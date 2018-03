Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Italiei, Paolo Gentiloni, si-a prezentat sambata seara demisia, dupa ce noul parlament de la Roma si-a preluat atributiile, informeaza AFP. Cabinetul condus de Gentiloni va continua sa gestioneze problemele curente pana la formarea unui nou guvern. Camera Deputatilor…

- Presedintele Myanmarului, Htin Kyaw, care s-a aflat in umbra liderei de facto Aung San Suu Kyi, a demisionat miercuri, la aproape doi ani de la preluarea mandatului, intr-un moment sensibil pentru tara sa, acuzata de epurare etnica, relateaza AFP si dpa. "Presedintele Htin Kyaw a cerut pe 21 martie…

- Premierul Pavel Filip regreta decizia ministrului Justiției, Alexandru Tanase, care si-a prezentat demisia. Potrivit sefului Executivului, aceasta decizie este un mod de a proteja Guvernul de consecintele atacurilor asupra lui Tanase.

- Casa Alba a anuntat marti demisia lui Gary Cohn, principalul consilier economic al presedintelui Donald Trump, informeaza agentiile internationale de presa. Cohn s-a opus tendintelor protectioniste din cadrul administratiei SUA, remarca Reuters, DPA si AFP. Demisia sa a survenit dupa anuntul lui Trump…

- Premierul Italiei, Matteo Renzi a anuntat luni seara ca va demisiona din functia de lider al Partidului Democrat, dupa scorul slab inregistrat de partid in alegerile din Parlamentul italian, scrie cotidianului italian La Repubblica.

- "Am informat Cabinetul prim-ministrului in cursul zilei de azi si am primit acceptul sa declansam aceasta procedura. Aceasta procedura este practic o alerta la nivel european prin care solicitam cantitati de imunoglobulina pentru Romania", a afirmat demnitarul, la Antena 3.

- Gabriela Firea a declarat luni, la Palatul Parlamentului, ca iși va da demisia din toate funcțiile PSD, daca intr-un timp rezonabil colegii de partid nu o ajuta in rezolvarea unor problemele grave ale Capitalei.

- Unul dintre cei mai importanti politisti din Australia si-a dat demisia dupa ce a fost conectat cu o serie de postari "socante" facute in mediul online sub un nume fals, scrie BBC. Comisarul...

- Timișorenii au de gand sa protesteze din nou in strada fața de propunerea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare din funcție a șefei Direcției Naționale Anticorupție, Laura Codruța Kovesi. Astfel, in aceasta seara, intre orele 18.00 – 21.00, in Piața Operei are loc protestul intitulat “DNA,…

- Vicepremierul Paul Stanescu a declarat din nou, joi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca isi va da demisia daca va fi inculpat de DNA. Paul Stanescu s-a prezentat joi la Instanta suprema, intr-un proces in care DNA cere confirmarea redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in…

- Consiliul Director al FRT va aduce la cunostinta faptul ca Tribunalul Bucuresti a admis cererea Federatiei Romane de Tenis privind noua conducere a acestui for, conducere rezultata in urma alegerilor din cadrul Adunarii Generale din 17.11.2017. Mai multe detalii gasiti in comunicatul de mai jos. "Tribunalul…

- Mii de sustinatori ai lui Mihail Saakasvili, expulzat din Ucraina, au manifestat, duminica, la Kiev, ei cerand revenirea fostului presedinte georgian si demisia presedintelui ucrainean Petro Porosenko, relateaza News.ro, citand AFP.

- Partidul Popular European din Moldova respecta decizia primarului general al mun. Chișinau de a demisiona. Totodata, PPEM constata ca aceasta demisie este o continuare logica a modului defectuos in care a condus capitala Republicii Moldova, iar anunțul de astazi este o tentativa de a arunca societatea…

- 'Am decis sa demisionez cu efect imediat din functia de presedinte al tarii, chiar daca sunt in dezacord cu conducerea organizatiei mele', a declarat Jacob Zuma in cursul unei alocutiuni transmise in direct la televiziune. 'Trebuie sa accept ca partidul si compatriotii mei doresc sa ma concedieze',…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ieri ca nu ii va cere demisia consilierului sau Darius Valcov, condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare, pana cand nu va fi pronuntata o decizie definitiva in acest dosar. „Nu am abandonat niciodata un membru al echipei mele care trece printr-un moment…

- Martin Schulz a anuntat miercuri seara ca va demisiona in curand de la presedintia Partidului Social Democrat (SPD) din Germania, informeaza AFP. Despre demisia sa vorbisera deja in cursul zilei surse din partid, citate de DPA. Schulz, fost presedinte al Parlamentului European, intentioneaza…

