Și-a închis băiețelul în casă timp de 24 de ore ca să meargă să se distreze O femeie din Spania și-a singur in casa baiețelul in varsta de patru ani pentru a merge sa se distreze la un festival. Femeia, in varsta de 24 de ani, și-a inchis fiul in casa timp de aproape 24 de ore. Aceasta a mers sa se distreze la un festival care a avut loc In Malaga. Dupa petrecere, femeia a ajuns pe mainile poliție dupa ce s-a luat la bataie cu o alta femeie și a lovit un agent care incerca sa le desparta. In același timp, la casa femeii ajunsese un alt echipaj de poliție care fusese chemat de vecini dupa ce l-au auzit plangand pe baiețelul acesteia, inchis in casa. In urma verificarilor,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O crima șocanta s-a petrecut noaptea trecuta in localitate Ilenuța, din raionul Falești, din Republica Moldova. Un pensionar in varsta de 77 de ani s-a certat cu soția lui, o femeie de 73 de ani, pe care lovit-o repetat cu bastonul, a notat deschide.md. In urma loviturilor, femeia a murit. Cel care…

- Un septuagenar considerat de justiție ca este prea batran pentru a fi o amenințare, a ajuns din nou pe in fața instanței, dupa ce a ucis o femeie. Albert Flick se numește protagonistul. Are 77 de ani și a ajuns din nou in fața instanței americane. El este acuzat ca a injunghiat o femeie. De-a lungul…

- O femeie de origine marocana, in varsta de 27 de ani, a ajuns pe mana autoritaților din Milano, Italia. Aceasta și-a ars fiul de 11 ori cu fierul de calcat. Femeia a fost condamnata la trei ani de inchisoare, potrivit Il Giornale di Vigenza. Incidentul a avut loc in decembrie anul trecut. Femeia era…

- In urma unui accident rutier, produs ieri in comuna Balești, o femeie a ajuns la spital. Un șofer a incercat o depașire neregulamentara, a pierdut controlul volanului și a lovit femeia, care se afla in afara parții carosabile. Un barbat, in varsta de 32 de ani, din municipiul Targu Jiu, a reușit sa…

- O femeie in varsta de 68 de ani a fost marti gasita moarta in Lacul Techirghiol, in statiunea Eforie Nord, potrivit autoritatilor judetene. Reprezentanti ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) 'Dobrogea' au afirmat ca femeia nu mai fusese vazuta in zona de circa doua ore, existand suspiciuni…

- O femeie in varsta de 26 de ani din America a dat cu mașina peste baiețelul ei in varsta de trei ani. Tragedia a avut loc in urma cu cateva zile in zona rezidențiala Westchase Grand din Houston. Din primele investigații parea ca a fost vorba de un accident, insa ulterior s-a descoperit, cu ajutorul…

- La data de 10 iunie a.c., in jurul orei 08.30, politisti din cadrul Sectiei 1 Politie au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 36 de ani, din Constanta, despre producerea unui conflict la domiciliul sau.Potrivit IPJ Constanta, ajunsi la fata locului, politistii au identificat un barbat, in varsta…

- Un adolescent in varsta de 16 ani a fost retinut pentru 24 de ore de politistii din Botosani, dupa ce a furat o masina din municipiu impreuna cu un prieten de aceeasi varsta, au condus-o alternativ pana in Suceava si inapoi, abandonand autoturismul pe strada unde locuieste proprietarul. Adolescentul…