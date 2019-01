Stiri pe aceeasi tema

- Un caz de o gravitate extrema a atras atenția autoritaților din Johnson City, Tennessee. O mama adolescenta a fost reținuta dupa ce s-a descoperit ca și-a inchis bebeblușul de nici un an intr-un congelator aflat in curtea locuinței

- Poliția din sud-vestul Germaniei a fost nevoita sa inchida temporar o bucata a unei autostrazi, dupa ce mai multe bancnote de euro ar fi cazut de pe plafonul unei mașini. Banii au cazut de-a lungul autostrazii A98, din Baden-Wurttemberg, joi dimineața. Un șofer a sunat la poliție pentru a raporta incidentul,…

- Grande-Marlaska a acuzat politia locala din Catalonia ca nu a facut nimic nimic pentru a opri protestatarii pro-independenta care au blocat timp de 15 ore autostrada AP-7.Implicarea politiei nationale ar fi o problema sensibila in Catalonia, care are propria administratie iar sondajele…

- Cateva sute de migranti din caravana care a plecat in urma cu o luna din Honduras au ajuns la frontiera dintre Mexic si Statele Unite, im timp ce alte mii avansau rapid catre nord, relateaza AFP, informeaza News.ro.Primele grupuri de migranti din America Centrala s-au adunat pe plaja de la…

- Compania Facebook Inc a anuntat printr-un comunicat ca a blocat 115 conturi suspectate ca ar avea legaturi cu entitati straine, cu cateva ore de inceperea alegerilor parlamentare si regionale din Statele Unite, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Poliția investigheaza decesele a doua surori din Arabia Saudita, ale caror cadavre, legate impreuna cu banda, au fost gasite saptamana trecuta pe malul raului Hudson din New York, scrie The Guardian. Surorile, Tala Farea, in varsta de 16 ani, și Rotana Farea, in varsta de 22 de ani, au fost descoperite…

- Administratia Trump a decis sa-si scada nivelul de reprezentare diplomatica pe langa palestinieni, masura fiind interpretata de partea vizata ca fiind un act „ideologic“ in favoarea Israelului.

- Un convoi de sase masini a ajuns la consulat sub paza sporita putin dupa orele 19.00 (16.00 GMT), potrivit unei corespondente a agentiei France Presse, aflata la fata locului. Politistii, unii in uniforma, altii in civil, au intrat imediat in cladire pentru a-si incepe cercetarile. Un grup…