Și-a dus tatăl la azilul de bătrâni. Întrebarea pusă de propriul fiu de cinci ani când a ajuns acasă l-a lăsat fără cuvinte Un barbat și-a dus tatal la azilul de batrani fiindca nu mai putea sa-l ingrijeasca și a decis sa dea altcuiva sarcina de a se ocupa de el. Cand a ajuns acasa, fiul lui de numai cinci ani i-a pus o intrebare și i-a dat un raspuns care l-au facut sa se gandeasca inca o data daca a luat decizia corecta. „– Ai notat adresa unde l-ai dus pe bunelul? – Doresti sa-l vizitezi? – Am nevoie sa stiu unde sa te duc pe tine cand vei deveni si tu batran…”, a fost conversația dintre barbat și copilul sau de cinci ani, conform bzi. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Comanești, a carei soție murise la Institutul Oncologic Bucuresti, a adus acasa corpul unei alte femei, in vreme ce soția sa era cat pe ce sa fie inmormantata la Pitești. Conducerea Institututului Oncologic Bucuresti a deschis o ancheta administrativa dupa ce cadavrele a doua femei din…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui NICOLAE SINESCU, in varsta de 39 ani, din localitatea Seimeni, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta, la data de 21 februarie a.c., acesta a plecat de pe raza localitatii Seimeni, judetul Constanta, fara a reveni pana in prezent. SEMNALMENTE…

- Drama s-a petrecut in localitatea galateana Vanatori, acolo unde victima in varsta de 67 de ani locuia. Deocamdata, nicio institutie a statului nu s-a sesizat in legatura cu situatia revoltatoare, sanctionata in mod explicit de legea penala. Nu mai putin de cinci galateni au murit in conditii asemanatoare…

- O fetita de opt ani din Satu Mare a reusit sa ii impresioneze pe salvamontistii din Cavnic, judetul Maramures. Iulia le-a donat toti banii pe care ii avea in pusculita, din dorinta de a-i ajuta sa-si cumpare echipamentele necesare pentru salvarea persoanelor accidentate pe partie.

- Un camin de batrani construit in localitatea brasoveana Venetia de Sus sta inchis de 13 ani. Cladirea n-a fost folosita niciodata. Oficialii Consiliului Judetean Brasov s-au angajat sa preia constructia si s-o repare, insa demersul nu poate fi dus la capat fiindca cladirea nu este intabulata.

- Imaginile nepasarii au fost surprinse in Ekaterinburg, Rusia. Trupul neinsufletit al unui barbat cazut de la etaj a stat cateva ore bune in strada. Cel mai socant este ca langa mortul acoperit cu o prelata neagra, copii din curte se jucau nestingheriti.

- Intr-un mesaj postat pe Facebook, Oana Roman a impartasit prietenilor ei virtuali necazul prin care ea trece. In randurile scrise pe reteaua de socializare, Oana a povestit cat de greu i-a fost sa isi lase fiica acasa, desi aceasta este bolnava.

- Alexia, fiica Andreei Esca, si Mario Fresh traiesc o iubire frumoasa, adolescentina, iar cei doi sunt sustinuti de ambii parinti. Ba chiar Andreea Esca si sotul sau il invita mereu pe iubitul fiicei lor la ei acasa si chiar petrec timp impreuna.

- La data de 08 februarie a.c., politistii Postului de Politie Șpring l-au identificat pe un barbat de 48 de ani, din localitate, ca persoana banuita de comiterea infracțiunilor de taiere si furt de arbori, fapte comise in perioada 31.08.2017-02.09.2017. Se are ca, in perioada 31.08.2017-02.09.2017, S.V.…

- Divorțurile se soldeaza, de cele mai multe ori, cu numeroase consecinte nefaste ce se abat asupra copiilor. Un barbat a „uitat” de propriul copil dupa separarea de sotie si nu i-a mai platit pensie alimentara din anul 2011.

- O crima infioratoare a avut loc intr-o curte din Republica Moldova. O femeie de 45 de ani a fost gasita fara suflare, intr-o balta de sange, in toaleta din propria ei curte. Mama femeii a observat ca fiica ei, care plecase puțin de acasa, nu se mai intorcea, motiv pentru care a ieșit…

- Trei indivizi s-au oferit sa-l duca pe un barbat acasa, la Vernești, cu mașina, insa, profitand ca era beat crița, l-au batut pana l-au lasat lat pe șosea, nu inainte de a-i lua telefonul. Deși nu se putea ține pe picioare, omul a reușit sa opreasca o mașina și sa roage șoferul sa sune la […] Articolul…

- Un barbat in varsta de 46 de ani a fost retinut de politie dupa ce a furat un automobil parcat in curtea unui bloc de pe strada Alexandru Marinescu.Politia a fost alertata de proprietarul masinii.Suspectul retinut de politie, care are antecedente penale, si-a recunoscut vina.

