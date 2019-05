Stiri pe aceeasi tema

- Inaintea derby-ului UTA – ASU Politehnica din acest weekend, in timp ce suporterii timișoreni se pregateau sa intre pe stadionul Motorul din Arad, directorul general al clubului gazda, Codru Gradinariu, a venit sa vorbeasca cu fanii oaspeți. Schimbul de replici nu a fost unul foarte constructiv, subiectul…

- „Baietii in ghete” au parte sambata de al treilea derby consecutiv in aceasta primavara. Dupa duelurile locale cu Ripensia si ACS Poli, ultimul incheiat cu un esec dureros, ASU Politehnica are sansa de a se revansa in ochii suporterilor pe terenul lui UTA. Alb-violetii vor avea acum parte si de suportul…

- Dupa doua sezoane cu scandaluri legate de numarul suporterilor oaspeti la Derby-ul Vestului jucat pe terenul lui UTA, fanii alb-violeti au primit in sfarsit ce si-au dorit. Sustinatorii lui ASU Politehnica vor primi 300 de bilete pentru jocul de sambata de pe „Motorul”, numar care ar mai putea fi suplimentat…

- ASU Politehnica si-a dezamagit sustinatorii de Pasti. ACS Poli s-a impus din nou ca oaspete pe „Dan Paltinisanu”, scor 1-0 dupa reusita frumoasa a lui Sorel Chemin. Meciul in sine nu a oferit prea multe in prima parte. Ocaziile mai notabile au fost ale alb-violetilor gazda. In minutul 17, Cristi Ene…

- „Baietii in ghete” se pregatesc de poate cel mai asteptat meci al primaverii de catre o buna parte a sustinatorilor lor. ASU Politehnica o intalneste acum „acasa” pe „Dan Paltinisanu” pe ACS Poli, dupa ce s-a impus in tur pe „Electrica”. Alb-violetii pregatiti de Cosmin Petruescu nu-i desconsidera pe…

- Andreea Denisa Popirlan – doua medalii de aur, doua de argint și o medalie de bronz Gimnastica focșaneana a fost prezenta la Cupa ”Emilia Eberle” de la Arad de la sfarșitul saptamanii trecute cu junioarele 3 nivel 1 și 2 de la CSS Focșani. Junioarele de nivel 1 au fost in concurs cu echipa, […] Articolul…

- Seara perfecta pentru ASU Politehnica pe „Marele oval”. „Baietii in ghete” au obtinut cea mai clara victorie a sezonului, scor 3-0 chiar cu o favorita la promovare, Petrolul Ploiesti. Ioan Mera a inscris o „dubla” cu capul pentru alb-violeti iar cireasa de pe tort a fost pusa de Octavian Ursu. Pe un…