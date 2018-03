Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis va fi premiat in Germania. Președintele Romaniei va primi premiul „Franz Josef Strauss” din partea Fundației „Hanns Seidel” din Germania pentru lupta impotriva corupției, consolidarea democrației și a statului de drept, potrivit site-ului agenției DPA , citat de Mediafax.ro . Fundatia…

- Echipa de Robotica XEO RO001 a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia și roboțelul XEO au caștigat premiul I la cea mai mare competiție de robotica din Romania și merg in Statele Unite. Echipa de Robotica XEO RO001 a Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan”, Alba Iulia, au…

- Daneza Caroline Wozniacki (locul 2 WTA) a parasit turneul de la Miami inca din turul doi, iar Simona Halep se poate distanța și mai mult in fruntea clasamentului WTA. Finalista la ediția de anul trecut a competiției, Wozniacki a fost invinsa incredibil de Monica Puig (82 WTA), dupa ce iși adjudecase…

- Maria Sharapova a fost blamata de mulți fani pentru rezultatele slabe din ultimul al, iar un fan a ținut neaparat sa îi atraga atenția privind retragerea sa de la turneul de la Miami.Fanul a fost revoltat și i-a reproșat Sharapovei ca a cumparat bilete special pentru ca un prieten…

- A CASTIGAT! Pentru a treia oara consecutiv, un asistent social din judetul Vaslui, mai precis din Barlad, castiga premiul national pentru cel mai bun asistent al anului, intr-un anumit domeniu. Pe 20 martie, la Gala Nationala a Excelentei in Asistenta Sociala, pe locul I s-a situat Claudia Gina Hamza,…

- Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor a anuntat ca a decis retragerea preventiva de pe piata a produsului ''Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth, 500g''. Producatorul austriac „Estyria Naturprodukte GmbH” a demarat procedura de rechemare preventiva de la consumator,…

- Report record la Joker la tragerea de joi, 22 martie, atunci cand la categoria I va exista un premiul de peste 18 milioane lei, aproximativ 3,9 milioane euro. Joi, 22 martie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica,…

- Extragerea a avut loc, astazi, 16 martie, dupa incheierea concursului – termenul fiind ora 14.00, iar numele caștigatorilor a fost extras prin intermediul aplicației random.org. Iata numele fericiților caștigatori: Nutiu Ioana – invitație de familie; Nastasa Valentin – bilet 2 persoane; Matica Dan –…

- BRAVO… Matei, nepotul omului de afaceri Adrian Porumboiu, este pasionat de matematica si fizica. Acesta a obtinut rezultate foarte bune la olimpiadele celor doua discipline: Premiul I la Fizica si locul II la Matematica. Cu un punctaj de 24,5 puncte, dintr-un total de 28 puncte, Matei are sanse foarte…

- Locuitorii unui sat din Muntii Apuseni, aflat la circa 30 de kilometri de Alba Iulia, au gasit reteta de succes in ceea ce priveste atragerea de turisti in zona. Cativa oameni inimosi din Geaogiu de Sus au infiintat asociatia ”Vatra”, care are ca obiectiv principal promovarea obiectivelor turistice…

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu…

- Florin Nicolae Perju, elev in clasa a XII-a, este cautat de parinti si autoritati dupa ce marți, cand s-a intors de la scoala, baiatul si-a lasat ghiozdanul in fata portii si un bilet in care scria ca ii pare rau de niste note slabe luate recent. Imediat, familia a anuntat politia. Persoanele…

- In 1999, in urma eforturilor de conservare depuse de localnici și de mai multe ONG-uri, Comisia Europeana decide sa-i ofere satului Rimetea, din Alba, la granița cu județul Cluj, premiul Europa Nostra. Premiul a fost acordat duoa ce 138 de case tradiționale sasești au fost restaurate. Un an mai tarziu,…

- Pana in 25 martie, studentii sau materanzii se pot inscrie la a doua editie a concursului Wizz Youth Challenge. Un concurs international de studii de caz pentru studentii cu raspunsuri inovatoare la o provocare stabilita de companie. Premiul cel mare consta in calatorii nelimitate timp de un an.…

- Actorii Faye Dunaway si Warren Beatty vor prezenta premiul pentru cel mai bun film la gala Oscar 2018, in ciuda gafei pe care au facut-o la editia precedenta, scrie variety.com.Cei doi actori au participat la o repetitie pentru acest moment, joi, cu cateva zile inainte de gala premiilor Oscar,…

- Teatrul EXCELSIOR prezinta in premiera, marți 6 și miercuri 7 martie, de la ora 19:00, Amerika dupa Franz Kafka, versiunea scenica și regia Geirun Țino. Karl Rossmann, 17 ani, emigrant, un nou nascut in „Țara fagaduinței”, caci America ramane țara fagaduinței, nicidecum a implinirilor, intalnește la…

- Germania trebuie sa se asigure ca nu este exploatata de catre alte tari, a declarat ministrul german al Economiei dupa ce presedintele chinezilor de la Geely a cumparat aproape 10% din Daimler. 0 000 00

