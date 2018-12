Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din SUA și-a impușcat mortal fiica in varsta de 14 ani, in timp ce se certa cu fostul soț din cauza custodiei.Fata incerca sa sune dupa ajutoare in momentul in care mama ei a impușcat-o in cap. Adolescenta incerca sa aplaneze conflictul dintre parinții ei.

- Adolescenta a recurs la acest gest dupa ce tatal ei i-a cerut telefonul mobil, pentru a o verifica, dar ea a refuzat. Suparata ca i-a fost confiscat aparatul, copila de 13 ani s-a aruncat de la etajul doi, pe geamul de la bucatarie. Caderea i-a produs rani severe, dar fata a scapat cu viata…

- Carrie Golledge, din Tiverton, Devon, a postat pe rețeaua de socializare o imagine cu fiica ei de 6 ani, Sophia, pe patul de spital. Femeia spune ca fetița a fost atat de suparata ca a fost tachinata la școala ca a i s-a facut rau de 20 de ori intr-o ora, potrivit libertatea.ro.

- Young Greatness a avut parte de o moarte fulgeratoare, iar lumea muzicii din Statele Unite este in doliu. Rapperul și-a dat ultima suflare in fața unui restaurant din New Orleans, unde a fost impușcat mortal. Presa locala titreaza ca el a fost declarat mort la fața locului. Young Greatness a murit la…

- O tanara de 18 ani a plecat de acasa in urma cu aproape o saptamana, dupa ce a avut mai multe discutii aprinse cu mama sa. Adolescenta are o fetita de trei luni, pe care a luat cu ea la momentul plecarii de la domiciliu.

- Nici bine nu a plecat la studii in Marea Britanie ca fiica Andreei Esca i-a transmis un mesaj foarte clar iubitului ei, Mario Fresh. Alexia Eram, in varsta de 18 ani, traiește o poveste de iubire cu Mario Fresh . In prezent, fiica Andreei Esca este plecata la studii in Londra. Adolescenta este desparțita…

- O nunta de poveste s-a terminat intr-un mod cu totul și cu totul neașteptat, intrucat mirele și-a dorit sa se mai distreze un pic inainte de a-și respecta promisiunile facute la Altar, așa ca a fugit cu banii, chiar in timpul petrecerii. Totul, din dorința de a mai petrece, cateva momente, singur.