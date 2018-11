Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din judetul Tulcea a fost impuscata, miercuri seara, de catre concubinul ei, cu o arma de vanatoare, dupa care barbatul s-a sinucis. Femeia, in varsta de 33 de ani, a fost grav ranita si a ajuns la spitalul din Tulcea.

- S-au aflat noi detalii cutremuratoare in cazul polițistului din Pitești care și-a ucis propriul copil și, ulterior, și-a pus capat zileleor. Surse din cadrul anchetatorilor susțin ca barbatul, care lucra la Crima Organizata, a fost testat psihologic in ianuarie si declarat apt. Citește și: Cutremurator!…

- O tanara de 21 de ani s-a sinucis in pușcarie! Iar motivul pentru care a recurs la acest gest extrem este de-a dreptul incredibil. Katie Allan era studenta in anul trei la Universitatea din Glasgow. In luna martie a acestui an, tanara a consumat bauturi alcoolice, s-a urcat la volan și a lovit un adolescent…

- Decesul actorului care a dat viața personajului Mini-Me din seria de filme “Austin Powers” a fost provocat de abuzul de alcool, iar poliția a stabilit oficial ca acesta s-a sinucis, potrivit tmz.com. Va reamintim ca regretatul star de la Hollywood a incetat din viața pe21 aprilie, actorul a murit,…

- Decizia unui barbat de 45 de ani de a-și incheia socotelile cu viața in incinta Tribunalului București i-a șocat pe anchetatori, dar mai ales pe cei prezenți la scenele halucinante. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat numele acestuia, motivul pentru care se afla in cladire, dar și ce gest…

- Iata ultimele imagini cu Fabian, tanarul de 16 ani care s-a sinucis sambata dimineața, dupa ce a petrecut la un majorat cu sora sa mai mare. Cei doi s-au certat, la un moment dat, motivul fiind acela ca el bause prea mult. Sora sa i-a reproșat fratelui ca a baut o cantitate prea mare de […] The post…

- Te-ai lovit vreodata peste degete și, agonizand, te-ai gandit ce bine-ar fi daca n-ai putea sa simți durerea? Ei bine, ai grija ce iți dorești, pentru ca s-ar putea sa te gasești in situația membrilor familiei Marsili. Cazul straniu al acestei familii demonstreaza ca a simți durerea este, de fapt, o…

- Medicii legiști din Colorado au facut lumina in cazul morții Margot Kidder, regretata actrița din “Superman” despre care s-a spus ca sinucis in urma cu aproape trei luni! Dupa ce a aflat adevaratul de la specialiști, fiica ei a declarat sa se simte ușurata, potrivit cbsnews.com. Artista, cunoscuta pentru…