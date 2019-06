Stiri pe aceeasi tema

- Georgie Hall, in varsta de 38 de ani, din Marea Britanie, l-a dus pe baiețelul ei, Oliver, 6 ani, la spital dupa ce micuțul a prezentat mai multe simptome ingrijoratoare. La spital, doi medici și doi paramedici au liniștit-o pe femeie, spunandu-i ca baiatul ei se preface ca ii este rau pentru a nu merge…

- Silviu Prigoana și-a pierdut un picior in urma unui tragic accident de munca petrecut in urma cu mai mulți ani, mai exact, in anul 1984, pe vremea cand omul de afaceri avea doar 22 de ani. Silviu Prigoana, in varsta de 55 de ani, nu a renunțat, ci a continuat sa lupte cu destinul, cu greutațile pe care…

- Karla Karina Galvan Gonzalez a murit la cateva ore dupa ce a suferit intervenția estetica. Aceasta a incetat din viața la o clinica din Monterrey. Cel care i-a facut intervenția estetica a fost un med pediatru, care nu avea pregatirea necesara pentru a realiza operații de acest tip. Dupa operație,…

- Fetei i s-a facut rau ieri dupa iesirea de la cursuri si a fost transferata de urgenta la Institutul Matei Bals din Capitala. Adolescenta a venit de la scoala, i s-a facut rau, parintii au dus-o la spitalul de copii din Pitesti, iar medicii au decis transferul la Bucuresti. Medicii urmeaza sa afle daca…

- Un tanar de 20 de ani a ajuns in seara de joi spre vineri la Spitalul Județean Vaslui, acuzand dureri de cap și senzație de greața. Barbatul a spus ca zilele trecute s-a intalnit cu adolescenta care a murit de meningita. Tanarul este internat la Boli Infecțioase, insa medicii spun ca el are doar o viroza.…

- Destin infiorator pentru o tanara de 32 de ani din Reșița. Mari a murit la doar șase ore dupa ce a nascut un copil sanatos. Indoliate, rudele au depus o plangere la Parchet și la Colegiul Medicilor, in speranța ca li se va face dreptate. Mari, așa cum era alintata de apropiați, a apucat sa-și țina in…

- Politia din Galati face cercetari dupa ce o studenta de 20 de ani, din Republica Moldova, a murit în urma unei petreceri dintr-un club din Galati. Fata a ajuns la spital intoxicata cu alcool si o substanta necunoscuta. Studenta din Republica Moldova a murit, luni, la un spital…

