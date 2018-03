Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 13 persoane au fost ranite dupa ce un barbat a intrat cu mașina in mulțimea aflata intr-un club din Kent, Marea Britanie. Locul era foarte aglomerat in momentul incidentului, dar din fericire viața niciunuia dintre cei raniți nu este pusa in pericol scrie BBC News. Șoferul mașinii care a comis…

- FRUCTUL OPRIT EPISODUL 9. Cel mai nou episod al îndragitului serial Fructul oprit a fost difuzat ieri, miercuri 14 martie 2018. Fanii au aflat un secret pe care Sonia, eroina interpretata de Michaela Prosan, nu și-ar fi dorit sa-l afle nimeni.

- Ionuț Negoița, finanțatorul lui Dinamo, ar fi semnat un precontract de vanzare cu un grup de investitori din Marea Britanie. Daca se va trece cu bine de auditul financiar, clubul bucureștean va avea patroni noi! Dinamo e aproape de a se vinde! Gazeta Sporturilor prezinta in exclusivitate detaliile afacerii…

- In fiecare an, de 8 martie, companiile cauta noi moduri de a-și atrage clienții care vor sa le faca o surpriza femeilor din viețile lor. De data aceasta, in prim plan ajunge un bar din Middlesborough, Marea Britanie, care ii invita pe oameni sa le faca o surpriza „difertira” mamelor lor. Petrecerea…

- Noi detalii ies la iveala in cazul lui Alexandru Tutulica, tanarul care a fost aruncat duminica, 11 martie, dintr-o masina in centrul Pitestiului si care a decedat din cauza unei asfixii prin edem pulmonar acut. Tanarul ar fi fumat dintr-o tigara de marijuana in masina, dupa cum a declarat la audieri…

- Romania a primit aviz motivat din partea Comisiei Europene in cadrul unei proceduri de infringement care vizeaza benzina și motorina consumate in țara noastra. Mai exact. Romania nu a implementat in legislația naționala o directiva europeana din 2015 care prevede exact cum trebuie calculate și raportate…

- Mary McCandlish și-a dorit o familie mare. Avea deja patru copii cand a decis sa mai faca unul. La ecografie, Mary a avut parte de o mare surpriza. Femeia in varsta de 34 de ani, din Marea Britanie, a aflat ca va aduce pe lume tripleți. Ea a ramas insarcinata in mod natural. „Am…

- INSULA IUBIRII 2018, Temptation Island 2018. In aceasta perioada, Radu Valcan și echipa se afla in Thailanda pentru a filma cel de-al patrulea sezon al emisiunii ”Temptation Island – Insula iubirii”, in care cuplurile de indragostiți accepta sa se supuna testului cu cel mai sincer raspuns. Alaturi…

- Nici nvremea extrema din aceasta saptamana nu le-a putut opri pe britanice din petrecut. Cateva tinere din Birmingham, Leeds si Newcastle au infruntat temperaturi de inghet pentru a petrece in cluburi la final de saptamana. Unele dintre ele au recurs la tot…

- Mai multe focuri de arma au fost auzite in aceasta seara in sectorul Botanica al capitalei, transmite Noi.md. Incidentul ar fi avut loc pe strada Botanica Veche și nu se cunoaște daca cineva a avut de suferit. Potrivit primelor informații, persoane necunoscute au tras citeva focuri intr-un automobil…

- In tunelurile sapate sub mormantul lui Iona, din orasul antic asirian Ninive, din nordul Irakului de astazi, arheologii de la Centrul de Studii Asiriene din cadrul Universitatii Mosul au gasit sapte inscriptii care descriu in principal domnia...

- Trei romani au spart geamurile unei mașini in Londra, pentru ca șoferul a parcat pe locul lor și au dorit ca in felul acesta sa determine autoritațile sa ridice mașina și sa elibereze locul, scrie Daily Mail. Barbații au fost nemulțumiți ca mașina a fost lasata pe locul lor de parcare in cartierul Barking…

- Cristi Borcea a decis sa revina in fotbal imediat ce va fi liberat din inchisoare. El doreste sa se intoarca in actionariatul lui Dinamo, alaturi de Nicolae Badea, cel care se afla intr-un litigiu cu Ionut Negoita, actualul patron al trupei din Soseaua Stefan cel Mare. Fratii Becali se intorc…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul inspre Sebes al autostrazii A1 Sibiu – Deva, in zona localitatii Aciliu, au avut loc, in cursul acestei dupa amiezi, doua evenimente rutiere. Unul in care a fost implicata o platforma care transporta un autoturism…

- Deputatul PSD de Vrancea Angel Tilvar a reprezentat Romania la reuniunea Grupului de lucru pentru educație, in marja reuniunii comune a Comisiilor pentru Aparare, Economie și Politica a Adunarii Parlamentare a NATO, care are loc in perioada 19-20 februarie la Bruxelles. Social democratul vrancean este…

