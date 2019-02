Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 2 Poliție, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca, desfașoara activitați pentru stabilirea identitații unei persoane banuite de comiterea infracțiunii de ultraj. Din cercetarile efectuate pana in prezent a rezultat…

- "Cassie", o femeie in varsta de 50 de ani, a carei identitate n-a fost facuta publica, este din copilarie internata intr-un centru de ingrijire din Londra. "Cassie" sufera de autism. Profitand de starea ei, un barbat a violat-o și a infectat-o cu virusul HIV. Cazul seamana cu cel al femeii din SUA care…

- Poliția a fost alertata in Pitești din cauza unui colet suspect. Aproximativ 64 de oameni, locatari din doua scari de bloc, au fost evacuați. Mai mulți pirotehniști au ajuns la fața locului pentru vedea ce...

- Detalii șocante ies la iveala in cazul bebelușului aruncat intr-un rau din comuna Poienile de sub Munte din județul Maramureș. Pruncul era o fetița de doar o zi care traia in momentul in care a fost aruncata in apa. Copilașul a fost inmormantat, vineri, in cimitirul din localitate. Fetița a fost aruncata,…

- Un ac de cusut a fost descoperit intr-o capsuna din Noua Zeelanda, a dezvaluit luni Politia locala intr-un anunt care aminteste de cazurile similare de contaminare ce au generat o adevarata psihoza in luna septembrie in randul populatiei din tara vecina, Australia, informeaza AFP. Este pentru a doua…

- Un adolescent din Zalau a disparut fara urma, sambata dimineața, iar familia, prietenii dar și zeci de polițiști și jandarmi il cauta neincetat in oraș dar și in imprejurimi. Baiatul a plecat fara sa iși ia cu el telefonul mobil sau alte lucruri personale, spunandu-le bunicilor ca pleaca intr-o plimbare.…

- Politia antiterorista britanica a initiat o investigatie dupa ce doua dispozitive explozive improvizate au fost descoperite miercuri intr-un apartament nelocuit din nord-vestul Londrei, informeaza postul Sky News, citeaza mediafax.ro.

