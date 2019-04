Stiri pe aceeasi tema

- Un indian in varsta de 28 de ani a fost prins la o benzinarie din orașul Roseto, provincia Teramo, cand umplea o canistra cu benzina. El amenințase ca o va incendia pe soția lui romanca, in varsta de 25 de ani. O ruda a femeii a anunțat poliția despre intențiile indianului. Polițiștii s-au dus la benzinaria…

- O fetița de doar cinci ani se zbate intre viața și moarte, dupa ce a fost lovita de o mașina in timp ce traversa in neregulamentar. Copila este in coma profunda la Spitalul „Sfantul Ioan cel Nou" din Suceava. Aceasta era nesupravegheata in momentul tragediei. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție…

- Este vorba despre un barbat in varsta de 67 de ani, care și-ar fi ucis soția, iar apoi a dat foc apartamentului in care se aflau. Romania TV anunța ca este vorba despre un fost polițist care ieșise la pensie in urma cu mai mulți ani și care se afla in proces de divorț cu soția, aceasta avand și ordin…

- Un ordin de protecție provizoriu a fost emis de catre polițiștii din cadrul Secției Poliție Rurala Beltiug, fața de un barbat, de 46 de ani. Marți, 5 martie, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie, de 35 de ani, din comuna Beltiug, despre faptul ca in timp ce se afla la domiciliu, pe fondul […]

- De la 28 decembrie 2018, politistii care intervin la cazuri de violenta domestica pot emite, dupa analizarea situatiei pe baza unui formular de evaluare a riscului, un ordin de protectie provizoriu, valabil 5 zile, astfel incat victima nu va mai fi nevoita sa astepte unul incuviintat de judecator.…

- Avem nevoie de legi bune, create pentru siguranța cetațenilor, iar una din aceste legi este cea impotriva violenței domestice, care incepand din 28 decembrie 2018, a intrat in vigoare și care permite de altfel polițiștilor sa emita ordin de protecție provizoriu. In Romania secolului 21 acest tip de…

- Polițiștii doljeni au deschis o ancheta dupa ce, miercuri dimineața, un bebeluș de doua luni a fost gasit decedat, în casa în care acesta locuia împreuna cu familia, evenimentul având loc în comuna doljeana Sadova.

- Politistii din Cugir l-au retinut pe un barbat care este cercetat pentru tulburarea ordinii si linistii publice si lovire. In dupa amiaza zilei de 6 ianuarie a.c., fiind sub influenta bauturilor alcoolice, l-ar fi agresat pe un cunoscut cu care anterior ar fi avut un conflict. La data de 9 ianuarie…