- Cinci masini parcate pe Bulevardul Unirii din Buzau au fost avariate de un sofer de 24 de ani care s-a urcat baut la volan. Evenimentul rutier s-a produs azi-noapte, in jurul orei 01.00, aproape de centrul orasului. Soferul se afla in masina impreuna cu un amic, ambii scapand nevatamati din evenimentul…

- Socul provocat de Brexit incepe sa afecteze industria auto din Marea Britanie, unde Vauxhall a redus numarul locurilor de munca, Jaguar Land Rover intentioneaza sa restranga productia, iar liderii de sindicat se tem ca acesta este numai inceputul.”Oamenii nu ar trebui sa subestimeze pericolele…

- Raluca Stramaturaru a reusit sa obțina cel mai bun rezultat al Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani. Sportiva romanca a ocupat locul 7 la sanie la Jocurile de la PyeongChang, Coreea de Sud. Performanța onținuta de Raluca Stramaturaru face ca Romania sa fie a patra tara la sanie…

- Descoperite sau prezentate benevol, actele românești ramân a fi unele din cele mai dese documente supuse falsificarii. Doi conaționali și un cetațean român sunt cercetați pentru uz de fals în acte. Acestea au fost depistate în timpul controlului de frontiera pe parcursul…

- Omul de afaceri George Soros a declarat ca „nu se va opri” din a sustine o campanie pentru ca Marea Britanie sa ramana in Uniunea Europeana, pentru ca Brexitul reprezinta „o greseala tragica”, scrie NEWS.RO, citand Politico.Citeste si: UPDATE- TRAGEDIE in apropiere de Moscova: Un avion S-A…

- Miliardarul american de origine ungara George Soros a donat 400.000 de lire (453.000 euro) unei organizatii pro-UE care incearca sa influenteze votul deputatilor britanici privind acordul final asupra Brexitului, a anuntat joi presedintele acestei organizatii, relateaza AFP, conform agerpres.ro. …

- Mercedes a inceput dezvoltarea urmatorului S-Class. Primul prototip a fost surprins de curand in teste. Automobilul a iesit pe strazi complet camuflat.Se spune ca noua limuzina de lux din Stuttgart va avea un design ceva mai agresiv ca pana acum, scrie 4tuning.ro.

- In acelasi context, 96% dintre cumparatorii online fac achizitii din marketplace, platforme online pentru terti comercianti. 67% dintre acestia pun alegerea pe seama faptului ca preturile sunt mai bune, iar 43% au indicat gama mai larga de produse din fiecare categorie.Principalele motive…

- Drake a pregatit o surpriza uriașa pentru elevii unui liceu din Miami. Luni dimineața el a ajuns la liceul “Miami Senior High” pentru a filma cateva secvențe pentru clipul piesei “God’s plan”. Drake a cantat piesa pe terenul de baseball a liceului, in timp ce o drona surprindea imaginile. Elevii nu…

- Aproape trei sferturi dintre cumparatorii europeni aleg sa faca achizitii online de la comercianti internationali, in timp ce aproximativ jumatate dintre utilizatorii de smartphone au realizat plati prin telefon, arata rezultatele studiului anual UPS Europe Pulse of the Online Shopper pe 2017, dat luni…

- Dragos Barligea, barbatul care a produs teribilul accident din central Capitalei, a fost externat duminica de la Spitalul Floreasca, unde s-a aflat sub paza, el fiind scos cu catuse la maini li escortat la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei, unde va fi...

- Barbatul, Dragos Barligea, a fost externat duminica de la Spitalul Floreasca, unde s-a aflat sub paza, el fiind scos cu catuse la maini li escortat la Serviciul Omoruri al Politiei Capitalei, unde urmeaza sa fie audiat, scrie news.ro.Intrebat de jurnalisti daca consumase droguri inainte de…

- Ca la orice inceput de an, oamenii se gandesc la viitor. Oare ce le va rezerva noul an lor, familiilor sau grupului lor de interese? Alții merg mai departe cu intrebarile: cum va fi noul an pentru țara lor, pentru continentul lor, pentru planeta pe care traiesc? Și, ca de obicei, nimeni nu poate da…

- Doi turiști din Dubai au vrut sa iși incerce norocul la un aparat de prins plușurile cu gheara, dar au avut parte de o surpriza de zile mari! Ce au gasit aceștia in interiorul mașinariei intrece orice imaginație!

- Florin Nita (30 de ani) se desparte azi de FCSB. Goalkeeperul pleaca la Praga sa semneze contractul cu Sparta, echipa la care va fi din nou coleg cu Nicusor Stanciu. Digisport.ro a aflat ca Gigi Becali a batut pa...

