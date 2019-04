Stiri pe aceeasi tema

- Moartea actorului din "Trainspotting 2" ar putea avea legatura cu lumea criminala din Edinburgh. Bradley Welsh ar fi avut sub paza cocaina și heroina in valoare de 150.000 de euro, iar drogurile au disparut, astfel ca "fost necesar sa dea socoteala" pentru asta, a declarat o sursa pentru presa britanica. …

- Actorul Bradley Welsh a fost impușcat mortal in Scoția. Polițiștii au declarat ca au fost chemați la Chester Street in West End al orașului la aproximativ 8pm și au gasit un barbat cu raniri grave care...

- Un adolescent palestinian a fost impuscat mortal de armata israeliana in cursul protestelor desfasurate vineri dupa-amiaza la frontiera Fasiei Gaza cu Israelul, relateaza site-ul Ynetnews.com citat de Mediafax.

- Un barbat in varsta de 30 de ani, tatal unui copil de 17 luni, a fost arestat dupa ce și-a impușcat mortal fosta soție, sub ochii polițiștilor. Femeia venise sa-și ia fiul, insa barbatul a deschis focul inainte de a-i preda copilul.

- Potrivit politiei, la jaf au participat cel putin 25 de hoti, iar in schimbul de focuri 11 dintre ei au fost ucisi. Trei dintre talhari au fost arestati, ei fiind localizati cu ajutorul unui elicopter intr-o zona impadurita. In timpul fugii de politie, o intreaga familie a fost luata ostatica…

- Rapperul Ermias Davidson Ashedom, cunoscut ca Nipsey Hussle, a fost impuscat mortal, duminica, in fata magazinului pe care il detinea in cartierul ... The post Rapperul Nipsey Hussle, impuscat mortal in fata magazinului pe care il detinea in Los Angeles appeared first on Renasterea banateana .

- O femeie a devenit celebra pe rețelele de socializare dupa ce și-a ieșit din minți in momentul in care și-a prins soțul alaturi de alte trei femei, intr-un bar dintr-un orașel din Peru.

- Un adolescent din Irlanda de Nord a avut un șoc uriaș cand s-a uitat la contul lui bancar. O eroare bancara i-a permis sa aiba, pentru cateva ore, 8,9 milioane de lire sterline in cont. Dane Gillespie trebuia sa primeasca in acel cont 8,9 mii de lire sterline, de la bunica lui, dar cand s-a uitat in…