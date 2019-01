Si-a gasit sfarsitul de Boboteaza Un vrancean a fost gasit fara suflare, duminica, in locuinta sa afectata de un incendiu. Anuntati ca e nevoie de prezenta lor intr-o gospodarie din satul vrancean Mircestii Noi, pompierii din cadrul departamentului Focsani au pornit catre locul interventiei. Au reusit sa stinga incendiul, insa, din pacate, au constatat ca incidentul a cauzat o victima. Conform […] Si-a gasit sfarsitul de Boboteaza is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