- Accident cumplit produs noaptea trecuta in apropiere de comuna Lumina. Un barbat care a coborat sa isi repare masina a murit sub ochii sotiei sale, spulberat de un alt autoturism. Soferul a spus ca pur si simplu nu l-a observat pentru ca a fost orbit de farurile unui alt vehicul, care circula pe sens…

- Ed Sheeran are nevoie de liniște și vrea ca el și logodnica sa, Cherry Seaborn, sa nu fie deranjați! Artistul n-a stat pe ganduri și, potrivit Daily Mail, a cumparat toate proprietațile din jurul casei sale din Suffolk, Marea Britanie. Investiția nu l-a afectat prea mult pe britanic, care are o avere…

- A murit istoricul si filosoful Neagu Djuvara Istoricul Neagu Djuvara s-a stins din viata joi la varsta de 101 ani. Neagu Djuvara a murit joi la 101 ani. Istoric, diplomat, filozof, jurnalist si romancier, a fost una dintre cele mai îndragite personalitati culturale ale României.…

- Surpriza uriașa pentru padurarii din cadrul Ocolului Silvic Mehadia din Caraș-Severin! In timp ce mergeau prin padure, oamenii au dat peste ceva de-a dreptul surprinzator! Nu au ratat momentul și au filmat totul. In scurt timp, clipul video a devenit viral pe Facebook!

- Un accident stupid ce a avut loc pe o strada din Blaj a dus la decesul unui barbat de 49 de ani care mergea pe bicicleta, scrie adevarul.ro.Barbatul s a lovit de usa unui autoturism ce a fost deschisa brusc in fata sa. Soferul a primit inchisoare cu suspendare, iar o firma de asigurari trebuie sa plateasca…

- Nuca de cocos stricata și cu miros oribil. Este surpriza pe care a avut-o un barbat, dupa ce a cumparat fructul dintr-un supermarket din Capitala. Indignat, barbatul s-a intors sa ceara socoteala persoanelor responsabile.

- Un accident cu urmari fatale s-a produs aseara, în sectorul Buiucani al capitalei. O persoana a murit în urma unei coliziuni dintre un Mecedes și o Toyota. Accidentul s-a produs pe strada Alba Iulia. Martorii spun ca șoferul din Mercedes a ieșit pe contrasens și s-a…

- Șoferul care joi, 18 ianuarie, a lovit intenționat cu mașina o polițista locala pe strada Gabi Dobre din centrul Ploieștiului, a fost reținut pentru 24 de ore, iar astazi va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva. Șoferul se numește Razvan Marius Lixandru, este din…

- Un moldovean care și-a cumparat un automobil din Germania a avut parte de o surpriza neplacuta la Vama Sculeni. Aceasta a aflat ca mașina a fost radiata din circulatie de autoritatile din Germania la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut.

- Harry Uzoka, un model in varsta de 25 de ani, care colabora cu Zara si Mercedes, a fost injunghiat mortal pe o strada din Londra. Moartea sa a cauzat un soc, intrucat tanarul era considerat „un simbol pentru baietii de culoare” din Marea Britanie.

- James Grear are 20 de ani si este nascut în Bristol, în Marea Britanie. Împreuna cu un prieten, Henry, a pus bazele The Coin Supplier, dupa ce a vazut ca monedele rare se vând pe bani frumosi. Firma care a fost înfiintata în ianuarie 2017 a ajuns deja la câstiguri…

- Constantenii care au ales sa se plimbe zilele acestea pe plaja din Mamaia au avut surpriza sa observe un autoturism Dacia 1310 Break abandonata chiar pe nisip in apropiere de apa. Autoturismul a fost filmat si imaginile au fost postate pe Facebook astfel ca in scurt timp au adunat mai multe comentarii.…

- Doua tiruri s-au ciocnit fața-spate, in aceasta seara, pe drumul european E85, chiar in fața spitalului Dumbraveni. Șoferul primului tir a oprit brusc la trecerea de pietoni, iar cel din spate a intrat in remorca acestuia. Au rezultat doar avarii. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al…

- In Banat, pana pe 28 decembrie va fi o vreme deosebit de calda pentru ultima decada a lunii decembrie, cu valori termice medii de 11 – 13 grade Celsius, ziua si 0 – 5 grade, noaptea. Ulterior, procesul de racire a vremii va determina trecerea la un regim termic apropiat de cel normal pe 30 si 31 decembrie,…

- FCSB și Lazio se vor duela in 16-imile Europa League, pe 15 și 22 februarie, iar antrenorul Nicolae Dica le-a dat fanilor o veste importanta. Pentru duelul cu italienii, FCSB va putea conta pe fundașii Bogdan Planici și Mihai Balașa, accidentați in ultimele meciuri din Liga 1. Cei doi vor fi in al doilea…

- Mirela Vaida, Fuego și nea Marin Barbu sunt invitații lui Dan Negru, sambata, 23 decembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, intr-o ediție de sarbatoare a show-ului “Guess My Age – Ghicește varsta”.

- Chef Florin Dumitrescu și-a chemat un taxi ca sa ajunga la destinația dorita, dar a avut parte de o surpriza uriașa! Ce i-a aratat șoferul temutului jurat al emisiunii „Chefi la cuțite”?

- Procuratura municipiului Chișinau a anunțat despre reținerea unui conducator auto care, în seara zilei de 18 decembrie, a accidentat patru persoane care traversau regulamentar strada, dupa care a parasit locul accidentului rutier, transmite IPN. Potrivit unui comunicat de presa al…