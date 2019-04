Stiri pe aceeasi tema

- Un roman stabilit in Italia a fost șocat sa afle ca mașina sa a fost incendiata intenționat de cineva. Barbatul s-a intors de la munca in seara de 19 martie și și-a parcat mașina in dreptul propriei locuințe. In jurul orei 21.30, el a fost informat ca mașina lui ardea ca o torța. Deși a chemat imediat…

- Autoritatile braziliene au arestat opt angajati ai companiei miniere Vale SA in cadrul anchetei privind cauzele catastrofei de luna trecuta de la Brumadinho (sud-est), cand barajul unui lac de decantare a cedat, provocand cel putin 166 de morti, relateaza vineri Reuters si AFP, potrivit agerpres.ro.Citește…

- O femeie in varsta de 76 de ani a fost surprinsa furand produse alimentare dintr-un supermarket. Valoarea pagubei facute de batrana a fost de doar 35 de lei. Batrana s-a ales cu dosar penal pentru fapta sa, a anunțat replicaonline.ro. Prejudiciul a fost recuperat și inapoiat celor de la respectivul…

- Un roman care era dat in urmarire internaționala, a fost prins ieri, in data de 6 februarie, de polițiștii timișeni. Pe numele urmaritului originar din localitatea Noroieni, județul Satu Mare, era emis un mandat european de arestare pentru infracțiunea de talharie, fiind cautat de autoritațile din Italia.…

- Un muncitor roman din Italia a fost arestat dupa ce si-a violat nepoata de 13 ani. Lucrurile au iesit la iveala abia dupa ce adolescenta a ramas insarcinata si a fost nevoita sa avorteze.

- Un senator rus a fost retinut in parlament miercuri sub acuzatia de implicare in uciderea mai multor persoane, informeaza media de stat, citata de dpa, relateaza Agerpres.Senatorul Rauf Arasukov, care reprezinta republica Karaciai-Cerchezia, de la frontiera cu Georgia, a fost retinut dupa…

- Autoritatile britanice au arestat preventiv trei indivizi in investigatia privind uciderea unui cetatean roman in fata unui club din Londra, afirma surse citate de presa de la Londra.Trei barbati, cu varste de 20, 23 si 25 de ani, sunt acuzati de uciderea lui Tudor Simionov, care avea 33 de…