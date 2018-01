Stiri pe aceeasi tema

- Parinții copilului de 6 ani au sunat disperați la poliție, joi dupa-amiaza, dupa ce prichindelul lor a disparut de acasa, dintr-o locuința de pe str. Constantin Brancoveanu. Copilul nu a mai fost de gasit inca de la ora 17, așa ca, dupa ce l-a cautat prin toata zona, tatal acestuia a decis…

- Astazi, la ora 12:03, pompierii salvatori oneșteni au fost solicitați sa intervina in urma producerii unui accident rutier in municipiul Onești, pe drumul național DN 12A. Imediat, la locul evenimentului rutier s-a deplasat o autospeciala de intervenție cu apa și spuma și un echipaj SMURD. Sosiți la…

- Etapa de miercuri din Turul de schi, un sprint prevazut la Oberstdorf (Germania), contand si pentru Cupa Mondiala de schi fond, a fost anulata din cauza furtunii, au anuntat organizatorii. Imediat dupa calificarile feminine, vantul s-a intensificat, iar decizia luata a fost de a nu se…

- Bilanțul Guvernului in 2017 insumeaza doi premieri, Sorin Grindeanu și Mihai Tudose, și mai multe remanieri, dar cu o structura asemanatoare a Executivului. Ambii prim-miniștri au trecut de la soldați disciplinați la rebeli fața de deciziile partidului. Daca in cazul lui Sorin Grindeanu, opoziția fața…

- Tragedie aviatica in statul american Florida. Un avion de mici dimensiuni s-a prabușit la scurt timp dupa decolare. Toți cei cinci oameni care se aflau la bord au murit. Imediat dupa cadere, aparatul de zbor a fost cuprins de flacari.

- Cu cat este mai putin praf in casa, cu atat mediul este mai placut si se respira mai bine. Iata cateva metoda incredibile prin care poti scapa de el. Servetele umede pentru copii – Sunt excelente pentru indepartarea prafului, frimiturilor si petelor de pe tastatura. Balsam de rufe – Amesteca o parte…

- In august 2013, Simona Halep o invinge pe deținatoarea titlului de la Wimbledon, Marion Bartoli, scor 3-6, 6-4, 6-1, in turul II la Cincinnati. Imediat dupa finalul meciului, jucatoarea de 28 de ani din Franța face un anunț șoc: ”Partida contra lui Halep a fost ultima din cariera.”

- Un barbat de 64 de ani, din comuna Nicolae Balcescu, a fost gasit de un vecin cazut in beciul locuintei, inconstient. Au fost chemati pompierii, care l-au scos de acolo si l-au predat echipajului Smurd de Terapie Intensiva. Medicii au inceput imediat manevrele de resuscitare, dar, din pacate, fara rezultat,…

- "Scopul sosirii mele de astazi la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti este acela, pe de o parte, in vederea bune desfasurari a urmaririi penale, iar, pe de alta parte, faptul ca inculpata a afirmat in data de 15 decembrie 2017, in momentul in care a fost chemata la Parchet, in prezenta mea…

- Exista o multime de aplicatii pentru filtre si efecte cool, insa costa destul de mult iar procesul de creatie este unul destul de plictisitor. Dar ce-ai zice daca ai putea face fotografii geniale, direct cu efecte aplicate. Acest truc te va scuti de timp pierdut si bani cheltuiti si este foarte…

- Pa calea vietii, deseori ne confruntam cu probleme grave care ne pot supara sau tulbura si care pot genera multa durere emotionala. Din fericire, in aceste perioade de incercari putem alege in mod constient sa ne calmam singuri si, astfel, sa transfo

- Cotele defalcate din impozitul pe venit care se transfera primariilor cresc de la 71,5% la 100%. Amendamentul, inițiat de UDMR, a fost votat de comisia de buget-finanțe, vineri seara. Ministrul de Finanțe, Ionuț Mișa le-a transmis aleșilor locali ca 13 miliarde de lei, reprezentand excentul bugetar,…

- Dorinel P., un barbat de 48 de ani, din comuna Boghești, a fost gasit mort pe marginea unui drum comunal, luni seara, in jurul orei 18:00. Polițiștii au efectuat cercetari cu privire la modul in care a survenit decesul barbatului, luand in calcul mai multe ipoteze, inclusiv cea a unui accident produs…

- Sarea de mare are proprietați antibacteriene, sodiu și cateva alte minerale, care au capacitatea de-a elimina toxinele de la suprafața pielii, lasand-o curata și sanatoasa. Exista numeroase moduri prin care poți include sarea de mare in rutina de infrumusețare, și anume: Sare de mare cu apa…

- NEWS ALERT Ping-pong cu clujenii din zborul de Londra. Aeroportul a fost inchis Pasagerii romani, aflati in cursa care trebuia sa plece la ora 07:40 de pe aeroportul Luton din Londra au fost debarcati pentru a doua oara, pe motiv ca pilotii au depasit orele de zbor ziua respectiva. Cei peste 100 de…

