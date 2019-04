Stiri pe aceeasi tema

- O femeie și-a impușcat mortal soțul dupa ce a descoperit pe ce cheltuia banii familiei. Patricia Ann Hill, in varsta de 69 de ani, a aflat ca barbatul se uita foarte des pe tot felul de canale tv cu...

- Politia din Edinburgh a raportat cu privire la incidentul care a avut loc miercuri seara - Welsh, in varsta de 42 de ani, a fost ranit grav, pe strada, si, in jurul orei, 20.00, a murit la fata locului.

- Nicole Addimando, in varsta de 30 de ani, din Poughkeepsie, New York, susține ca partenerul ei de viața, Christopher Grover, a sugrumat-o cu cordonul de la halatul de baie și a folosit o lingura fierbinte pentru a-i arde diferite parți ale trupului. Vineri, tanara care are doi copii a fost gasita vinovata…

- O ancheta a fost demarata in Olanda, dupa ce un avion de lupta s-a impuscat singur cu propriul tun, fortand pilotul sa efectueze o aterizare de urgenta, potrivit The Independent, citeaza adevarul.ro.

- Un argentinian care a incercat sa jefuiasca un taximetrost a sfarșit tragic. Șoferul, jandarm in viața de zi cu zi, l-a impușcat mortal. Jandarmul lucra in timpul liber ca taximetrist Uber. In weekend, acesta a ieșit la munca cu taxiul, insa cand a mers sa ia doi clienți din cartierul villa la Rana,…

- Barbatul suspectat ca l-a impuscat mortal pe rapperul american nominalizat la Grammy Nipsey Hussle este un rapper aspirant care, chiar si dupa standardele adeptilor acestui gen muzical, afisa un comportament arogant, relateaza miercuri DPA. Fly Mac, pe numele sau real Eric Holder, a fost…

- Femeia de 38 de ani din Craciunelul de Jos, care, in cursul nopții de joi spre vineri și-a ucis soțul cu o lovitura de cuțit, a fost arestata pentru 30 de zile. Reamintim ca procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Alba a dispus, la data de 15.03.2019, punerea in mișcare…

- Un barbat de 37 de ani a fost injunghiat mortal pe o strada din localitatea Balti, din Republica Moldova. Acesta muncea la o fabrica din Republica Moldova, iar in urma cu trei luni incepuse o relatie amoroasa cu sotia celui care l-a injunghiat mortal.