- Dupa ce a efectuat o inspectie inopinata la Spitalul nr. 1 din Capitala, pentru a verifica starea lucrurilor din institutiile medicale, primarul interimar de Chisinau, Silvia Radu, i-a cerut demisia directorului Directiei sanatate, Mihai Moldovanu, in cadrul sedintei saptamanale de luni, 5 februarie,…

- Laura Codruta Kovesi a vorbit la Digi24 despre Dosarul Microsoft. Sapte fosti ministri, acuzati de tunul din afacerea Microsoft, nu vor mai raspunde in fata legii. Procurorul care a preluat ancheta, dupa plecarea Mihaelei Moraru Iorga din DNA, a descoperit ca supectii au fost pusi sub acuzare dupa ce…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a renuntat la Serviciul de Protectie si Paza, aceasta decizie venind dupa ce premierul Viorica Dancila si ministrii au renuntat la protectia ofiterilor SPP. Al doilea om in stat, Calin Popescu Tariceanu, a decis sa renunte la protectia SPP.…

- Laura Badea si-a dat azi demisia din fruntea Federatiei Romane de Scrima in timpul Comitetului Executiv care a avut loc la sediul forului de specialitate. Campioana olimpica la sabie a luat hotararea din cauza unor probleme de sanatate. “A plecat ...

- Manifestații de amploare in Albania, sambata, 27 ianuarie. Mii de oameni cer demisia Guvernului socialist al premierului albanez Edi Rama acuzat de complicitate cu crima organizata, relateaza AFP. „Rama trebuie sa plece. A facut din Albania caminul crimei organizate si al traficantilor de droguri”,…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, spune ca ministrii care s-au retras din Guvern, au facut-o pentru ca "sultanul Dragnea nu i-a mai acceptat". "Din nefericire, ministrii care au anuntat ca nu vor face parte din viitorul Cabinet sunt de fapt acei ministri pe care domnul Dragnea i-a…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Instanta suprema a amanat procesul, deoarece celelalte persoane implicate in dosar nu au…

- Dupa plecarea lui Mihai Tudose de la Palatul Victoria, in urma retragerii sprijinului de catre PSD, Mihai Fifor, ministrul Apararii, a fost desemnat premier interimar de catre presedintele Klaus Iohannis. La numai trei zile dupa ce i-a luat scaunul, Mihai Fifor i-a aplicat o lovitura grea lui Tudose,…

- Parlamentul 'a votat in favoarea' ridicarii imunitatii, a declarat vicepresedintele Camerei inferioare, Tomio Okamura, precizand ca 111 deputati s-au pronuntat pentru si 69 impotriva dintr-un total de 180 de deputati prezenti. Babis, 63 de ani, miliardar si al doilea cel mai bogat om din…

- Social-democratii au nominalizat-o in sedinta Comitetului Executiv National de marti pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru. Opozitia sustine alegeri anticipate. De menționat ca, in aceste momente, Klaus Iohannis se consulta cu partidele si formatiunile reprezentate in Parlament,…

- Dupa ce in prima faza si-a anuntat decizia pe o retea de socializare, Valentin Riciu a facut noi mentiuni pe tema plecarii sale din cadrul Cabinetului ministrului Afacerilor Interne – de aceasta data miercuri dimineata, chiar de la sediul MAI. Consilierul demisionar al lui Carmen Dan sustine ca a aflat…

- Premierul interimar Mihai Fifor a venit marti la Palatul Victoria, dupa ce a fost desemnat in aceasta functie de presedintele Klaus Iohannis, in urma demisiei lui Mihai Tudose. "Premierul Tudose mi-a inaintat demisia si am acceptat-o. (...) Dupa demisia premierului Tudose, l-am desemnat…

- Dupa ce PSD l-a amenințat din nou cu suspendarea pe președintele Klaus Iohannis, in cazul in care acesta refuza nominalizarea premierului propus de partid, vicepreședintele PNL, Florin Cițu, il indeamna pe șeful statului sa iasa la atac și „sa le dea una peste bot” social-democraților.

- Comitetul Executiv al PSD a votat luni retragerea sprijinului politic acordat Guvernului Romaniei. In consecința, premierul Mihai Tudose anunta ca isi va depune mandatul, au declarat surse politice. Potrivit surselor citate, cei mai multi membri CEx al PSD au cerut ca premierul Mihai Tudose sa isi depuna…

- Adresa oficiala privind demisia premierului Mihai Tudose va ajunge marti la Administratia Prezidentiala, a informat luni seara Guvernul intr-un comunicat. "Premierul Mihai Tudose si-a inaintat in aceasta seara demisia din functie, urmand ca, potrivit legii de organizare si functionare a Guvernului,…

- Demisia ministrului Mediului, Doina Pana, creeaza o problema in plus Complexului Energetic Oltenia, care trebuie sa reia o serie de demersuri pentru obtinerea aprobarilor in vederea unor defrisari care sa permita extinderea carierelor Jil...

