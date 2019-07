Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 35 de ani a murit, in timpul noptii de marti spre miercuri, la Spitalul Judetean din Focsani, la putin timp dupa ce a nascut, familia acuzand medicii ca nu au vrut sa ii faca femeii operatie de cezariana. Mai multe anchete sunt in desfasurare. Incidentul s-a produs in noaptea de marti spre…

- FOTO – Arhiva Anchetatorii au stabilit, in urma necropsiei, ca fetița nou-nascuta, gasita decedata in haznaua unei gospodarii din cartierul Ocna Dej, traia in momentul in care a fost adusa pe lume. Aceasta s-a nascut perfect sanatoasa, cu o greutate de aproximativ 3,5 kilograme, decesul fetiței survenind…

- Un barbat și soția lui au fost gasiți morți in gradina casei lor din localitatea Bucium, județul Brașov. Cei doi soți, cu varste de circa 65 de ani, au fost gasiți fara suflare in aceasta dimineața. Ei nu prezentau urme de violența, iar in casa nu parea ca s-ar fi produs vreun incident, a anunțat bunaziuafagaras.ro.…

- O femeie de 70 de ani a murit inecata in iazul din spatele casei. Batrana locuia singura si se banuieste ca a alunecat si a cazut in apa, fara ca nimeni sa-i auda strigatele de ajutor.

- Un barbat din Venezuela și-a ingropat mama in gradina casei. El a luat aceasta decizie pentru ca nu avea bani de inmormantare. Elsa, o femeie in varsta de 70 de ani din Venezuela, a murit din cauze naturale, potrivit autopsiei. Fiul ei a ingropat-o in gradina casei pentru ca nu avea bani pentru a plati…

- Frumusetea naturii impresioneaza pe oricine, asa ca nu e de mirare de ce foarte multa lume isi doreste sa creeze un colt verde in jurul locuintei proprii. Prin munca, rabdare, cu imaginatie si creativitate, curtea ta poate deveni un adevarat refugiu de verdeata, pe care ti l-ai dorit mereu. Daca stai…

- Un batran de 78 de ani a fost arestat preventiv, fiind acuzat ca in urma cu aproape doi ani a violat o fetita care avea la vremea respectiva 10 ani. Dosarul scoate la iveala traumele suferite de fetita, care a ascuns timp de aproape doi ani abuzul la care a fost supusa. Dupa doi ani de cosmaruri, timp…