- Hranitoare, gustoase, energizante și o buna sursa de minerale, bananele ne sunt recomandate de medici și nutriționiști deopotriva. Interesant este ca aceste fructe, asociate de mulți dintre noi cu sezonul rece, sunt la fel de delicioase in deserturi ca și atunci cand sunt consumate ca atare! Iata cateva…

- Politista zilei este agenta de politie Boancas Oana Andreea din cadrul Politiei Orasului Cugir, care, fiind in timpul liber, l-a oprit din activitatea infracționala pe un barbat ce incerca sa talhareasca o femeie. In seara zilei de 8 decembrie 2017, in jurul orei 19.00, in timp ce se afla pe o strada…

- Un atac armat a avut loc intr-o biserica din judetul Galati, unde un barbat a intrat si i-a amenintat pe preoti si pe enoriasi. Jandarmii au intervenit in forta si l-au retinut pe agresor.

- Autoritatile au descins în apartamentul fostului presedinte al Georgiei. Mihail Saakașvili s-a urcat pe acoperisul cladirii si a amenințat ca se va arunca. „Îndemn pe toți sa se alature și sa nu permita comiterea faradelegii. Sa nu-i permita lui Poroșenko sa ma rapeasca…

- Pe imagini se vede cum un tunel din Coreea de Sud era complet blocat de autoturisme. Totul pentru ca in fața a avut loc un accident. Misiunea parea una imposibila pentru echipajele de urgența care trebuiau sa intervina. Imediat, are loc o mobilizare exemplara a tuturor șoferilor care iși…

- Razvan Rentea a fost retinut de autoritati, fiind acuzat ca si-ar fi ucis parintii, Gheorghe Rentea (59 de ani), mama – Niculina Rentea (56 de ani), si bunica – Viorica Apan (80 de ani). Barbatul le-a aplicat celor din familie mai multe lovituri cu un obiect, dupa care i-a lasat fara suflare. Imediat…

- Cinci tineri cu varste cuprinse intre 23 și 28 de ani au ajuns la spital, luni, in urma unui accident in Roșiești, județul Vaslui, provocat de un șofer beat și cu mana in ghips. Tanarul de 22 de ani care a provocat nenorocirea a intrat cu mașina intr-un copac și apoi a fugit de la locul accidentului.…

- Mesajul lui Liviu Dragnea, dupa moartea Stelei Popescu. Marea actrița Stela Popescu a incetat din viața la varsta de 81 de ani. Artista a fost gasita moarta in curtea casei in care locuia in Capitala. Stela Popescu a fost gasita prabușita in curtea casei de catre o vecina a acesteia, care a vrut sa…

- Sevilla si Liverpool au fost, marti seara, protagonistele unuia dintre cele mai frumoase meciuri din acest sezon de Liga Campionilor. Condusi cu 3-0, andaluzii au reusit sa revina, sa smulga un egal în prelungiri si sa prelungeasca seria de invincibilitate pe teren propriu. Un moment…

- Consumul de heroina da dependența și poate transforma total, în sens negativ, o persoana. Doi oameni din Memphis, Tennessee, SUA, au fost filmați la scurt timp dupa ce au injectat heroina, iar imaginile sunt șocante.

- Crima a avut loc duminica dupa-amiaza pe strada Padre Castell, la numarul 12, in orașul Alzira din Provincia Valencia. Dupa cum informeaza Radio Valenciam, citat de stiridiaspora.com, fetița ar fi fost singura acasa cu tatal sau in momentul agresiunii, insa jurnaliștii ziarului Las Provincias spun…

- Un barbat din comuna Milcovul, județul Vrancea, a fost victima unei inșelaciuni la care nu se aștepta. El a comandat cinci geci de pe un site de anunțuri, pentru care a platit 1500 de lei, dar cand a primit coletul a ramas cu gura cascata: in locul gecilor avea o veioza și doua cutii goale. Imediat…

- Aproximativ 4 milioane persoane cu varsta cuprinsa intre 15 si 64 de ani nu au, nu cauta un loc de munca si nici nu desfasoara o activitate pe cont propriu, conform Raportului BNR asupra inflatiei prezentat joi de guvernatorul Mugur Isarescu. Acelasi document indica faptul ca doar 10% din populatia…

- Este anul 2025 si lumea s-a schimbat. Millenials reprezinta deja majoritatea angajatilor din companii, provocarile majore s-au schimbat si ele – flexibilitatea este “un must”, securitatea nu mai poate fi neglijata, dispare spatiul traditional al muncii. Fujitsu arunca o privire…

- Tolea Ciumac, cel mai controversat luptator din circuitul MMA, a fost saltat, recent, de mascați și reținut pentru o serie de declarații cu privire la un dosar de trafic de țigarete in care se banuiește ca ar fi implicat. Iar dupa eliberare, parand sa nu aiba nicio grija, Tolea și-a facut de cap.