- Premierul Mihai Tudose și-a prezentat demisia, în ședința CExN al PSD de luni, dupa ce i s-a retras încrederea prin votul colegilor sai. Acesta a declarat ca nu regreta nimic și poate ca are și el vina lui.

- Teodor Melescanu a fost intrebat daca postul sau se afla printre cele "remaniabile" si daca disensiunile dintre premierul Mihai Tudose si presedintele PSD, Liviu Dragnea, au influenta asupra activitatii Ministerului Afacerilor Externe. "Orice membru din Guvern este remaniabil (...) din acest…

- @ PNL Iasi a luat atitudine dupa ce 7 Est a dezvaluit ca familia viceprimarului Gabriel Harabagiu a luat de la primarie un teren in Moara de Vant care valoreaz cateva milioane de euro @’Este un caz strigator la cer de utilizare a funcției publice in interes privat. Practic, din poziția sa de viceprimar,…

- Jurnalistul Catalin Striblea, realizatorul matinalului de la DigiFM, afirma ca ministrul de Interne Carmen Dan se afla intr-o poziție delicata, dupa ce premierul Mihai Tudose a declarat public ca aceasta l-a mințit.

- Un cunoscut afacerist american de origine romana trage un semnal de alarma si ii cere presedintelui Klaus Iohannis sa respinga propunerea facuta de PSD pentru sefia ministerului Apelor si Padurilor. George Mioc sustine ca Iohannis isi asuma guvernarea daca "accepta ca si acest incompetent sa fie…

- Surse politice au relatat, pentru stiripesurse.ro, site apropiat de PSD, o discutie pe care premierul Tudose a avut-o marti cu ministrul Carmen Dan. In ciuda recomandarii venite de la premier, de a nu propune demiterea lui sefului Politiei, Carmen Dan a iesit in conferinta de presa si a anuntat ca a…

- Partidul Demnitate și Adevar spune ca reacția autoritaților cu privire la cazul avortului de la Institutul Mamei și Copilului este o "tentativa de mușamalizare". "Intr-un stat democratic, in mod normal se impunea demisia imediata a ministrului Sanatații, a șefului instituției medicale, coroborata cu…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, trebuie sa demisioneze pentru modul in care a fost gestionata gasirea pedofilului din Drumul Taberei dar si pentru alte motive, a declarat vicepresedintele PNL, deputatul Gigel Stirbu, intr-un comunicat remis marti AGERPRES. "Este necesara demisia…

- Demisia ministrului Apelor și Padurilor este semnul apropiatei reforme (probabil și remaniere) a Guvernului. Doina Pana a prins de veste ca ministerul sau era pe lista portofoliilor ce urmeaza a fi comasate și a preferat sa aibe inițiativa STOP Mai mulți lideri al Alianței au dat de ințeles ca va…

- "Ii mulțumesc doamnei ministru Doina Pana pentru activitatea deosebita depusa in Guvernul Romaniei! RadarulPadurilor, Codul silvic, diminuarea defirișarilor ilegale, toate acestea și multe altele nu ar fi fost posibile fara implicarea doamnei ministru! Propunerea pentru noul ministru…

- Ministrul Apelor și Mediului, Doina Pana, și-a dat demisia din Guvernul Tudose. "Prin prezenta va aduc la cunostinta faptul ca starea mea de sanatate nu-mi mai permite continuarea activitatii in calitate de ministru. Prin urmare, va prezint demisia mea din calitatea de ministru in…

- Prevederea apare intr-o ordonanta de urgenta promovata de Guvern in ultima sedinta de anul trecut. De specificat faptul ca, initial, actul normativ nu s-a aflat pe agenda de lucru, dar o zi mai tarziu, pe 29 decembrie, ordonanța de urgenta a fost publicata in Monitorul Oficial. “Aparatul propriu de…

- O noua demisie la Balți. Serghei Pcela, seful Directiei Reparatie si Constructie Drumuri din Balti, și-a dat demisia. Decizia a fost luata dupa scandalul privind evacuarea deșeurilor din oraș.

- Consiliul de Ministri reunit dupa semnarea decretul de dizolvare a parlamentului de catre presedintele tarii, Sergio Mattarella, a aprobat data de 4 martie, dorita de liderii principalelor partide politice italiene. Modalitatea de desfasurare a scrutinului si intentiile de vot in sondaje manifestate…