- Politistii ancheteaza un barbat de 63 de ani, care sustine ca i s-ar fi sustras autoturismul din fata casei, acesta fiind implicat dupa doar cateva minute intr-un accident de circulatie. Din primele cercetari, a reiesit ca, de fapt, proprietarul i-ar fi dat de bunavoie masina soferului, care era in…

- O comisie de ancheta a inceput verificarile la Spitalul Judetean de Urgenta din Pitesti, dupa ce un barbat a reclamat ca a ramas mutilat din cauza supeficialitatii cu care ar fi fost tratat de medici. Omul si-a pierdut un deget in urma unui accident de munca si, cu fragmentul taiat, a ajuns la Urgente…

- Shaun Murphy, un britanic in varsta de 38 de ani, era in mașina cu prietena lui, cand a fost abordat de un barbat care i-a cerut droguri. Cum nu a primit ceea ce voia, strainul a inceput sa țipe, a scos un cutit, a bagat mana pe fereastra autoturismului si l-a injunghiat pe Shaun direct in inima.…

- Andreea Marin a vorbit la TV despre actuala ei relatie. Intrebata daca l-a gasit pe "acel barbat puternic", Andreea Marin a raspuns ca ea crede ca da. "Zana" formeaza un cuplu cu consulul Romaniei in Libia.

- Jean de la Craiova se pregateste sa devina tata in 2018? Artistul a facut cateva declaratii suprinzatoare la Antena Stars. Jean de la Craiova a avut un an foarte bun, dar preconizeaza ca 2018 il va intrece pe cel care tocmai a trecut. Invitat in emisiunea „Star Matinal”, aceasta a facut cateva marturisiri…

- Un barbat din localitatea Lazu, județul Constanța, a fost arestat preventiv pentru tentativa de omor. Constanțeanul este acuzat ca și-a lasat fiul vitreg infirm pe viața, dupa ce, in prima zi a noului an, l-a lovit in cap cu o bara metalica. Potrivit procurorilor Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta,…

- Dupa declaratia Premierului Mihai Tudose , care a socat ieri lumea economica prin implicarea nationalizarii unuia dintre cele mai mari santiere navale din Romania, cel de la Mangalia, ECONOMICA.NET a cerut detalii guvernului pe acest subiect. Trei intrebari simple au fost adresate de ECONOMICA .NET…

- Un barbat de 56 de ani, internat intr-un azil ilegal deschis in Valea Putnei, si-a pus capat zilelor in prima zi a anului, iar cazul a fost tinut secret. Ovidiu Balan, din comuna Iacobeni, era...

- Cine si-ar fi imaginat asa ceva? Dupa ce Simona Halep si-a petrecut vacanta alaturi de Radu Barbu in Italia, iar toata presa internationala a speculat faptul ca numarul 1 WTA are iubit, a venit randul altei jucatoare de tenis din Romania sa se afiseze alaturi de un barbat.

- Politia Capitalei solicita sprijin in vederea depistarii unui barbat care, la data de 01 ianuarie a.c., a plecat de la domiciliul sau din sectorul 5 si nu a mai revenit pana in prezent. Persoana disparuta se numeste COJOCARU GABRIEL, este in varsta de 49 de ani si are urmatoarele semnalmente: bull;…

- Polițiștii unei comune sucevene au ajuns fara voia lor personaje intr-o adevarata telenovela. Un barbat din Siminicea a vrut sa-și aduca amanta acasa și a incercat sa o pacaleasca pe soție, spunandu-i ca femeia ii este verișoara.

- Beția din noaptea de Revelion il va costa pe un barbat din Norvegia nu mai puțin de 2.000 de euro. Un barbat din Norvegia ar fi trebuit sa nu uite prea curind noaptea de Revelion, insa este posibil ca aventura sa uluitoare sa fie puțin incețoșata din cauza alcoolului. S-a urcat intr-un taxi in Danemarca,…

- "La mulți ani! Un an mai bun! In loc de alte cuvinte, prefer sa va las un cantec. Il las pentru astea doua versuri: Did Jesus ever dream of loveLike a crook for fear and loathe?Did he ever teach in order to control?", a scris Tudor Chirila pe Facebook. [citeste si] Amintim…

- HOROSCOP BERBEC O zi ca aceasta e perfecta pentru a sta putin de vorba cu tine insuti pentru a-ti trasa caile urmatoare spre marile tale vise. Doresti o schimbare in cariera iar informatia pe care o gasesti azi sau sfatul experimentat venit de la cineva mai matur pot avea efect stimulativ asupra…

- Un barbat de 60 de ani este cercetat de politisti pentru violenta in familie dupa ce si-a atacat nevasta cu un cutit si a taiat-o in zona fetei. Nu se stie deocamdata care este motivul care l-a determinat pe barbat sa devina violent.

- Un barbat, de 33 de ani, din comuna gorjeana Turcinești, este cautat de polițiști, dupa ce a disparut de la domiciliu. Tanarul a fost dat in urmarire,dupa ce nu s-a intors acasa de cateva zile.