- Situația a ieșit la iveala dupa ce mai mulți cititori ne-au scris pe adresa redacției ca stau in frig, temperaturile exterioare scazand cu mult sub zero grade. Mai mult, de sambata noaptea, Timișoara a intrat sub cod galben de ger. „Nu se mai poate cu apa calda, nu este presiune deloc, este…

- „Ne-am calificat la turneul final, ce va avea loc la mijlocul lunii martie, și pe care incercam sa il aducem la Arad. Ii felicit pe baieți pentru cum au evoluat și la Pitești, unde am ajuns datorita firmei Ford, care ne-a pus la dispoziție un microbuz. Vreau sa mulțumesc tuturor celor care…

- Pelicula "Touch me not" ("Nu ma atinge-ma") de regizoarea Adina Pintilie a fost distinsa cu premiul pentru cel mai bun lungmetraj de debut - GWFF Best First Feature Award- la Festivalul Internațional de Film de la Berlin.

- CATENA – Premiul SUPERBRANDS ROMANIA 2017/2018 „Brands Kingdom: 100 Years and Centuries Ahead” Pentru a treia oara consecutiv CATENA a fost recompensata cu prestigiosul trofeu al Galei SUPERBRANDS Superbrands Romania a omagiat brandurile cu performanțe excepționale, in cadrul Galei…

- Ex-premierul Victor Ponta declanșeaza, pe Facebook, un nou atac acid la adresa șefului PSD, Liviu Dragnea, pe care-l acuza ca și-a cumparat sprijinul politic pentru a fi reconfirmat la Congresul din martie.

- Ieseanul care a castigat premiul de 2 milioane de euro la extragerea 6/49 din 11 februarie si-a ridicat premiul. Barbatul are in jur de 60 de ani, iar cu banii castigati doreste sa inceapa o afacere si sa-si ajute copiii, informeaza Loteria Romana. Barbatul s-a prezentat luni la sediul central al Loteriei…

- Sultanul Sulaiman Al-Fahim are mari probleme cu legea: a fost condamnat la 5 ani de inchisoare, din cauza ca in 2009 a cumparat clubul Portsmouth cu 5,6 milioane de euro, bani luați din contul soției. In momentul in care femeia a descoperit ca nu mai are niciun ban in banca, l-a reclamat pe…

- Scriitorul roman a primit unul dintre cele mai importante premii germane. Mircea Cartarescu a obtinut premiul literar “Thomas Mann”, anunta Die Welt. Distintia, acordata de Academia Bavareza de Arte Frumoase, se numara printre cele mai prestigioase ale literaturii germane. Juriul si-a motivat alegerea…

- In imaginile filmate de unul dintre calatori se vede cum un barbat este dat jos din tren cu forta, imediat ce garnitura opreste in gara din Milova din judetul Arad. Barbatul a incercat sa se urce inapoi in vagon, moment in care controlorul CFR si alte doua persoane, un barbat si o femeie,…

- Finlanda si-a crescut numarul de milionari, dupa ce un grup de cinci persoane a castigat la loteria pan-europeana EuroJackpot impresionanta suma de 90 de milioane de euro (110 milioane de dolari),...

- Un grup de cinci persoane a castigat la loteria pan-europeana EuroJackpot impresionanta suma de 90 de milioane de euro (110 milioane de dolari), informeaza sambata DPA. Daca potul va fi impartit in mod egal intre cei cinci norocosi, fiecare dintre acestia va pleca acasa cu 18 milioane de euro…

- Producatorul de vinuri Purcari (WINE) se va lista pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB), dupa ce oferta publica initiala (IPO) pe care a desfasurat-o in ultimele doua saptamani a fost subscrisa de investitorii persoane fizice in proportie de 412%, in...

- Un nou tramvai Armonia s-a defectat pe șine, la Timișoara, in aceasta dimineața. Incidentul s-a petrecut in jurul orei 8, la intersecția Bulevardului Liviu Rebreanu cu Calea Martirilor. In ultimele doua luni, tramvaiele Armonia s-au defectat pe șine de 11 ori. Asta deși administrația Robu a platit 500.000…

- Publicatia The Los Angeles Times a fost vânduta catre un doctor miliardar local pentru suma de 500 mil. dolari, astfel sfârsindu-se patronajul companiei ce detine si prestigioasa publicatie Chicago Tribune, conform The Seattle Times care citeaza Associated Press.

