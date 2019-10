Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia din Ialomita a lasat in urma multa suferinta pentru familiile celor zece persoane care si-au pierdut viata. Majoritatea victimelor aveau copii, iar acum au ramas fara sprijinul lor in viata. Fiul uneia dintre victime a ramas fara mama lui, dar cu ceva timp in urma, a mai pierdut o persoana…

- O mama din Ucraina a plecat de acasa și și-a lasat copiii singuri, fara mancare, timp de doua zile. Femeia, in vasta de 23 de ani, din Kiev, i-a lasat pe cei doi copii ai sai singuri. Baiatul cel...

- Adrian avea 26 de ani și-a dat foc in mașina, langa Murfatlar. Baiatul a postat cu doar cateva minute inainte de tragedie un mesaj video, in care iși explica gestul. Satul de jignirile tatalui, el spune ca alege moartea. Adrian Lipan a murit in aceasta seara la spital, anunța surse medicale.

- Anamaria Pop, interpreta de muzica populara, a murit astazi intr-un tragic accident de mașina. Ea a lasat in urma ei doi copii indurerați care nu vor mai avea cui sa-i spuna mama, dar și multa durere pentru familie și pentru fani.

- Moartea unei femei in varsta de 31 de ani, moarta in urma unei operații de scoatere a unei pietre la rinichi, a declanșat o ancheta de amploare la Spitalul Județean Sibiu. Soțul pacientei face acuzații grave la adresa medicilor și asistentelor! Cum se apara reprezentanții spitalului?

- Un baiat in varsta de 15 ani, din județul Brașov, a fost reținut pentru 30 de zile, fiind acuzat ca și-a batut prietena, in varsta tot de 15 ani, cu o bata, și a lasat-o sa moara. Incidentul s-a produs la o stana din comuna Ticuș, unde baiatul in varsta de 15 ani, care era ingrijitor de animale, locuia…