- „Problema are legatura cu faptul ca este un razboi al preturilor intre retailerii francezi”, spune Thierry Roquefeuil, presedintele federatiei producatorilor de lapte FNPL. „Retailerii francezi refuza sa creasca preturile, chiar si cu cativa centi, chiar si in cazul untului. Producatorii de lactate…

- O familie din satul Iazuri, comuna damboviteana Cojasca a ramas fara casa dupa ce un incendiu le-a mistuit locuinta. Nefericitul eveniment a avut loc in noaptea de 3 noiembrie 2017. Imediat, Crucea Rosie Dambovita a venit in sprijinul familiei aflata in mare necaz. Vineri dupa-amiaza, voluntarii Crucii…

- „A intrat la noi in casa fara sa o invitam. Pur și simplu a sechestrat-o in casa pe soția mea. Cand am sunat pe telefonul soției, a raspuns avocata Poroșnicu. Am chemat imediat Poliția”, a spus Vasile Calugaru, soțul femeii sechestrate Gianina Poroșnicu era suparata din cauza faptului ca familia Calugaru…

- In aceasta perioada este de așteptat sa aiba loc schimbari majore, de la organigrama pana la relocarea unitații intr-o zona de la marginea Capitalei. Se pare ca nici anul viitor romanii nu se vor putea imuniza antigripal cu vaccin de producție autohtona, iar acest lucru s-ar putea intampla, in cel…

- Atunci cand temperaturile incep sa scada, sistemul nostru imunitar incepe sa fie slabit si suntem expuse racelilor si gripelor. Din fericire, iti poti prepara chiar la tine acasa un antibiotic natural care iti va intari corpul. Aceasta bautura nu are efecte secundare, deci esti complet…

- STATISTICI….Numarul elevilor care se afla in risc de abandon scolar a scazut considerabil in 2017 comparativ cu anul anterior, potrivit statisticei CJRAE Vaslui, insa in continuare peste 2000 de elevi din judet pot parasi, in orice moment, scoala. In sprijinul acestor copii s-au luat numeroase masuri…

- Trei din 10 parinti admit ca au aparut in fata copiilor lor beti, arata un nou studiu in domeniu. Jumatate dintre ei au fost macar o data piliti in fata celor mici, potrivit The Institute of Alcohol Studies, a carei cercetari arata ca consumul moderat de alcool in preajma copiilor ii face pe acestia…

- Conducerea Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor anunța ca joi nu se vor putea desfașura activitați cu publicul, din cauza unor probleme tehnice.”Din cauza unor defecțiuni de ordin tehnic la nivelul unui server central al Direcției Regim Permise…

- A nins în Muntii Bucegi, unde pe platou stratul de zapada proaspat depus în timpul noptii de luni spre marti este de peste 10 centimetri, iar în unele locuri, unde a viscolit, zapada masoara peste jumatate de metru, potrivit Mediafax.

- Iti oferim cele mai tari remedii impotriva tusei. Tusesti de foarte mult timp si nu mai reusesti sa scapi de aceasta problema? Iti oferim cele mai bune remedii impotriva acestei afectiuni. Toamna este și sezonul racelilor și al guturaiului. De cele mai multe ori aceste afecțiuni de sezon sunt insoțite…

- Suntem pe final de octombrie, așa ca e de așteptat ca temperaturile sa scada, iar zilele mohorate, ploioase și friguroase, sa fie tot mai dese. In timpul saptamanii, n-ai ce face, trebuie sa te imbarbatezi și sa pleci la serviciu, dar in weekend, poți schimba starea de spirit a tuturor din casa cu un…

- In aceasta dimineata, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații a Criminalitații Economice Arad, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din Politia Romana, au depistat un autotren incarcat cu 600 de baxuri...

- Batranul de 74 de ani, din comuna Reghiu, care si-a omorat luni nepotul, in varsta de 58 de ani, a fost arestat preventiv. „Dosar (…) privind pe inculpatul P(…) IRIMIEA (…) admite propunerea formulata de Parchetul de pe linga Tribunalul Vrancea si in consecinta: Dispune arestarea preventiva a inculpatului…

- Opt companii din zece se plang ca nu mai gasesc angajați valoroși pentru locurile de munca disponibile, insa doar una din patru prefera sa ofere salarii mai mari decat media pieței pentru a-i atrage, releva un studiu realizat de catre eJobs. Majoritatea firmelor prefera sa caute in alte orașe sau in…

- Politistii de frontiera au depistat 8 cetateni din Iran și 3 din Irak, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania. Grupul, din care faceau parte și copii, era ajutat de doua calauze din Turcia, cercetate acum pentru trafic de migranți. Migranții, din Irak și Iran, incercau, cu…