- Jucatoarea romana Cristina Neagu, declarata in trei randuri cea mai buna handbalista a lumii, a fost nominalizata, din nou, de Federatia Internationala de handbal (IHF) la acest titlu, potrivit site-ului forului mondial.O comisie formata din experti si antrenori ai echipei nationale a votat propunerile…

- Clubul Harunustaspor, care evolueaza intr-un campionat regional de amatori din Turcia, a achizitionat un jucator folosind criptomoneda Bitcoin, o premiera. Potrivit presei din Turcia, Omer Faruk Kiroglu, in varsta de 22 de ani, a acceptat o oferta de 0,0524 Bitcoin (aproximativ 431 de euro) si 2.500…

- Ela Craciun, premiata drept „Liderul anului 2017 in Social Media” Premiul „Liderul anului in Social Media” completeaza seria de trofee pe care Ela Craciun le-a primit in ultimele doua luni. Astfel se face ca, pentru recordul de vizitatori ai blogului sau si pentru impactul seminariilor pe care le-a…

- Ministerul Apararii a achizitionat 173 de autocamioane de transport capacitate medie ACMD de la compania Iveco Defence Vehicles S.p.A. din Italia, potrivit unui anunt publicat marti în SEAP. Conform anuntului, achizitia a fost facuta de Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02550 Bucuresti,…

- Cetateanca uzbeka a fost condamnata la 4 ani de inchisoare, in Sankt Petersburg, pentru ca si-a vandut bebelusul pentru o suma de bani derizorie, de 166 de euro, cu care si-a cumparat un bilet de avion, au informat reprezentanti ai justitiei uzbeke. Femeia in varsta de 28 de ani a convenit…

- O femeie a fost condamnata la patru ani de închisoare luni, la Sankt Petersburg, pentru ca si-a vândut bebelusul nou-nascut pentru suma de 166 de euro pe care a cheltuit-o imediat pentru un bilet de avion, au anuntat surse apropiate tribunalului local, relateaza AFP. Femeia,…

- Vineri, 9 februarie 2018, ora 18.30 are loc lansarea carții „Gustul cireșelor”, de Ștefan Manasia la libraria La Doua Bufnițe. Invitați, alaturi de autor vor fi Șerban Foarța, Tudor Crețu și Robert Șerban. Povestea „Gustul cireșelor” in cuvintele autorului: „Intre 22 august…

- Anul trecut s-au vandut in Romania aproape 4 milioane de smartphone-uri, iar pentru fiecare telefon inteligent cumparat s-au achizitionat cel putin doua accesorii, transmite compania Avenir Telecom. Astfel, piata locala de accesorii a depasit anul trecut pragul de 10 milioane de unitati.

- Inspectoratul Scolar Judetean Satu Mare a organizat luni, 15 ianuarie 2018, la Filarmonica de Stat “Dinu Lipatti” din Satu Mare, a V-a editie a Concursului judetean de recitare si interpretare “Darul ce ni s-a facut prin Eminescu”. In cadrul concursului au existat sectiunile Ipostaze lirice – individual,…

- Impresarul Florin Manea, unul dintre "rivalii" agentului lui Nicolae Stanciu pe piata din Romania, considera ca mijlocasul lui Anderlecht nu inainteaza in cariera si din cauza sotiei lui Laurentiu Reghecampf. Fiul lui Nicolae Manea i-a reprezentat interesele lui Stanciu pana in…

- Majoritatea dintre aceștia sunt pensionari cu varste de peste 70 de ani care vor trebuie sa-și vizeze legitimațiile de calatorie pana la sfarșitul acestei luni. Autoritațile locale din Vaslui fac protecție sociala pentru jumatate dintre cei peste 2.500 de calatori pe care societatea locala de transport…

- Pentru sarbatorirea Zilei Culturii Naționale, Institutul Cultural Roman gazduiește, intre 12 și 19 ianuarie 2018, in Sala Mare din Aleea Alexandru nr. 38, o expoziție de fotografie care cuprinde imagini arhitectonice din zona rurala și urbana, realizate de artistul vizual Bogdan Gheorghe Iorga. Vernisajul…

- In ciuda faptului ca Google a cumparat compania britanica Redux inca din vara anului trecut, abia acum aflam despre acest eveniment. Se pare ca achizitia a avut loc chiar inainte de preluarea diviziei Pixel din cadrul HTC, iar tehnologia pe care o dezvolta este cel putin interesanta, putand oferi modelelor…

- O persoana din Statele Unite a devenit peste noapte mai bogata cu … 570 de milioane de dolari. Acesta este premiul ciștigat in cadrul loteriei Powerball, la scurt timp dupa ce un alt premiu fabulos a fost revendicat tot in Statele Unite. Un Noroc a reușit sa ghiceasca toate numerele la loteria Powerball…

- Potrivit Monitorului Oficial, la sfarsitul anului trecut a avut loc adunarea actionarilor unui aparent oarecare SRL din municipiu, prilej cu care au fost facute cateva modificari interesante in actionariatul firmei. Este vorba despre societatea Roxor Black, care, potrivit unui site de angajare forta…

- Juriul Salonului-concurs anual al artistilor plastici amatori din judetul Suceava, juriu format din Camelia Rusu Sadovei (presedinte), Doina Vianora Catargiu si Mihai Panzaru - PIM (membri), a acordat la editia din acest an urmatoarele premii:Premiul pentru pictura: Mihai Sorin Bargaoan ...

- Un fotbalist irlandez a castigat un milion de euro la loterie. Tanarul fundas irlandez Kevin O’Connor se poate considera un om cu adevarat norocos: s-a imbogațit cu biletul oferit de sponsorul sau la loteria de ajun de Anul Nou. Jucatorul in varsta de 22 de ani, care evolueaza la Preston North End,…