 de ani injunghiat chiar de catre prietenul sau. Imediat dupa incident, agresorul de 24 de ani a scos telefonul mobil și a filmat victima timp de cateva minute in timp ce statea intinsa pe podea, dupa ce a fost lovita de mai multe ori cu un…

- Pe 6 ianuarie 1938, Samuel Beckett era injunghiat, pe o strada din Paris, de catre un proxenet pe nume Robert- Jules Prudent. Daca Beckett ar fi murit in acel moment, nu ar fi ajuns simbolul care este azi, caci nu isi scrisese inca niciuna dintre marile opere. De asemenea, prin acel episod a ajuns sa…

- Un tanar in varsta de 29 de ani a ajuns in stare grava la spital, dupa ce unchiul sau l-ar fi injunghiat. Incidentul s-a petrecut la sfarsitul saptamanii trecute, intr-o gospodarie din localitatea Natalieva, raionul Falesti.

- O femeie din Marea Britanie a fost arestata fiindca a ajutat un barbat sa violeze o copila de 13 ani de doua ori. Oamenii legii au cercetat cazul și au descoperit tot felul de mesaje in telefonul suspectei, din care reieșea foarte clar faptul ca este vinovata. Polițiștii au mai descoperit…

- Potrivit anchetatorilor, crima s-a petrecut in noapte de sambata spre duminica, insa cadavrul a fost descoperit de-abia luni. Cercetarea penala a inceput „in rem”, urmand sa fie audiati mai multi suspecti. Victima avea intre 45 si 50 de ani si era cunoscuta ca persoana fara adapost.

- Un barbat de 56 de ani din Marea Britanie s-a confruntat cu grave probleme de sanatate, fiind la un pas de moarte, dupa ce a baut 25 de energizante in doar șase ore. Britanicul Nick Mitchell a fost intr-un club de karaoke, unde a consumat mai multe bauturi energizante decat ar fi trebuit.…

- Un chirurg din Marea Britanie risca sa ajunga dupa gratii dupa ce a mințit in CV cu privire la job-urile anterioare pentru a obține un loc de munca mai bine platit. Sudip Sarker, in varsta de 48 de ani, iși dorea foarte mult un anume post pentru care a fost remunerat cu zeci de mii de…

- Anchetatorii sunt in alerta, dupa ce un barbat a sfarsit in conditii cumplite. Victima este un om fara adapost, care a murit dupa ce i-a fost dat foc, pur si simplu. Mai mult, inaite de a fi incendiat, barbatul fusese si injunghiat, conform TVR2. Oamenii legii il cauta pe autorul sau pe autorii cruntului…

- Altercatia sangeroasa a avut in centrul localitatii Bumbesti Jiu, informeaza Romania TV. Un tanar de 24 de ani a fost atacat de doi indivizi. Unul l-a pus la pamant iar celalalt l-a lovit in nestire, inclusiv cu un cutit. Citeste si Un politist din Iasi a fost injunghiat dupa o altercatie…

- Doua echipaje SMURD, doua de descarcerare și unul de pompieri (de stins incendii cu apa și spuma) intervin, pe Calea București, in urma unui accident rutier grav, in care au fost implicate doua autoturisme, in zona Metro - Selgros. Potrivit plt. maj. Luiza Danila, din cadrul Inspectoratului…

- Moarte absurda unui copil din Marea Britanie, elucidata de anchetatori. Blake William Graves, un baietel de 3 ani din localitatea Crook, in nord-estul Angliei, a murit la spital la o zi dupa ce s-a spanzurat dandu-se pe toboganul din gradina. Tricoul baiatului s-a prins intr-un surub iesit…

- O altercatie intre doi minori, copii ai strazi, si un barbat in varsta de 30 de ani, s-a incheiat tragic. Barbatul a fost lovit cu un cutit in zona abdomenului si a ajuns cu rani grave la spital.

