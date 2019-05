Stiri pe aceeasi tema

- Scene de necrezut au avut loc intr-o parcare din Germania, unde zilnic opresc penntru pauza legala, zeci de șoferi de TIR. In imaginile ajunse pe internet se vede cum un tirist beat crița, care abia se poate ține pe picioare, este ajutat de un coleg sa urce in cabina camionului și sa plece la drum.

- Liviu Dragnea critica marile lanțuri de magazine alimentare, precizand ca importa produse, insa nu accepta marfa producatorilor locali, care este mai ieftina. "Cate produse alimentare mai pleaca din Ilfov in București? De ce producatorii romani nu au dreptul ca produsele lor se se gaseasca in galantare?…

- Gigi Becali a fost surprins astazi blocand traficul pe bulevardul Pipera din Capitala. Patronul celor de la FCSB iși conducea turma de oi printre mașini. Sute de oi s-au strecurat astazi prin mașini, indrumate de oamenii de nadejde ai latifundiarului din Pipera. Gigi Becali, inarmat cu un toiag, venea…

- Louis van Gaal și-a anunțat retragere din cariera de antrenor. „I-am promis soției mele ca ma retrag la 55 de ani și acum am 67", iși amintește Van Gaal. Din 23 mai 2016, dupa desparțirea de Man. United, nu a mai pregatit nicio echipa. De curand, l-a cautat Feyenoord, care voia un inlocuitor pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat luni, cu ocazia prezentarii bilantului, ca in cei doi ani de mandat a incercat sa puna in centrul activitatii cetateanul si drepturile acestuia. "Sigur, am incercat in cei doi ani de zile (...) ca prin activitatea desfasurata sa pun, sa punem in centrul…

- Site-urile controlate ofera o gama larga de bunuri, servicii si continut digital, de la imbracaminte sau incaltaminte la programe informatice sau bilete la spectacole, iar neregulile constatate privesc in special modul in care sunt prezentate preturile si ofertele speciale. Vera Jourova,…

- Greu, foarte greu, de-a dreptul imposibil de dat vreo explicatie pentru decizia de-a dreptul sinucigasa a actualei Puteri politice de a refuza, cu o incapatanare demna de o cauza mai buna sa dea ”branciul” legislativ final pentru ca Legea raspunderii magistratilor sa intre in sfarsit in vigoare. Pentru…

- Alessandro Safina, care va concerta pe scena Salii Palatului din București pe 17 februarie 2019, spune ca muzica a fost marea sa pasiune de cand se știe. Deși și-a dorit sa fie cantareț inca din copilarie și a muncit foarte mult pentru visul sau, el a devenit cunoscut la varsta de 40 de ani. Inainte…