- Gabriela Cristea l-a lasat pe Tavi Clonda cu fetita si a dat fuga, in Ajun, la un mall din Bucuresti, la un magazin de haine. Cel mai probabil, prezentatoarea TV, momentan in concediu de maternitate, a cumparat cateva cadouri de care uitase. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica in exclusivitate…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca va petrece Craciunul si Revelionul si in Teleorman, si in Bucuresti."Acasa. Acasa, la Teleorman, la Bucuresti", a declarat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat unde va petrece Craciunul si Revelionul. Citește și: Carmen…

- Liviu Dragnea a declarat ca va petrece Craciunul si Revelionul si in Teleorman, si in Bucuresti. ”Acasa. Acasa, la Teleorman, la Bucuresti”, a declarat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat unde va petrece Craciunul si Revelionul. Liderul PSD a precizat ca a facut deja cumparaturile…

- Polițișii Serviciului Județean Poliție Transporturi Prahova au fost sesizați prin SNUAU 112 despre faptul ca in stația CF Ploiești Vest unui barbat de 48 ani, din comuna Vadu Izei, județul Maramureș, i s-a furat un portofel in care se gasea suma de 3800 lei și documentele personale. In urma verificarilor…

- La data de 19 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Panciu au fost sesizați de catre un barbat, de 31 ani, din comuna Fitionești, cu privire la faptul ca persoane necunoscute i-au sustras din buzunar un portofel. La scurt timp, o persoana l-ar fi contactat telefonic și i-ar fi solicitat…

- Un adolescent de 23 de ani, din municipiul Motru, s-a gandit sa faca rost de bani pentru petrecerea de Revelion si a pus la cale un plan care l-ar putea costa libertatea. Din fata calculatorului, cu un cont fals pe o cunoscuta retea de socializare, acesta a reusit sa pacaleasca mai…

- Singuri acasa a fost tema emisiunii "Vorbește Moldova". O mama și-a lasat cei patru copii singuri acasa pe cateva zile.Acest caz avut loc in satul Varzarești, raionul Nisporeni. Copiii au fost gasiți fara supraveghere de asistenta medicala din sat.

- Soția lui Florin Salam a decis sa fuga din casa manelistului pentru a ajunge, din nou, in brațele lui Florin al lui Vancica, mai vechiul ei iubit care, acum, e insurat. Și, ca sa nu mearga cu mana goala, Roxana Dobre a plecat și cu ceva de acasa de la Florin Salam. Mai exact, vreo 500.000 de euro,…

- Dupa ce Roxana Dobre a fugit de acasa, de langa Florin Salma, cu tot cu jumatate de milion de euro, cantaretul de manele si-a postat pe retelele de socializare o fotografie alaturi de copiii sai, Bety si Danny. Dupa ce a avut o relatie de trei ani, povestea de dragoste dintre Florin Salam si Roxana…

- Dupa ce Roxana Dobre a fugit de acasa, de langa Florin Salma, cu tot cu jumatate de milion de euro, cantaretul de manele si-a postat pe retelele de socializare o fotografie alaturi de copiii sai, Bety si Danny.

- ribunalul Iasi a confirmat, recent, o sanctiune contraventionala data de Politie unui tanar care, sub paravanul unui cont de Facebook, a adresat injurii unei alte persoane. Adrian Catargiu a fost identificat de politisti si a primit o amenda de 500 de lei pentru fapta sa, dupa ce – in data…

- Inout, inselat si parasit, lasat sa isi creasca singur copiii. Cea care i-a nascut l-a parasit pentru un alt barbat. Fiica si fiul lui ar putea trai fara mama. A fugit si a lasat in urma un barbat care sustine ca a iubit-o.

- Cei doi moldoveni care au murit ieri intr-un grav accident produs in judetul Harghita, Romania, vor fi adusi astazi acasa. La Orhei, in satul Jora de Mijloc, de unde este originara una dintre victime, o femeie in varsta de 33 de ani, a ramas indurerata o intreaga familie.

- Macaulay Culkin, actorul care i-a dat viata lui Kevin McCallister din ”Singur acasa”, a trecut peste perioada nefasta din viata lui si pare ca si-a regasit linistea alaturi de noua iubita, Brenda Song.

- La data de 28 noiembrie, polițiști din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca, Secția 2 poliție, au reușit identificarea unuia din autorii faptei de furt comisa la data de 21 noiembrie. Cel in cauza, un barbat de 36 de ani, din Cluj-Napoca, profitand de aglomerația din stația pentru mijloace de transport…

- Salariul minim pe economie. Da, ala despre care politicienii vorbesc mai tot timpul. Ba ca il mai scad, ba ca l-ar mai crește. Insa credeți ca aleșii noștri sștiu cam la cat se ridica valoarea acestuia? Ei bine, Politicienii dau dovada ca habar nu au care este valoarea salariului minim pe economie,…