- Intr-un discurs sustinut intr-o comisie parlamentara, David Davis a spus ca un punct sensibil in protejarea drepturilor cetatenilor ar putea fi cel legat de dreptul de vot in alte tari, aspect pe care ministrii britanici ar putea fi nevoiti sa il reglementeze prin negocieri bilaterale.Marea…

- Un elev în vârsta de 14 ani, de la o școala situata în apropiere de orașul german Dortmund, a fost ucis de un coleg. Poliția a anunțat ca incidentul a avut loc la Școala Käthe Kollwitz din orațelul Lunen, când un adolescent de 15 ani și-a înjunghiat colegul.…

- O femeie condamnata pentru tenativa de omor și eliberata in octombrie in baza legii recursului compensatoriu, a injunghiat din nou. Victima i-a cazut un barbat care a incercat sa aplanze conflictul izbucnit pe strada intre doua persoane.

- O femeie a fost arestata preventiv pentru 30 de zile dupa ce procurorii au ajuns la concluzia ca a incercat sa omoare, aparent fara motiv, un barbat pe care l-a urmarit pe strazile din sectorul 2 al Capitalei. Victima a scapat cu viata dupa ce medicii au reusit sa-i scoata cutitul din spate. Femeia…

- Marea Britanie va plati inca 44 de milioane de lire sterline Franței pentru a se proteja de migranți, care ar putea trece Canalul Minecii prin portul de la Calais. In acest sens, Theresa May este pregatita sa investeasca in consolidarea controalelor de frontiera ale Franței, scrie Metro. Oficialii de…

- Dezbaterile din Parlament pot fi destul de lungi și nu toți parlamentarii pot rezista pâna la final. Unul dintre membrii Camerei Comunelor din Marea Britanie a fost surprins când a adormit în timpul unei dezbateri în plen. "Iarta-ma, eram în serpentina…

- Lunea albastra – așa este numita ziua de astazi de britanici, cei care au anunțat ca aceasta zi este cea mai depresiva din an. Ei au ajuns la concluzia ca, dupa sarbatorile de iarna, urmeaza o perioada care ii deprima pe oameni. Cea mai trista zi ar fi a treia zi de luni din luna ianuarie – 15 ianuarie,…

- Modelul Harry Uzoka a fost injunghiat mortal pe o strada din Londra. Avea 25 de ani și era cunoscut in toata lumea. Moartea sa subita a socat industria modei, acesta fiind considerat un simbol pentru baietii de culoare din Anglia. Aparuse deja in reviste si colaborase cu banduri de renume din lume.…

- Genu Armeanu, un vasluian in varsta de 45 ani, este banuit ca a comis o crima oribila in Marea Britanie. Victima este Elisabeta Lacatușu (foto sus), originara din Vaslui. Cei doi au avut o relație de dragoste, care s-a incheiat in urma cu ceva timp. Barbatul nu a putut sa accepte desparțirea și o voia…

- Youtuberul american Logan Paul si-a cerut scuze marti dupa ce a postat un videoclip cu victima unei sinucideri din Japonia, spunand ca a facut o greseala enorma si ca ii este rusine cu sine, informeaza Reuters. Paul, in varsta de 22 de ani, al carui canal de YouTube are peste 15 milioane…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Judetene Constanta, duminica dimineata, in jurul orei 02.00, a avut loc un conflict intre doi barbati, intr-un bar din localitatea Cobadin. In urma scandalului, un tanar de 25 de ani a injunghiat cu un cutit un barbat de 31 de ani, ambii fiind din Cobadin. Victima…

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta tocmai s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie. In urma cu multi ani, vedeta a mai trecut printr-o experienta de acest gen, cu Lucian…

- Apple a recunoscut ca a incetinit voit functionarea modelelor mai vechi de iPhone, dar sustine ca a facut-o pentru a prelungi durata de viata a respectivelor aparate. Mai multe persoane au dat insa compania in judecata, considerand ca Apple vrea de fapt, in acest fel, sa ii oblige pe utilizatori de…

