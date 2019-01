Stiri pe aceeasi tema

- O tanara a reușit sa-și gaseasca tatal biologic cu ajutorul Facebook, dupa mai bine de zece ani de cautari. Tanara din New York a fost adoptata de mica și a declanșat o adevarata operațiune de cautare a parinților naturali, folosind inclusiv testele ADN. A reușit insa sa-și intalneasca tatal adevarat,…

- Laura Kreutzer, o tanara din Germania, in varsta de 20 de ani, traiește o poveste de dragoste un pic altfel. Ea l-a remarcat pe Kai Semmelmann, acum in varsta de 43 de ani, șoferul de pe autobuzul cu care circula zilnic. Se intampla in urma cu trei ani cand fata l-a remarcat pe barbatul cu 23 de ani…

- Mesajul video transmis de MApN, pe pagina oficiala de Facebook, cu ocazia Anului Nou a fost pe placul publicului din Romania, care a gustat gluma, spre deosebire de aluzia facuta de Comandamentul strategic al SUA care detine „butonul” nuclear care, facand o analogie cu globul care era lansat la New…

- Un roman stabilit in Marea Britanie, Alexandru Matei, și Antonia, fiica lui de doi ani, sunt cautați, dupa ce au fost dați disparuți. Poliția din Thames Valley a lansat un apel pentru gasirea barbatului și a fiicei sale. Cei doi au fost vazuți ultima oara, miercuri, 5 decembrie, la ora 13:30, in zona…

- Doi republicani, Duncan Hunter, membru al Camerei Reprezentantilor din California, si Chris Collins, membru al Camerei Reprezentantilor din New York, inculpati pentru fapte penale, au fost realesi marti. Hunter a fost inculpat in august in legatura cu o serie de fapte penale, inclusiv folosirea…

- StB a strans informatii cu caracter privat despre Trump, despre copiii sai, bolile de care sufera, calatoriile efectuate de cuplu, ambitiile politice ale milionarului american, dar si despre cercurile politice inalte de la Washington la care avea acces acesta, a consemnat revista ceha Respekt. Publicatia…

- Suspectul arestat vineri in cadrul anchetei privind coletele explozive trimise unor personalitati din SUA este un republican in varsta de 56 de ani, cu antecedente penale, din statul Florida, informeaza Reuters. El este detinut de FBI (Biroul Federal de Investigatii) si este acuzat de cinci infractiuni…