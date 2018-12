Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit motivarii primei instante, fapta comisa de Amariei a avut loc pe 28 ianuarie 2018. La acel moment, femeia avea o relatie de concubinaj cu un barbat, avand o relatie buna si cu cea pe care avea sa o injunghie. In ziua agresiunii, amanta victima a consumat alcool chiar impreuna cu viitoarea agresoare,…

- ACCEPT…Trimis in spatele gratiilor pentru o frauda de peste 11 miliarde de lei vechi, afaceristul Catalin Ursu nu are noroc in fata magistratilor Curtii de Apel. Vasluianul a cerut instantei de judecata repunerea pe rol a sentintei data de Tribunalul Vaslui. Judecatorii ieseni au respins ca nefondat…

- Doi judecatori de la Curtea de Apel Iasi au refuzat sa judece dosarul in care cei trei preoti santajisti de la Vaslui sunt judecati penal. Magistratii ieseni au invocat motive de incompatibilitate si din acest motiv procesul din apel nu a inceput. Dosarul preotilor Gheorghe Damian, Mihai Bumbu si Sebastian…

- Judecatorii ieseni au admis o cerere de extradare formulata de catre omologii lor francezi in cazul unui barbat cu domiciliul in Iasi, originar insa din Republica Moldova. Ion Moisei are cetatenie romano-basarabeana si a fost prins, in urma cu cateva zile, de catre procurorii Parchetului de pe langa…

- Decizie-bomba luata de Curtea de Apel Iasi in timpul procedurii de camera preliminara dintr-unul dintre cele mai importante dosare de coruptie din Iasi. Judecatorii ieseni au trimis o adresa catre DNA cautand raspunsuri la o serie de intrebari extrem de fierbinti despre posibila colaborare pe care,…

- Curtea de Apel Iasi a pus punct procesului in care inculpat a fost fiul primarului din Botosani, liberalul Catalin Flutur. Cosmin, in varsta de 22 de ani, a primit 1 an de inchisoare cu suspendare prin decizie definitiva, in conditiile in care prima instanta stabilise o pedeapsa de 1 an de inchisoare…

- Șeful mafiei rusești din Italia a fost prins la Iași. Barbatul de 42 de ani face parte din cea mai cunoscuta rețea interlopa din spațiul țarilor ex-sovietice, potrivit Romania TV. Judecatorii ieșeni au decis sa ceara extradarea acestuia. ndividul este acuzat in Italia de asociere mafiota…