- Un doctor din Marea Britanie acuzat de reutilizarea cateterelor anale pe mai mulți pacienți, deși aceste instrumente medicale sunt de unica folosința, a ramas fara licența și nu mai are dreptul de a profesa, scrie Metro. Dr. Sanjiv K. Patankar ar fi folosit dispozitivele pe cel puțin cinci pacienți…

- Informatii de ultima ora ne-au parvenit pe surse despre cazul socant prezentat de noi ieri, 27 decembrie 2017. Va reamintim ca un bodyguard a fost injunghiat de trei ori de un barbat la intrarea in Club13 din Baia Mare. La cateva ore de la incident, desi fusese lasat acasa, victimei i s-a facut rau…

- O femeie a murit, dupa ce a fost înjunghiata într-un supermarket din Marea Britanie. Victima, o femeie în vârsta de 30 de ani, a fost atacata într-un supermarket Aldi din orașul Skipton. Ceilalți clienți au fost îngroziți de scenele de violența petrecute…

- Marian Avram, de 33 de ani, are condamnari anterioare pentru viol și tentativa de viol, fapte savarșite in Romania. Potrivit deciziei instanței, Avram va ispași minim opt ani de inchisoare in Marea Britanie, dupa care va fi deportat pentru a-și continua pedeapsa in tara. Fapta pentru care…

- Un barbat a fost împușcat în cap în fața unui club popular din centrul Manhattan. Victima avea doar 27 de ani. În momentul în care au auzit împușcaturile, multe persoane și-au lasat lucrurile personale acolo și au luat-o la fuga. Tânarul…

- Caz incredibil în Marea Britanie! O fetița din Marea Britanie, nou-nascuta, s-a nascut cu inima în afara corpului. Medicii nu îi dadeau prea mari șanse de supraviețuire, cu toate ca au încercat sa faca tot posibilul pentru a o ajuta sa supraviețuiasca. Și, printr-o adevarata…

- Fostul mare jucator de tenis roman, Ilie Nastase, a fost ales de cotidianul britanic The Guardian printre "personalitatile antisportive ale anului", in urma incidentele in care a fost implicat "Nasty" la intalnirea din primavara acestui dintre Romania și Marea Britanie din Fed...

- O farsa pe Youtube putea sa aiba un final tragic. Un tanar de 22 de ani și-a “cimentat” capul intr-un cuptor cu microunde. Prietenii tanarului, speriați ca acesta s-ar putea sufoca, au chemat pompierii. Forțele de intervenție au reușit sa il “elibereze” pe tanar dar au postat imaginile pe contul de…

- Premierul irlandez Leo Varadkar s-a declarat luni seara 'surprins si dezamagit' de faptul ca sefa guvernului britanic Theresa May s-a razgandit in privinta acordului legat de situatia frontierei nord-irlandeze dupa Brexit la care s-ar fi ajuns mai devreme in cursul zilei, transmite AFP. Atat de la…

- Sentința grea pentru doi romani in Marea Britanie. Frații Ovidiu Mamaliga de 30 de ani și Andrei Mamaliga de 28 de ani au fost condamnați la 12 ani de inchisoare cu executare deoarece pe data de 10 mai au violat și batut cu bestialitate o femeie in varsta de 40 de ani, in propria casa, noteaza stiridiaspora.com.…

- Finanțatorul de la FCSB, Gigi Becali, a recunoscut ca a greșit, atunci cand a amenințat ca-l va demite pe antrenorul Nicolae Dica, daca acesta ii va mai permite lui Budescu sa execute cornerele.Dupa ce mijlocașul a inscris dintr-o astfel de faza fixa, la capatul unui meci in care a impresionat…

- Doi polițiști au fost chemați la un magazin dintr-un mare oraș american, unde o femeie fusese prinsa furând de pe rafturi. Ofițerii Keith Bradshaw și Candace Spragins au gasit o femeie care furase mâncare în valoare de 36 de dolari. Le-a povestit polițiștilor ca are…